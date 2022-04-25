Считай и смотри

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Вслед за федеральными органами власти сведения о доходах и имуществе за 2021 год начинают публиковать чиновники и депутаты в регионах. По закону у них есть месячная фора, но многие предпочитают не тянуть. Как выяснил “Ъ”, среди отчитавшихся «передовиков» уже есть те, кто обошел старших коллег по уровню дохода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Наибольший заработок среди губернаторов пока задекларировал глава Подмосковья Андрей Воробьев — 253,9 млн руб. За год его доход вырос более чем в три раза — на 174,1 млн руб. По итогам 2020 года господин Воробьев занимал третью строчку рейтинга самых зарабатывающих губернаторов (79,8 млн руб.), уступая только чеченскому лидеру Рамзану Кадырову (381,2 млн руб.) и главе Марий Эл Александру Евстифееву (84,8 млн руб.). С чем связан рост дохода Андрея Воробьева, неизвестно, в правительстве области его декларацию не комментировали. В собственности губернатора по-прежнему нет недвижимости или транспорта. Декларации господ Кадырова и Евстифеева пока не опубликованы.

На порядок увеличил доход глава Алтайского края Виктор Томенко — с 8,5 млн до 85,3 млн руб. Из этой суммы только 5 млн руб. он заработал на посту губернатора, уточнили в пресс-службе. Все остальное господин Томенко получил от продажи недвижимости в Москве и Подмосковье, банковских вкладов и сдачи квартиры в аренду.

Доходы других отчитавшихся губернаторов остались примерно на уровне 2020 года. Например, мэр Москвы Сергей Собянин вновь задекларировал 8,2 млн руб. Глава Башкирии Радий Хабиров нарастил заработок на 1 млн руб. (7,2 млн руб.), а губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, наоборот, сократил его на 2 млн руб. (4,8 млн руб.). Самый скромный доход за 2021 год пока показал мурманский руководитель Андрей Чибис — 3,7 млн руб. (в 2020-м — 3,1 млн руб.). Зато вместе с супругой он по-прежнему декларирует таунхаус в Испании площадью 176 кв. м.

Впрочем, «антирекорд», скорее всего, будет за кем-то еще: в 2020 году сразу четыре губернатора заработали меньше 2 млн руб., а самый скромный доход тогда показал глава Калмыкии Бату Хасиков — 1,3 млн руб. Никто из них еще не публиковал свежие декларации. По подсчетам “Ъ”, о заработке за 2021 год пока отчитались только 14 глав.

Напомним, для федеральной власти установлены единые сроки декларационной кампании: чиновники и парламентарии должны отчитаться о доходах и имуществе не позднее 1 апреля, а опубликовать эти сведения необходимо в течение 14 рабочих дней. Как ранее сообщал “Ъ”, в этом году администрация президента (АП), правительство, Госдума и Совфед выложили декларации синхронно — 15 апреля. Президент Владимир Путин отчитался о 10,2 млн руб. дохода, премьер Михаил Мишустин — о 18,3 млн руб., спикер нижней палаты Вячеслав Володин — о 65 млн руб., а спикер верхней Валентина Матвиенко — о 14,7 млн руб. Разумеется, первые лица стали далеко не первыми по доходам. Так, наибольший заработок в АП задекларировал помощник президента Владимир Мединский (106,7 млн руб.), в правительстве — глава Минпромторга Денис Мантуров (704,6 млн руб.), в Госдуме — депутат от КПРФ Владимир Блоцкий (3,5 млрд руб.), а в Совфеде — сенатор от заксобрания Камчатского края Валерий Пономарев (4,2 млрд руб.).

В регионах сроки декларационной кампании отличаются. Представители исполнительной власти, в том числе губернаторы, должны предоставить сведения о доходах не позднее 30 апреля и опубликовать их в течение 14 дней, депутаты — не позднее 1 апреля, однако дедлайн по размещению деклараций на всеобщее обозрение в каждом субъекте свой. Где-то действует «федеральная» двухнедельная норма, где-то — месячная, а кое-где отчеты публикуются вплоть до лета.

Среди депутатов региональных парламентов уже есть те, кто обошел своих федеральных коллег по уровню дохода за 2021 год. Например, вице-спикер челябинского заксобрания Константин Струков («Единая Россия») задекларировал 5 млрд руб.— это в несколько раз больше, чем у всех остальных депутатов регионального парламента, вместе взятых (0,9 млрд руб.). При этом по сравнению с 2020 годом его доход уменьшился на 3,6 млрд руб. Господин Струков работает президентом УК «Южуралзолото группа компаний». Миллиардные заработки также показали новосибирский депутат предприниматель Павел Кива (2,9 млрд руб.) и депутаты Белгородской облдумы Владимир Зотов и Андрей Угаров (1,7 млрд и 1,2 млрд руб. соответственно). Все они представляют ЕР. Есть и прямо противоположные примеры: так, депутат краснодарского заксобрания от ЕР Андрей Сигидин заработал в 2021 году 96 копеек. В прошлом гендиректор крупной строительной компании, сейчас господин Сигидин не имеет места работы и является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”