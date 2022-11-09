Виноделы отказались от мяса

Насыщение рынка, ужесточение конкуренции и низкие цены способствуют выходу из птицеводческого бизнеса непрофильных инвесторов. Владеющая крупным производителем вина ГК «Абрау-Дюрсо» семья Бориса Титова продала Ржевскую птицефабрику второму игроку на этом рынке ГАП «Ресурс». Потребление мяса птицы на фоне кризиса может вырасти, но эффективность бизнеса зависит от масштаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Семья Бориса Титова продала производителя мяса птицы «Дантон-Птицепром» одному из крупнейших игроков на этом рынке ГАП «Ресурс», обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. Изменения в состав учредителей «Дантон-Птицепрома» внесены 7 ноября. Павел Титов сообщил “Ъ”, что продан непрофильный актив, не раскрывая деталей сделки. Представитель ГАП «Ресурс» отказался от комментариев.

«Дантон-Птицепром» управляет Ржевской птицефабрикой в Тверской области мощностью более 20 тыс. тонн мяса бройлеров в год. Выпускает полуфабрикаты, колбасы, копчености под брендами «Ржевское подворье», «Кур-кума», «Кудашка». Выручка «Дантон-Птицепрома» за 2021 год выросла на 33%, до 3,3 млрд руб., чистая прибыль — 39,9 млн руб. против убытка годом ранее.

Основной бизнес семьи Бориса Титова — ГК «Абрау-Дюрсо» — один из крупнейших в России производителей игристых и тихих вин. По словам источников “Ъ” на рынке, «Дантон-Птицепром» бывшие владельцы давно пытались продать. Один из собеседников “Ъ” считает, что бизнес может стоить около 500 млн руб. без учета долга, также птицефабрике, вероятно, потребуется модернизация. Но другой источник “Ъ” настаивает, что предприятие находится в хорошем состоянии.

ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова в 2021 году была вторым производителем мяса птицы в России после группы «Черкизово» семьи Михайловых. За прошлый год две эти группы выпустили 808 тыс. тонн и 813 тыс. тонн мяса бройлера соответственно. Кроме того, ГАП «Ресурс» и «Черкизово» — самые активные участники сделок M&A в отрасли. Как рассказывали источники “Ъ”, ГАП «Ресурс» весной договорилась о покупке активов ГК «КоПитания», включая птицефабрику мощностью более 40 тыс. тонн в год. А структура «Черкизово» обратилась в Федеральную антимонопольную службу за предварительным согласием на приобретение предприятий ГК «Здоровая ферма» и ГК «Русское зерно», которые планирует выставить на торги банк «Траст».

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев отмечает, что конъюнктура в птицеводстве способствует выходу из бизнеса непрофильных инвесторов. По данным Росстата, в январе—сентябре 2022 года выпуск мяса птицы вырос на 4,9%, до 4,81 млн тонн год к году. А оптовые цены на продукцию сегодня находятся ниже прошлогодних значений. По данным участников рынка, в сентябре в опте тушка бройлера в среднем стоила 137 руб. за 1 кг, а филе — 222 руб. за 1 кг, что на 10% и 15% ниже, чем годом ранее соответственно.

Как отмечает господин Давлеев, основной причиной продажи Ржевской птицефабрики могло быть стремление ГАП «Ресурс» выйти в лидеры на рынке мяса птицы. По его словам, в условиях обострившейся конкуренции ГАП «Ресурс» и «Черкизово» активно интересуются продающимися качественными активами. Покупка Ржевской птицефабрики, в частности, даст ГАП «Ресурс» площадку по соседству с московским рынком, добавляет эксперт. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов говорит, что в индустриальном производстве мяса птицы крайне важен эффект масштаба и необходимого для работы на рынке уровня удельной себестоимости могут достигать только крупные холдинги.

В Национальном рейтинговом агентстве (НРА) прогнозируют, что неопределенность в экономике может привести к росту доли мяса птицы в потреблении, в основном за счет более дорогой и более зависимой от импорта говядины. В этом году, по оценкам НРА, потребление мяса птицы может вырасти до 29–30 кг в среднем на потребителя в год с примерно 27,7 кг в 2020 году. А, как следует из презентации «Черкизово» к выпуску облигаций, на российском рынке мяса птицы еще есть потенциал для консолидации: на трех крупнейших игроков в стране приходится 33% рынка, а в США — 47%.

Анатолий Костырев