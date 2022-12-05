Кремль не видит в ЕС сдвига в пользу дипломатического решения украинского конфликта

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости учесть озабоченности РФ по гарантиям безопасности. Господин Песков не считает, что это свидетельствует о сдвиге в позиции Запада в пользу дипломатического решения военного конфликта на Украине.

«Нет, мы так не считаем»,— сказал господин Песков во время пресс-колла в ответ на вопрос, есть сдвиги в позиции Европы в сторону дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

Господин Макрон считает, что военные действия на Украине завершатся переговорами, однако решение должны принимать украинцы. Он также заверил, что страны Запада не стремятся уничтожить Россию. В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, исключающий ведение переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер