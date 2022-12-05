Макрон заверил, что страны Запада не стремятся уничтожить Россию

Франция и другие западные государства не добиваются уничтожения России, заявил французский президент Эмманюэль Макрон. Он подчеркнул, что французы всегда уважали народ России.

Во время интервью CBS господина Макрона спросили о впечатлениях от встречи с президентом Владимиром Путиным, состоявшейся в феврале. Президент Франции считает, что господин Путин «обижен» на страны Запада из-за своей уверенности, что они хотят уничтожить Россию.

«Я не считаю, что таково наше стремление, у нас во Франции никогда не было такого стремления. Более того, у нас очень близкие отношения с культурной и исторической точек зрения, и мы всегда уважали народ России»,— подчеркнул Эмманюэль Макрон.

В начале декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россию нужно уничтожить, а не вступать с ней в переговоры. В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, исключающий ведение переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.

О военных действиях на Украине читайте в материале «Ъ» «Украинская победа ушла на согласование».

Лаура Кеффер