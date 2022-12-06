Бразильцы танцуют дальше

Сборная Бразилии более чем уверенно завоевала путевку в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. В первом раунде play-off она просто уничтожила весьма крепкую команду Южной Кореи, еще до перерыва наколотив ей четыре безответных мяча. В итоге матч закончился со счетом 4:1, а один из голов, пусть и с пенальти, забил Неймар, который оправился от травмы и вновь ведет своих партнеров к чемпионскому титулу. Следующим соперником бразильцев будет сборная Хорватии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabrizio Bensch , Reuters Фото: Fabrizio Bensch , Reuters

Главной темой перед матчем 1/8 финала Бразилия—Южная Корея было возвращение Неймара, который получил травму лодыжки еще в стартовой встрече с сербами и больше на групповом этапе не играл. Как выяснилось, даже столь богатая мастерами атаки бразильская сборная имеет очень высокую степень зависимости от одного футболиста. Без Неймара она еле-еле вымучила один гол в ворота швейцарцев и совсем ничего не забила камерунцам. Так что Неймар был просто необходим бразильцам в play-off, даже в противостоянии с корейцами, которые уже показали, что с ними шутки плохи, и, одолев португальцев, отправили домой уругвайцев.

Приятной новостью для наставника сборной Бразилии Тите стало и восстановление Данилу, а то у него возникли серьезные проблемы с крайними защитниками, ведь в списке травмированных оказались еще Алекс Сандру и Алекс Теллес. Хотя наверняка и повреждение нападающего Габриэла Жезуса добавило бразильскому специалисту головной боли, причем он, как и Теллес, по всей видимости, выбыл из строя уже до конца чемпионата.

Впрочем, и по Неймару все-таки оставались вопросы. Только игра могла дать ответ, насколько хорош он будет после довольно продолжительной паузы — а предыдущий матч с его участием состоялся 24 ноября.

Лидер бразильцев поначалу вел себя достаточно осторожно и на рожон не лез. Да и вся команда вроде бы никуда не спешила. Но вдруг Рафинья по своему правому флангу вырвался на оперативный простор и сделал прострел, который изначально шел на Неймара, а дошел до Винисиуса Жуниора. Первого корейцы блокировали, а вот второй спокойно принял мяч, прицелился и верхом послал в сетку.

Таким образом, на седьмой минуте сборная Бразилии повела — 1:0, а вскоре еще и заработала пенальти. Ришарлисон опередил Чон У Ёна, который собирался вынести мяч подальше из штрафной площади и засветил нападающему по ноге. Арбитр Клеман Тюрпен сразу указал на «точку», и VAR не возражал. Бить же вызвался Неймар — и хладнокровно переиграл голкипера Ким Сын Гю. Преимущество фаворита — 2:0 — уже в дебюте, конечно, быстро свело шансы сборной Южной Кореи хотя бы на ничью в основное время к нулю.

Был эпизод, когда автор победного гола в матче с португальцами Хван Хи Чхан мощно зарядил издали и вратарь Алиссон не без труда отразил его удар, но в целом корейцы выглядели обреченно. Зато бразильцы поймали кураж и устроили свой любимый карнавал.

На 29-й минуте Ришарлисон, несколько раз пожонглировав мячом, отдал передачу Маркиньосу, тот сыграл на Тиаго Силву, который вывел того же Ришарлисона один на один с голкипером Кимом. Все это в одно касание, и завершение получилось классным. По традиции бразильцы отметили гол командным танцем, в который теперь вовлекли даже Тите.

Танцы продолжились после того, как Лукас Пакета замкнул изящный навес Винисиуса. И корейцам еще повезло, что к перерыву они горели — 0:4. Пакета и Ришарлисон упустили еще по одному жирному голевому моменту. Ким спас, притом что остальные Кимы, а в защите у сборной Южной Кореи выступали футболисты исключительно с такими фамилиями, плохо ему помогали. Да и главная корейская звезда Сон Хын Мин, наверное, больше всего хотел забыть этот матч как страшный сон, понимая, что дальше играть уже бесполезно.

Но второй тайм, естественно, никто не отменял. И он даже начался с того, что Сон поджал защитника и убежал на свидание с Алиссоном. Однако в этой английской дуэли, если учитывать клубную принадлежность ее участников, вратарь «Ливерпуля» нейтрализовал нападающего «Тоттенхема». Потом опять настал черед Кима, который, похоже, решил, что как минимум от Рафиньи он не пропустит. Правда, бразильцы уже и сами натанцевались и особо не настаивали на продолжении голевой феерии. При этом в обороне они по-прежнему не давали себе поблажек и действовали дисциплинированно. И когда Алиссон опять потащил от Хвана из английского «Вулвергемптона», защитники не позволили Сону добить мяч.

Корейцы все же забили гол престижа. Пэк Сын Хо так шарахнул из-за штрафной, что и Алиссон был бессилен, тем более что траекторию полета мяча немного изменил рикошет.

Разумеется, по существу этот удар ничего изменить не мог. Обе команды доигрывали встречу, и Тите заменил не только Неймара, который в итоге провел хороший матч, но и Алиссона, выпустив резервного вратаря Вевертона. Игровое время предоставили и 39-летнему суперветерану Дани Алвесу, который даже попытался заколотить красивый мяч с лета. Но сборная Бразилии и так красиво победила — 4:1 — и в четвертьфинале вышла на Хорватию.

Александр Ильин