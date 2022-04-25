Считай и смотри

Вслед за федеральными органами власти сведения о доходах и имуществе за 2021 год начинают публиковать чиновники и депутаты в регионах. По закону у них есть месячная фора, но многие предпочитают не тянуть. Как выяснил “Ъ”, среди отчитавшихся «передовиков» уже есть те, кто обошел старших коллег по уровню дохода.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Наибольший заработок среди губернаторов пока задекларировал глава Подмосковья Андрей Воробьев — 253,9 млн руб. За год его доход вырос более чем в три раза — на 174,1 млн руб. По итогам 2020 года господин Воробьев занимал третью строчку рейтинга самых зарабатывающих губернаторов (79,8 млн руб.), уступая только чеченскому лидеру Рамзану Кадырову (381,2 млн руб.) и главе Марий Эл Александру Евстифееву (84,8 млн руб.). С чем связан рост дохода Андрея Воробьева, неизвестно, в правительстве области его декларацию не комментировали. В собственности губернатора по-прежнему нет недвижимости или транспорта. Декларации господ Кадырова и Евстифеева пока не опубликованы.
На порядок увеличил доход глава Алтайского края Виктор Томенко — с 8,5 млн до 85,3 млн руб. Из этой суммы только 5 млн руб. он заработал на посту губернатора, уточнили в пресс-службе. Все остальное господин Томенко получил от продажи недвижимости в Москве и Подмосковье, банковских вкладов и сдачи квартиры в аренду.
Доходы других отчитавшихся губернаторов остались примерно на уровне 2020 года. Например, мэр Москвы Сергей Собянин вновь задекларировал 8,2 млн руб. Глава Башкирии Радий Хабиров нарастил заработок на 1 млн руб. (7,2 млн руб.), а губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, наоборот, сократил его на 2 млн руб. (4,8 млн руб.). Самый скромный доход за 2021 год пока показал мурманский руководитель Андрей Чибис — 3,7 млн руб. (в 2020-м — 3,1 млн руб.). Зато вместе с супругой он по-прежнему декларирует таунхаус в Испании площадью 176 кв. м.
Впрочем, «антирекорд», скорее всего, будет за кем-то еще: в 2020 году сразу четыре губернатора заработали меньше 2 млн руб., а самый скромный доход тогда показал глава Калмыкии Бату Хасиков — 1,3 млн руб. Никто из них еще не публиковал свежие декларации. По подсчетам “Ъ”, о заработке за 2021 год пока отчитались только 14 глав.
Напомним, для федеральной власти установлены единые сроки декларационной кампании: чиновники и парламентарии должны отчитаться о доходах и имуществе не позднее 1 апреля, а опубликовать эти сведения необходимо в течение 14 рабочих дней. Как ранее сообщал “Ъ”, в этом году администрация президента (АП), правительство, Госдума и Совфед выложили декларации синхронно — 15 апреля. Президент Владимир Путин отчитался о 10,2 млн руб. дохода, премьер Михаил Мишустин — о 18,3 млн руб., спикер нижней палаты Вячеслав Володин — о 65 млн руб., а спикер верхней Валентина Матвиенко — о 14,7 млн руб. Разумеется, первые лица стали далеко не первыми по доходам. Так, наибольший заработок в АП задекларировал помощник президента Владимир Мединский (106,7 млн руб.), в правительстве — глава Минпромторга Денис Мантуров (704,6 млн руб.), в Госдуме — депутат от КПРФ Владимир Блоцкий (3,5 млрд руб.), а в Совфеде — сенатор от заксобрания Камчатского края Валерий Пономарев (4,2 млрд руб.).
В регионах сроки декларационной кампании отличаются. Представители исполнительной власти, в том числе губернаторы, должны предоставить сведения о доходах не позднее 30 апреля и опубликовать их в течение 14 дней, депутаты — не позднее 1 апреля, однако дедлайн по размещению деклараций на всеобщее обозрение в каждом субъекте свой. Где-то действует «федеральная» двухнедельная норма, где-то — месячная, а кое-где отчеты публикуются вплоть до лета.
Среди депутатов региональных парламентов уже есть те, кто обошел своих федеральных коллег по уровню дохода за 2021 год. Например, вице-спикер челябинского заксобрания Константин Струков («Единая Россия») задекларировал 5 млрд руб.— это в несколько раз больше, чем у всех остальных депутатов регионального парламента, вместе взятых (0,9 млрд руб.). При этом по сравнению с 2020 годом его доход уменьшился на 3,6 млрд руб. Господин Струков работает президентом УК «Южуралзолото группа компаний». Миллиардные заработки также показали новосибирский депутат предприниматель Павел Кива (2,9 млрд руб.) и депутаты Белгородской облдумы Владимир Зотов и Андрей Угаров (1,7 млрд и 1,2 млрд руб. соответственно). Все они представляют ЕР. Есть и прямо противоположные примеры: так, депутат краснодарского заксобрания от ЕР Андрей Сигидин заработал в 2021 году 96 копеек. В прошлом гендиректор крупной строительной компании, сейчас господин Сигидин не имеет места работы и является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.