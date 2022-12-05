Бразилия обыграла Южную Корею со счетом 4:1 и вышла в 1/4 финала ЧМ-2022

Сборная Бразилии победила команду Южной Кореи в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Матч завершился со счетом 4:1.

Голы забили: Винисиус Жуниор (7), Неймар (13, с пенальти), Ришарлисон Андраде (29), Лукас Пакета (36) — Пайк Сенг Хо (76). В 1/4 финала Бразилия встретится со сборной Хорватии, которая в 1/8 финала обыграла Японию по пенальти.

Пока определены три пары четвертьфиналистов. Кроме Бразилии и Хорватии это Англия—Франция и Нидерланды—Аргентина. Завтра, 6 декабря, после матчей Марокко—Испания и Португалия—Швейцария определятся последние участники 1/4 финала ЧМ-2022.

О матче Бразилия—Южная Корея — в материале «Ъ» «Бразильцы танцуют дальше».

Леонид Уварчев