Volvo представила электрический купе-кроссовер C40 Recharge

Volvo C40 Recharge. Фото: Volvo

Volvo C40 Recharge. Фото: Volvo

Автомобиль получил новый кузов с заниженной крышей и полностью переоформленной задней частью. Изменились фары и решетка радиатора. При этом интерьер не поменялся относительно базового кроссовера, однако C40 Recharge стал первой моделью Volvo, для отделки салона которой нельзя заказать кожу.

Volvo C40 Recharge повторяет Volvo XC40 P8 AWD Recharge. Купе-кроссовер получил два электромотора суммарной мощностью 408 л.с. и интегрированную в днище батарею на 78 кВт/ч, которая обеспечивает запас хода без подзарядки до 420 км.

На европейский рынок новинка выйдет в 2021 году. Сборку электрического купе-кроссовера Volvo C40 Recharge наладят в Бельгии на одном заводе с Volvo XC40.