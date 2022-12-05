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Коммерсантъ FM
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Два десятка домов в Курской области получили повреждения в результате обстрела ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил об обстреле ВСУ приграничных территорий региона. В одном из поселков повреждения получили два десятка домов, а другой остался без света.

По словам губернатора, разрушения произошли в поселке Теткино Глушковского района, где зафиксирован 21 прилет. Есть попадание в газовую линию, почти во всем поселке нарушено электроснабжение. Пострадавших нет благодаря оперативно сработавшей системе оповещения. В поврежденных домах осколками посечены фасады и кровля и разбиты стекла.

Также под обстрел попал поселок Гуево Суджанского района. Там, по словам губернатора, упали порядка 13 снарядов, но пострадавших и разрушений нет. В поселке нарушено энергоснабжение, аварийные бригады готовятся устранить их в ближайшее время.

19 октября президент Владимир Путин ввел в приграничных с Украиной регионах, в том числе в Курской области, режим среднего уровня реагирования. По словам курских чиновников, в регион прибывают войска для укрепления обороноспособности.

Сергей Толмачев, Воронеж

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