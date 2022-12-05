Повышение камерного типа

Парк стационарных камер ГИБДД в Подмосковье увеличится почти на 50%, до 1,82 тыс. приборов. Это, как выяснил “Ъ”, предусматривает соглашение между региональным минтрансом и оператором системы фотовидеофиксации «МВС Груп». Оператор вложит в систему 1 млрд руб., создав также новую цифровую систему увеличения пропускной способности дорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Власти Московской области скорректировали концессионное соглашение с компанией «МВС Груп» (оператор системы фиксации нарушений), следует из материалов на сайте областного правительства. «МВС Груп» обязалась в течение года с момента заключения допсоглашения нарастить парк комплексов с 1257 до 1837 стационарных камер, устанавливая не менее 50 приборов в месяц. Число передвижных камер не меняется — 200 штук.

Концессия, о которой идет речь, стала одним из первых соглашений по развитию региональных систем фиксации нарушений. В 2016 году «МВС Груп» обязалась инвестировать в нее 4,94 млрд руб., установив и обслуживая более 1 тыс. новых стационарных комплексов. Мособласть выплачивает компании 233 руб. с каждого оплаченного штрафа. В 2018–2019 годах было подписано несколько допсоглашений, в том числе по увеличению парка камер до 1,25 тыс. штук.

Наращивание парка комплексов предусмотрено нацпроектом «Безопасные качественные дороги», пояснили “Ъ” в областном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры (МТДИ), тогда как в Подмосковье количество стационарных приборов не менялось с 2019 года. «Расчет количества камер соответствует потребности области в закрытии аварийно опасных участков и снижении аварийности»,— отметили там. В ведомстве добавили, что в 2019–2020 годах в Московской области было построено и реконструировано 590 км новых дорог (региональных и федеральных), а в 2022 году введено 100 «выделенок» — все эти объекты нужно контролировать. «МВС Груп» также внедрит, используя собственные средства (около 1 млрд руб.), новую систему управления региональным транспортным комплексом, которая свяжет все существующие подсистемы (управление светофорами, контроль за передвижением автобусов, троллейбусов, коммунальной техники и т. д.), повысит пропускную способность дорог и общий уровень цифровизации отрасли.

Объем средств, выделенных властями Подмосковья (концедент) из регионального бюджета в качестве платы «МВС Груп», в МТДИ “Ъ” не назвали. По данным ГИБДД, в 2020–2021 годах в области оплачено около 50 млн постановлений с камер, таким образом, компания могла получить не менее 10 млрд руб. только за два года работы. До недавнего времени 80% «МВС Груп», по данным Kartoteka.ru, принадлежало ООО «Системы безопасности», но с июля 2022 года владельцем 100% компании стала группа «Урбантех» — оператор московской системы фотовидеофиксации и разработчик интеллектуальных транспортных систем в Санкт-Петербурге, Нижегородской области и Дагестане.

Пересмотреть соглашение предложило областное правительство, рассказали “Ъ” в «МВС Груп». Первоначальные инвестиции, говорят в компании, еще не окупились, так как эксплуатация системы связана с «высокими операционными затратами», включающими работу инженерных и технических служб, круглосуточное бесперебойное обслуживание комплексов, регулярное перемещение их на новые дислокации и т. п. Помимо этого, компания за свой свет эксплуатирует и обслуживает 778 камер областной системы «Безопасный регион».

Мособласть по итогам 2020 года была лидером среди регионов по количеству штрафов с камер, напоминает эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман, но в 2021 году уступила это место Москве (28,9 млн и 30,7 млн постановлений соответственно). После увеличения парка комплексов регион может снова получить лидерство, предполагает эксперт, при этом, в отличие от столицы, абсолютное большинство штрафов с камер в области — за превышение скорости (в Москве их около 50%). Увеличение числа постановлений, подчеркивает господин Шухман, скорее всего, приведет к росту и числа ошибочных штрафов: применяемый софт по-прежнему далек от совершенства. Вероятность ошибки распознавания номера не превышает 0,001%, утверждают в МТДИ, для распознавания используется нейросеть.

Схема, когда власти отдают установку и обслуживание автоматических комплексов на аутсорсинг, применяется и в других регионах. Власти Тамбовской области, к примеру, платят 250 руб. сторонней компании за «информацию» о каждом нарушении, власти Республики Алтай — 130 руб. Чиновники объясняют это нехваткой средств на установку камер. На этом фоне Генпрокуратура регулярно заявляет о коммерциализации процесса, а правительство еще в 2019 году собиралось ограничить применение концессий, но дальше заявлений дело не пошло. С критикой в адрес фотовидеофиксации в октябре 2022 года выступил глава ГИБДД Михаил Черников. «Тотальное ее расширение — это неправильно,— заявил он.— Изначально была идея развернуть фотовидеофиксацию, а потом ее постепенно убирать. Люди привыкают и дальше не нарушают. А у нас развернули и дальше разворачивают на всех участках. Фотовидеофиксация должна быть там, где опасно. Наказание не должно стоять в основе».

Иван Буранов