Убеждения защитили от мобилизации

В среду городской суд Гатчины признал незаконной мобилизацию Павла Мушуманского — евангельского христианина, который принципиально отказывается брать в руки оружие. Несколько лет назад мужчина прошел альтернативную гражданскую службу (АГС), но в ходе недавней мобилизации его фактически приравняли к отслужившим «срочникам». Теперь суд отменил призыв верующего, но его адвокаты считают, что Конституционный суд должен разобраться с вопросом допустимости АГС при мобилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказывал “Ъ”, 23-летний Павел Мушуманский является евангельским христианином. В 2019 году он был призван в армию, но из-за религиозных убеждений попросил об альтернативной гражданской службе. Призывная комиссия согласилась с этим аргументом, и в 2019–2021 годах господин Мушуманский работал в психоневрологическом интернате. Тем не менее по закону он считался отслужившим и осенью 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации. В военкомате он напомнил про свои религиозные убеждения и попросил повторно пройти АГС. Однако просьба была проигнорирована, рассказал “Ъ” отец молодого человека: «Ему рекомендовали сообщить об этом в воинской части. А в части сказали, что вопрос необходимо было решать в военкомате».

В части Павел Мушуманский отказался брать в руки оружие и носить форму. «Нам сказали дать номер расчетного счета, чтобы перевести выплату (положенную мобилизованным.— “Ъ”). Но мы отказываемся, нам не нужны эти деньги»,— сказал “Ъ” отец господина Мушуманского. В начале октября молодой человек обратился в суд, попросив отменить решение о мобилизации и заменить его на АГС. Право на альтернативную службу гарантировано Конституцией, указал его адвокат Александр Передрук.

Закон о мобилизации также допускает АГС — с оговоркой, что она должна проходить в соответствии с отдельным законом, которого до сих пор нет. Однако это проблема законодателей, а не мобилизованных, констатировал истец.

На первом заседании, 12 октября, суд приостановил решение о мобилизации молодого человека, однако его оставили в части. Тем временем Александр Передрук и юрист Арсений Левинсон попросили Гатчинский суд обратиться в Конституционный суд (КС) за разъяснением ситуации с правом мобилизованных на АГС. Они пояснили, что сам господин Мушуманский пока не может обратиться в КС — для этого надо сначала пройти все инстанции вплоть до Верховного суда РФ.

На заседании 30 ноября Гатчинский городской суд отказался запросить КС. После этого стороны перешли к дискуссии по существу иска. Александр Передрук настаивал, что государство уже признало религиозные убеждения молодого человека, а следовательно, и право на альтернативную службу. Это право является конституционным, и государство не может просто так изменить свое решение, даже если проводится мобилизация, настаивал адвокат.

Представитель военкомата напомнил про иск петербуржца Кирилла Березина — Невский районный суд буквально накануне отказался предоставить ему право на АГС. Однако господин Передрук возразил: Кирилл Березин не проходил АГС, а служил «срочку» в обычной воинской части. Отметим, через несколько часов представитель военкомата попросил закрыть судебное заседание от СМИ, пояснив, что может сослаться на документы с грифом «служебная тайна». Суд ходатайство удовлетворил.

В итоге Гатчинский суд отменил решение призывной комиссии о мобилизации Павла Мушуманского. Он будет находиться в части до тех пор, пока решение не вступит в законную силу. «Это хороший прецедент. Правда, случай уникальный; АГС проходит очень небольшое количество граждан. Но, на наш взгляд, суд поступил совершенно правильно, это настоящий акт правосудия»,— сказал “Ъ” господин Передрук.

«Конечно, решение Гатчинского городского суда — важный прецедент. Но оно не устранило системный пробел в законодательстве,— сказал “Ъ” юрист Арсений Левинсон.— Нужно обеспечить возможность реализации права на АГС в период мобилизации всеми гражданами, у которых имеются убеждения или вероисповедание, несовместимые с военной службой. Такое право должно быть предоставлено тем, кто ранее проходил АГС, кто ранее не проходил никакой службы, кто ранее проходил военную службу, но после зачисления в запас изменил убеждения. Иначе граждане ставятся в неравное положение, а это противоречит Конституции».

Олег Дилимбетов, Александр Черных