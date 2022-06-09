Токопроводящая политика

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Бесплатный проезд по платным дорогам и отмена транспортного налога — такие преференции могут ввести для владельцев электромобилей и подзаряжаемых гибридных авто. Предложения содержатся в методических рекомендациях по «стимулированию» использования электромобилей и гибридных авто, которые Минтранс РФ направил региональным властям. Ведомство также предлагает создать систему хранения и утилизации отработавших батарей. Сначала власти должны простимулировать продажи электромобилей, говорят эксперты, а потом уже думать про инфраструктуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Преимущества электротранспорта региональные власти подкрепят, возможно, бесплатным проездом по платным дорогам и отменой транспортного налога

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Преимущества электротранспорта региональные власти подкрепят, возможно, бесплатным проездом по платным дорогам и отменой транспортного налога

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Рекомендации Минтранса разработаны в рамках правительственной концепции по развитию электромобилей до 2030 года. Большая часть документа посвящена организации парковок. Дислокация машино-мест с зарядными станциями, сказано в рекомендациях, должна определяться с учетом мнения владельцев электротранспорта и «электросетевых» возможностей. В предложенной формуле закладывается в том числе климатический коэффициент: он позволит властям Якутска, Красноярска и Тюмени создавать меньше парковок для электротранспорта, чем, к примеру, в Сочи, Краснодаре и Крыму.

В зонах «общественно-деловой» застройки, а также на АЗС Минтранс рекомендует оснащать зарядками не менее 10% от всех мест для электромобилей. А вот в зонах жилой застройки, где проживают владельцы таких машин, рекомендуется делать все парковочные места сразу с зарядками «медленного» типа (позволяют зарядить машину до 80% за два часа). У «быстрых» зарядок (зарядка за 20 минут) Минтранс предлагает ставить знаки, ограничивающие время стоянки. Если машино-места с зарядками расположены на отдельной парковке, информационные табло укажут число свободных мест. Предлагается также система льгот для владельцев электромобилей, включая пониженную ставку транспортного налога (или полную его отмену) и право бесплатного проезда по платным дорогам. Рекомендуется также создать зоны «нулевого выброса», куда запрещается въезд автомобилей с ДВС. Идея таких зон, напомним, обсуждается властями уже не первый год, в ПДД в 2017 году даже ввели специальные знаки, но их ни разу никто не использовал.

Для строительства зарядных станций Минтранс планирует привлечь частные инвестиции в рамках модели ГЧП. Местным властям рекомендуется создавать инфраструктуру для сбора, хранения и утилизации батарей. Комплекс мер предназначен прежде всего для крупных городов с высокой плотностью населения и интенсивным трафиком, а также территорий, к которым «предъявляются повышенные экологические требования»: пригородные зеленые зоны, территории санаториев и курортов, ООПТ, объекты культурного наследия, водоохранные зоны, спортивные объекты, отели.

По данным ГИБДД, на конец 2021 года в РФ было зарегистрировано более 90 тыс. гибридов и 14,7 тыс. электромобилей. «Автостат» приводит данные о 16,5 тыс. электромобилей на 1 января 2022 года. Больше всего таких транспортных средств в Москве (2,1 тыс. штук), Приморском крае (1,65 тыс. штук) и Иркутской области (1,5 тыс. штук). В «Автостате» говорят, что спрос на б/у электромобили в апреле 2022 года упал на 6% (по сравнению с апрелем 2021 года). Снижение продаж зафиксировано впервые с ноября 2016 года.

В Минтрансе документ вчера не прокомментировали.

В столичном дептрансе “Ъ” рассказали, что в столице работает более 100 новых станций, установленных в рамках программы «Энергия Москвы», еще несколько десятков подключаются. Зарядка для владельцев бесплатна. Рядом оборудуются специальные места, где парковаться обычным машинам запрещено. В планах ведомства установить еще 150 станций до конца года. В дептрансе также планируют открывать в городе специальные «электрохабы» с быстрыми и медленными станциями, а также ультрабыстрыми станциями для электробусов. «В Москве мы реализуем все возможные меры для того, чтобы электрического транспорта в городе с каждым годом становилось все больше»,— говорят в ведомстве.

В петербургском комитете по энергетике сообщили, что в городе зарегистрировано более 500 электромобилей, на которые приходятся 82 зарядные станции, до 2025 года планируется установить еще 80. С учетом существующего парка электромобилей и перспектив его расширения планируемая инфраструктура обеспечит потребности автомобилистов, считают в комитете. Там добавили, что работа «будет продолжена» с учетом рекомендаций Минтранса. В пресс-службе правительства Ленинградской области “Ъ” рассказали, что в регионе уже утвержден план мероприятий по стимулированию спроса на электротранспорт, а также план развития инфраструктуры до 2024–2030 годов: планируется создание отдельных парковок, а также проведение мероприятий по «популяризации и пропаганде» использования электромобилей. В правительстве Крыма “Ъ” сообщили, что сроки и меры по реализации рекомендаций Минтранса корректируются в связи со сменой руководства в министерстве транспорта региона. До этого в республике планировали до 2024 года установить 125 быстрых зарядок для электромобилей мощностью свыше 150 кВт.

Основной акцент Минтранс делает именно на инфраструктуре, обращает внимание Дмитрий Бабанский из SBS Consulting. «Но инфраструктура создается под парк, то есть сначала формируются условия, стимулирующие покупку электромобилей,— поясняет он.— Пока нет четких решений по развитию спроса и парка электромобилей, привлечение денег в концессии по строительству зарядок на региональном уровне будет проблематичным». «В сложное для страны время планы Минтранса выглядят не только утопией, а глобальной оторванностью от жизни,— считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.— Российского локализованного производства электромобилей нет и не будет. Ведомство, которое должно заниматься упрощением процедур ввоза электромобилей, занимается выпуском бессмысленных рекомендаций. Электромобиль в российской реальности был, есть и будет большой игрушкой для состоятельных граждан».

Иван Буранов; Вячеслав Калашников, Санкт-Петербург; Мария Игнатова, Екатеринбург; Александр Дремлюгин, Симферополь