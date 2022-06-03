Электромобили выходят на китайскую зарядку

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Минпромторг изменил требования к комплектации быстрых зарядных станций для электромобилей. Теперь станция должна обязательно иметь только китайский стандарт зарядки GB/T, а европейский CCS и японский CHAdeMO устанавливаются на выбор. Однако все китайские машины в РФ имеют европейские разъемы, говорят участники рынка. Они полагают, что из-за закрытия экспорта из ЕС министерство надеется на локализацию китайских автомобилей и азиатский импорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Минпромторг утвердил характеристики субсидируемых зарядных станций для электромобилей (ЭЗС), следует из приказа министерства, опубликованного на pravo.gov.ru. Станция должна иметь три коннектора и оснащена минимум одним разъемом китайского стандарта GB/T, чего не было в февральском проекте приказа. Производитель также может на выбор установить либо один разъем стандарта CCS2, либо один разъем стандарта CHAdeMO. Стандарт CCS2 используется у европейских машин, а японский CHAdeMO — в электромобиле Nissan Leaf.

В 2021 году в РФ работало 545 ЭЗС. Программа субсидирования объемом в 8,1 млрд руб. будет работать в 2022–2024 годах. На эти деньги планируется установить 2,9 тыс. быстрых зарядок. Максимальная субсидия — 60% от стоимости станции, но не более 1,86 млн руб. Субсидия на техприсоединение ЭЗС к электросетям — 30%, но до 900 тыс. руб.

Экономические параметры будущих зарядных станций остаются прежними, говорят в Минэнерго. Вопросы о технических характеристиках министерство переадресовало в Минпромторг, но там не пояснили “Ъ”, изменения, заявив, что «технические характеристики были утверждены впервые, поэтому прежние параметры отсутствуют».

Какие еще параметры ЭЗС изменил Минпромторг Правила игры Помимо изменений типа коннекторов новыми правилами предусмотрен также переходный период по мощности станции: в 2022 году максимальная выходная мощность коннекторов GB/T и CCS2 должна составлять не менее 90 кВт, а с 2023 года — 120 кВт. Выходная мощность CHAdeMO — 50 кВт. В первой версии проекта приказа от 7 февраля максимальная выходная мощность ЭЗС была установлена на уровне не менее 150 кВт. Присоединяемая мощность ЭЗС составит 149 кВт, вероятно, для того, чтобы ЭЗС получил льготу на подключение к электросетям. Однако льготы для потребителей до 150 кВт отменяются с 1 июля. Собеседники “Ъ” отмечают, что в новых параметрах указан диапазон напряжения — это позволит выбирать инверторы разной мощности. Это поможет сэкономить, говорят два из них, поскольку стоимость инвертора — около 20% от цены ЭЗС. В КРЭТ (входит в «Ростех») сообщили “Ъ”, что к концу третьего квартала планируют завершить НИОКР «по распаковке протокола и внедрению в ЭЗС китайского коннектора GB/T». «Требования к зарядкам, действительно, снизились»,— говорят в «Ростехе». Но с 2023 года характеристики изменятся: верхняя граница выходного напряжения составит 1 тыс. В, минимальный показатель силы тока повысится до 200 А. Для таких ЭЗС требуются разработка и производство силовых блоков с более широким диапазоном напряжения. Необходимые работы также ведутся, говорят в «Ростехе», добавляя, что силовой блок, выпускаемый холдингом КРЭТ, может стать отдельным продуктом для всего рынка. Полина Смертина, Ольга Никитина

Минимальная компоновка коннекторов выглядит странно, считает гендиректор «АйТи Чардж» Дмитрий Матвиевский. «Производителя обязывают ставить минимум один коннектор GB/T, хотя таких машин в РФ крайне мало, но при этом оставляют выбор между CCS и CHAdeMO,— говорит он.— Производитель для получения субсидии, скорее всего, сделает выбор в пользу устаревшего коннектора CHAdeMO на 50 кВт для экономии».

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting добавляет, что в Россию китайские электромобили поставлялись или планировались к поставке с европейской CCS/Type2. Единственный официально представленный в РФ китайский электромобиль JAC iEV7 поставляется со стандартом CCS, подтвердили “Ъ” в «Русгидровайз» (СП «Соллерс Груп» и структуры «РусГидро» АО «Гидроинвест»), которая развивает электрокаршеринг на Дальнем Востоке с этим автомобилем.

Китайский стандарт GB/T, по сути, приходит на смену коннекторам CHAdeMO и CCS2, говорит исполнительный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов. CHAdeMO теряет популярность, а европейский CCS2 будет терять позиции из-за отказа ЕС от экспорта. Именно Китай — лидер по количеству производимых электромобилей, поэтому, полагает он, через пару лет до 70% электромобилей в РФ будут с китайским портом зарядки. Он ожидает, что электромобили российского производства тоже будут с китайским портом. Предварительный запрос предложений, проведенный Sitronics Group, показал, что подобная станция будет стоить от 3,3 млн до 4 млн руб. с учетом НДС.

В Chery, которая только планировала представить в РФ электромобили, отмечают, что для России был запущен процесс адаптации и сертификации машин со стандартом CCS. Однако на фоне планов правительства ставить зарядные станции с обязательным GB/T компания, заявили там, может пересмотреть свои планы и вернуться к нему и для этого рынка.

Учредитель и гендиректор компании «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» (заключила СПИК 2.0 на выпуск электрогрузовика на базе шасси «УАЗ Профи») Илья Рашкин говорит, что в EVM PRO предусмотрено два порта — GB/T и CHAdeMO, «чтобы автомобиль был оптимально-универсальным». «Порт CHAdeMO важен для возможности заряжаться на общегородских станциях зарядки, а GB/T важен, во-первых, для нашей зарядной станции, которая поставляется вместе с EVM PRO,— поясняет он.— Во-вторых, в будущем большая часть станций, которые будут устанавливаться в России, также будет снабжена коннекторами GB/T».

В группе ГАЗ, у которой есть электрическая «Газель e-NN», сказали “Ъ”, что «в перспективе нужны будут и более мощные» зарядки: «Максимально эффективно эксплуатировать электромобили позволяет сочетание быстрых зарядок (90 кВт), ультрабыстрых (200 кВт) и недорогих ночных зарядок, для которых достаточно мощности и менее 90 кВт».

Полина Смертина, Ольга Никитина