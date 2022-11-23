В ожидании голубого огонька

Военные действия все сильнее меняют индустрию развлечений, особенно в преддверии новогодних праздников. Обстоятельства диктуют если не смену концепций, то перенос производства, например, телеконтента, которое обычно начиналось летом или осенью, на более поздние сроки: телевидению приходится адаптироваться к событиям в театре военных действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерия Лебедева

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Валерия Лебедева

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Каналы фактически оказываются зажаты в тисках между желанием заработать и конъюнктурой. С одной стороны, им нельзя игнорировать новостную повестку, которая не располагает к праздничному настроению. Так, по результатам недавнего опроса ВЦИОМа, 54% россиян считают нужным отказаться от новогодних салютов. С другой стороны, телеканалам важна и та часть аудитории, которая хочет традиционного праздника, и оставшиеся рекламодатели. После ухода иностранных компаний доходы ТВ от рекламы упали, а продажи дорогостоящих новогодних слотов могут это хотя бы частично компенсировать. Рейтинги передач собственного производства в этом году важны и на фоне потери зарубежного контента. Так, Warner Bros. запретила каналам «Национальной медиа группы» (СТС, РЕН ТВ и др.) показывать свои фильмы, среди которых «Гарри Поттер», которые традиционно крутили по ТВ в праздники.

Один из собеседников “Ъ” на медиарынке говорит, что намерен сделать новогодние передачи сдержанными, например, поменять ведущих и подбор музыки. Повлияют и ограничения: все больше знаменитостей, которые появлялись в новогодних огоньках, получают статусы иноагентов или попадают в негласные списки запрещенных. Официально телеканалы о смене концепций пока не заявляют. Так, замгендиректора ВГТРК Александр Нечаев говорил, что каналы холдинга «обеспечат зрителям новогоднее настроение, несмотря на изменения в стране и в мире». На ТНТ, «понимая всю сложность исторического момента», считают, что зрители нуждаются в правильном контенте: «В Новый год мы будем работать с удвоенной силой, чтобы никто не остался без хорошего настроения и понимания, что живет в лучшей стране мира». Не хотят обмануть ожидания зрителя, который «привык, что на праздниках в эфире создается новогоднее настроение», и на НТВ.

Но стремительно меняющаяся повестка может побудить телеканалы перестроить производство. Как минимум требуется быстро вносить правки в уже отснятый контент. Некоторые каналы неформально говорят, что планируют снимать передачи «под самый Новый год». Это обойдется дороже, но позволит снизить риски «показать что-то неактуальное». В результате оценить новогодние огоньки мы сможем только уже по факту. Телеканалы и так традиционно стараются сохранять некоторую интригу вокруг новогоднего контента. Но в этом году он, похоже, будет действительно формироваться буквально в последний момент.