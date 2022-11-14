«Газпром» взял дефицит на себя

Федеральный бюджет по итогам десяти месяцев исполнен с профицитом в 128 млрд руб., сообщил в пятницу Минфин. При доходах в 22,139 трлн руб. расходы составили 22,011 трлн руб. Формально такой исход выглядит как изменение тренда, ведь начиная с июня баланс бюджета только ухудшался, и он четыре месяца подряд закрывался с дефицитом. Поэтому профицит с пикового значения по итогам мая в 1,495 трлн руб. по результатам сентября уменьшился до всего 55 млрд руб. и при такой динамике далее должен был смениться дефицитом.

Этого, однако, не случилось — благодаря крупному разовому поступлению налогов от «Газпрома» отдельно в октябре бюджет оказался в профиците. В минувшем месяце от НДПИ на газ поступило сразу 453 млрд руб.— почти столько же, как за предыдущие девять месяцев (среднемесячная сумма налога в этом году — 54 млрд руб.). Такой всплеск объясняется поступлением от «Газпрома» первой трети суммы дополнительного НДПИ (416 млрд из 1,244 трлн руб.), которую ему придется отдать бюджету после отказа от выплаты дивидендов акционерам за 2021 год. Без этого фактора федеральный бюджет за десять месяцев был бы закрыт с дефицитом порядка в 350 млрд руб.

В целом по итогам января—октября благодаря выросшим ценам на энергоресурсы нефтегазовые доходы находятся в значительном плюсе к прошлому году, составив 9,788 трлн руб. (на 34% больше, чем в январе—октябре 2021 года). Ситуация с ненефтегазовыми доходами (12,352 трлн руб.) выглядит похуже: минус 6% по итогам десяти месяцев и минус 20% отдельно за октябрь.

Согласно последним «положенным на бумагу» расчетам Минфина (к внесенному в Госдуму бюджетному пакету на следующую трехлетку), по итогам этого года ожидается дефицит бюджета в размере 1,3 трлн руб., или 0,9% ВВП. Минфин, впрочем, допускал, что из-за возникших в последнее время новых расходов дефицит может стать более значительным. Закрывать ожидаемую дыру в бюджете планируется за счет накоплений Фонда национального благосостояния. В октябре он впервые был использован на пополнение доходной части госказны. Как сообщало финансовое ведомство, на это из фонда было направлено 260 млрд руб. Для этого часть замороженной из-за санкций валюты на счетах Минфина в Центробанке (евро, фунты и иены) была условно конвертирована в рубли, то есть фактически была произведена рублевая эмиссия.

Вадим Вислогузов