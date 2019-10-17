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Volvo представила первый серийный электромобиль

Компания Volvo представила свой первый серийный электромобиль — кроссовер XC40 P8 AWD Recharge.

Модель, построенная на базе Volvo XC40 с двигателем внутреннего сгорания, визуально отличается новыми бамперами и глухой панелью вместо решетки радиатора. Салон остался прежним, если не считать нового оформления цифровой приборной панели, мультимедийной системы на Android Automotive OS и ряда дополнительных приложений для электромобиля.

Volvo XC40 P8 AWD Recharge получил два электромотора суммарной мощностью 408 л.с. и интегрированную в днище батарею на 76 кВт/ч, которая обеспечивает запас хода без подзарядки до 400 км. С места до 100 км/ч новинка разгоняется за 4,9 секунды, а максимальная скорость ограничена 180 км/ч.

На европейский рынок новинка выйдет в 2020 году. Сроки появления Volvo XC40 P8 AWD Recharge в России не называются.

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