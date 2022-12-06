В двух школах Курской области отменили занятия из-за пожара на аэродроме

Из-за пожара в районе курского аэродрома, начавшегося после удара беспилотника, отменены занятия в школе в Халино и школе-интернате в поселке имени маршала Жукова, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Также, по его словам, желтый уровень террористической опасности в регионе продлен еще на 15 суток.

Беспилотник нанес удар в районе аэродрома в Курской области сегодня, 6 декабря, утром. В результате загорелся нефтенакопитель, пострадавших нет.

В регионе за время проведения специальной военной операции от обстрелов пострадали несколько человек и сотни зданий. Вчера, 5 декабря, например, повреждения получило два десятка домов. Для обеспечения обороноспособности, по словам чиновников, в регион прибывают дополнительные войска.

О ходе и последствиях военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж