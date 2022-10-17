Свинину придавило ценами

Падение спроса, запуск производств и дефицит рабочей силы привели к новому падению оптовых цен на свинину. В ряде случаев стоимость продукции уже опустилась ниже уровней 2020 года. Участники рынка ждут снижения цен до новогодних праздников, рассчитывая на приток спроса за счет потребителей рыбы и говядины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предварительные контрактные цены на свиные полутуши на неделю 17–23 октября опустились ниже уровня 2020 года, достигнув 159 руб. за 1 кг, говорится в отчете Национального союза свиноводов. Это примерно на 4,6% ниже уровня неделей ранее и на 6,7% ниже, чем годом ранее. Снижение цен на оптовом рынке фиксируется почти во всех сегментах, за исключением некоторых отрубов, говорится в отчете. Цены на окорок опустились до 232,8 руб. за 1 кг, что на 3,8% ниже, чем годом ранее. Стоимость живых свиней за год снизилась на 5,7%, до 119,2 руб. за 1 кг.

Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев отмечает, что в Воронежской области «Агроэко» (пятый производитель свинины в России) запустило новое убойное производство, где пока выпускает только полутуши, что приводит к повышенному предложению. Кроме того, говорится в отчете, у ряда производителей полутуш растут переходящие остатки в том числе из-за дефицита персонала. По словам господина Ковалева, это связано с открытием новых производств и наращиванием мощностей на существовавших предприятиях. Источник “Ъ” рынке утверждает, что частичная мобилизация пока не влияет на выпуск свинины.

Как отмечает Юрий Ковалев, продолжающееся падение цен на свинину было ожидаемо. По его словам, прирост производства этого мяса достиг 7–8% год к году, восстановились предприятия, пострадавшие в 2021 году из-за вируса африканской чумы свиней. По прогнозу Национального рейтингового агентства, в 2022 году производство свинины вырастет на 3–4%, до 4,45 млн тонн в убойном весе.

Розничные сети на неделю 17–23 октября также снизили объем заказов, что указывает на низкий спрос со стороны потребителей, отмечается в отчете Национального союза свиноводов. По словам господина Ковалева, на потреблении обычно негативно отражается завершение сезона шашлыков. Кроме того, добавляет он, осень — традиционный сезон забоя домашней свинины, птицы, говядины и баранины, что также приводит к падению спроса на мясо индустриальных производителей.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин добавляет, что на цены на свинину также давит сокращение объемов экспорта из-за высокого курса рубля и возросшей конкуренции на внешних рынках. По словам эксперта, ситуация для производителей, вероятно, еще больше усложнится в следующем году, когда объем выпуска свинины может вырасти еще на 250 тыс. тонн.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев отмечает, что снижение оптовых цен на свинину негативно влияет и на стоимость мяса бройлера и индейки. Оптовые цены на мясо птицы также стремятся к уровню ниже средних за последние годы, указывает он. Между тем, добавляет эксперт, себестоимость птицеводства растет и даже низкие цены на зерно нового урожая полностью не компенсируют удорожание иных составляющих, таких как кормовые добавки и ветеринарные препараты. Средняя стоимость тушки бройлера находится на уровне 143 руб. за 1 кг, что на 13% ниже, чем годом ранее, говорится в отчете Национального союза свиноводов.

Юрий Ковалев отмечает, что в ритейле цены на свинину остаются стабильными, а с учетом промо также могут быть ниже предыдущих уровней. Росстат в сентябре зафиксировал снижение цен на мясо на 0,34% за месяц. Господин Ковалев ждет, что снижение оптовых цен на свинину продолжится до середины ноября, а к новогодним праздникам стоимость продукции может поддержать повышенный спрос.

По словам Сергея Юшина, производителям свинины удается поддерживать рентабельность за счет стабилизации цен на корма, в частности за счет снижения цен на зерно и масличные. Кроме того, низкие цены могут привести к перераспределению спроса на свинину от других видов белка, прежде всего рыбы и говядины, добавляет он.

Алексей Полухин