Volvo представила первый серийный электромобиль

Volvo XC40 Recharge P8 AWD. Фото: Volvo

Volvo XC40 Recharge P8 AWD. Фото: Volvo

Volvo XC40 Recharge P8 AWD. Фото: Volvo

Модель, построенная на базе Volvo XC40 с двигателем внутреннего сгорания, визуально отличается новыми бамперами и глухой панелью вместо решетки радиатора. Салон остался прежним, если не считать нового оформления цифровой приборной панели, мультимедийной системы на Android Automotive OS и ряда дополнительных приложений для электромобиля.

Volvo XC40 P8 AWD Recharge получил два электромотора суммарной мощностью 408 л.с. и интегрированную в днище батарею на 76 кВт/ч, которая обеспечивает запас хода без подзарядки до 400 км. С места до 100 км/ч новинка разгоняется за 4,9 секунды, а максимальная скорость ограничена 180 км/ч.

На европейский рынок новинка выйдет в 2020 году. Сроки появления Volvo XC40 P8 AWD Recharge в России не называются.