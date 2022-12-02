Улетает наш ласковый Микки

Второй по уровню рейтингов детский телеканал в России Disney в скором времени прекратит вещание, по данным собеседников “Ъ”, об этом информируют партнеров. Хотя The Walt Disney Company частично ушла с российского рынка еще весной, канал продолжал вещание в сетях операторов. Вместо него контролирующий холдинг «ЮТВ» готовится сделать новый телеканал, утверждают источники “Ъ”. В целом уход части телеканалов — одна из причин прогнозируемой стагнации на рынке платного ТВ в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Российский детский телеканал Disney, который является локальной версией американского телеканала Disney Channel, прекращает вещание с 14 декабря. Об этом сообщает Mash: по данным Telegram-канала, в сетях операторов Disney заменит телеканал «Солнце».

Собеседник “Ъ” в одном из операторов подтвердил, что партнеров начали уведомлять об уходе телеканала Disney с российского рынка.

«Партнерам это говорят, мы слышали»,— заявил он, при этом добавив, что точные сроки прекращения вещания не назывались. «Прекращение вещания канала Disney ожидается. Но официальных документов еще не получали, поэтому конкретную дату подтвердить не можем. Есть информация, что на смену придет новый телеканал. Но его название и концепция нам пока не известны. Запускает основной акционер канала Disney вроде бы в сотрудничестве с командой студии Yellow, Black and White. Но это пока на уровне слухов»,—говорит собеседник “Ъ” в другом операторе.

Представители Disney в России отказались от комментариев, в Yellow, Black and White поступили аналогично.

Российский офис компании Disney начал телевизионное кабельное вещание канала Disney в России в 2010 году. С января 2016 года, после вступления в силу поправок к закону о СМИ об ограничении иностранного капитала в отечественных СМИ 20%, «ЮТВ Холдинг» стал владельцем 80% телеканала, а у The Walt Disney Company остались 20%. Помимо канала Disney в активы «ЮТВ Холдинга» входят федеральные эфирные телеканалы «Ю» и «МУЗ-ТВ». Disney транслировал контент как Walt Disney Pictures, так и других производителей, в том числе российских.

Представители «ЮТВ Холдинга» отказались от комментариев.

После начала специальной военной операции РФ на Украине The Walt Disney Company заявила о частичном уходе с российского рынка. На данный момент компания прекратила поставки нового контента в Россию, прекратила дубляж своих фильмов, мультфильмов и сериалов на русском языке, свою деятельность в России прекратил дистрибутор кинопроката Walt Disney Co. Санкции распространились в том числе на лицензии на производство игрушек с персонажами: соответствующие соглашения с производителями, как сообщали собеседники “Ъ”, приостанавливались.

Товары торговой марки правительство РФ включило в список разрешенных к параллельному импорту, но интеллектуальная собственность к ним не относится.

30 сентября года прекратил деятельность веб-сайт телеканала — kanal.disney.ru, также были удалены странички телеканала во всех соцсетях, однако вещание самого канала продолжалось.

По данным Mediascope, около 10% аудитории тематического ТВ в России приходилось на телеканалы, ранее уже ушедшие с рынка: в этой статистике учтены каналы «Медиа альянса», прекратившие вещание в РФ 10 марта (Discovery, Animal Planet, Eurosport и др.), и Viacom, ушедшие с 29 апреля (Nickelodeon, MTV, Paramount Comedy). Из-за отсутствия иностранных телеканалов и снижения платежеспособности подписчиков рынок платного ТВ в 2022 году будет стагнировать и покажет рост только на 2%, прогнозировали в «ТМТ Консалтинге» (см. “Ъ” от 26 мая).

Валерия Лебедева