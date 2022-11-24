Митингам тут не место

Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон о «совершенствовании регулирования» статуса иностранного агента. Коммунисты в очередной раз раскритиковали одну из его норм, не имеющую прямого отношения к деятельности иноагентов,— о расширении списка мест, где нельзя проводить митинги. Другие оппозиционные фракции или поддержали инициативу, или воздержались от голосования. В «Единой России» в ответ на претензии поясняли, что на митингах может быть небезопасно, потому что там «говорят очень радикальные вещи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Силовики в оцеплении во время акции протеста в Москве 6 марта 2022 года

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Силовики в оцеплении во время акции протеста в Москве 6 марта 2022 года

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Одобренный 24 ноября документ, напомним, является «спутником» базового закона о контроле за деятельностью иноагентов, принятого Думой в конце июня. Его внесли сенаторы и депутаты (от всех фракций, кроме КПРФ) из комиссий обеих палат парламента по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. Поправками, в частности, предлагается запретить иноагентам организовывать митинги, участвовать в образовательной деятельности и госзакупках, быть членами избирательных комиссий, жертвовать деньги партиям и т. п. Ко второму чтению в проект добавили и новые запреты для иноагентов: они не смогут служить в силовых ведомствах, как и на офицерских должностях в вооруженных силах.

Кроме того, авторы проекта предложили значительно расширить список мест, где нельзя проводить массовые мероприятия, причем не только иноагентам, но и любым россиянам.

Например, в него были включены вокзалы, аэропорты, пристани, образовательные и медицинские организации, здания органов соцзащиты, детские и спортивные площадки, территории органов публичной власти, культовые здания и сооружения, а также «иные места», если запрет будет «обусловлен» историческими, культурными или «иными объективными особенностями субъекта РФ». Ко второму чтению депутаты уточнили, что данные ограничения не распространяются на проведение публичных богослужений.

Именно поправка о митингах снова, как и при рассмотрении законопроекта в первом и втором чтениях, вызвала критику депутатов от КПРФ. Коммунист Юрий Синельщиков заявил, что эта инициатива никак не вписывается в рамки ст. 55 Конституции, согласно которой права и свободы человека могут быть ограничены только в целях обеспечения безопасности государства. В этой конституционной норме, подчеркнул депутат, не упоминаются «законность» и «правопорядок», а как раз в этих целях, согласно проекту, регионы обязаны определить места, в которых запрещается проведение митингов.

Олег Нилов из «Справедливой России — За правду» (СРЗП) назвал законопроект «законотворческим винегретом», так как никакого отношения к статусу иностранного агента поправки о митингах не имеют. «Мы принимаем закон, который будет действовать на все оставшиеся времена, по которому наши с вами партии вообще не смогут проводить никакой деятельности»,— негодовал господин Нилов.

Защитники документа из «Единой России» в ответ уверяли, что «ни на один миллиметр» они от Конституции не отступают.

«Приоритет в Конституции — это обеспечение безопасности граждан… А любой митинг — это место, где в любой момент ситуация может выйти из-под контроля: там же свободно выражаются, там же говорят на самом деле очень радикальные вещи»,— пояснил единоросс Адальби Шхагошев. «Проведение массовых мероприятий вблизи критически важной инфраструктуры — серьезный соблазн для провокаций»,— добавил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

Днем ранее, когда законопроект обсуждался во втором чтении, единоросс Андрей Альшевских ответил и на претензии по поводу распространения новых норм не только на иноагентов. Логику авторов он объяснил так: если «кто-то другой» будет организовывать митинги возле важных объектов, то и иноагенты тоже смогут там присутствовать и создавать угрозу безопасности.

Перед финальным голосованием Юрий Синельщиков обратился к коллегам по думской оппозиции с просьбой подписать обращение КПРФ в Конституционный суд по «митинговой» норме (для этого необходимо собрать 90 подписей депутатов).

Однако против законопроекта в итоге проголосовали только коммунисты. СРЗП и «Новые люди» от голосования воздержались, а ЛДПР поддержала документ вместе с «Единой Россией».

Мария Макутина