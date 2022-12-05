Хорватия победила Японию по пенальти и прошла в 1/4 финала ЧМ-2022

Сборная Хорватии обыграла команду Японии и прошла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Основное время игры завершилось со счетом 1:1. Серия пенальти закончилась в пользу хорватов — 3:1.

Голами в ходе основного времени среди японских футболистов отметился Дайдзэн Маэда (43-я минута), в составе сборной Хорватии — Иван Перишич (55). Дополнительное время завершилось безрезультатно.

Итог встречи определила серия пенальти, в ходе которой результативные удары нанесли игрок японской сборной Такума Асано и хорватские футболисты Марио Пашалич, Марцело Брозович и Никола Влашич.

Сегодня, 5 декабря, также состоится игра 1/8 финала турнира между Бразилией и Южной Кореей. Трансляция встречи начнется в 22:00 мск.