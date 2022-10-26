Открестились по религиозным соображениям

СКР проверяет отказ двух мобилизованных из Краснодарского края участвовать в военных действиях на Украине. Сергея Тарасова и Максима Дроздова доставили в гарнизон Ставрополья, где они объявили, что являются евангелистами и не намерены брать в руки оружие. Пастор организации евангельских христиан «Церковь Святой Троицы» в ходе доследственной проверки подтвердил, что резервисты являются прихожанами, которые «активно посещают все мероприятия» и характеризуются «с положительной стороны». Адвокат евангелистов ссылается на Конституцию, напоминая, что, «если вероисповеданию гражданина противоречит несение военной службы, у него есть право на замену ее альтернативной гражданской службой». Между тем в рамках введенной в УК чуть более месяца назад ст. 332 (неисполнение приказа) отказникам грозит до трех лет колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Жителей станицы Каневской (Краснодарский край) Максима Дроздова и Сергея Тарасова мобилизовали 26 сентября. Резервисты утверждают, что их доставили в гарнизон под Буденновском (Ставрополье), несмотря на заявления о «невозможности участия в специальной военной операции по религиозным соображениям». Там 27 сентября оба подали рапорт на имя командира с отказом участвовать в боевых действиях на Украине. Правозащитник Павел Чиков указывает, что господа Дроздов и Тарасов остаются в гарнизоне, а военно-следственное управление СКР начало доследственную проверку их действий. Напомним, 24 сентября 2022 года в УК введена норма о «неисполнении приказа».

«Из объяснения Тарасова С. В. усматривается, что он отказался убыть в зону специальной военной операции по причине религиозных убеждений, так как состоит в религиозной организации "Непоколебимое основание"»,— говорится в письме врио военного коменданта Буденновска пастору религиозной организации евангельских христиан «Церковь Святой Троицы» Александру Шляжко. Комендант просит пастора сообщить статус господина Тарасова в религиозной организации. Он добавляет, что комендатура проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ, то есть неисполнение приказа начальника, отданного в установленном порядке (от двух до трех лет лишения свободы).

Адвокат Сергея Тарасова и Максима Дроздова Андрей Сабинин рассказал “Ъ”, что пастор общины подтвердил статус мобилизованных краснодарцев: они являются прихожанами церкви евангельских христиан, «активно посещают все мероприятия» и характеризуются «с положительной стороны». Статья о «неисполнении приказа» была введена в Уголовный кодекс за два дня до мобилизации его доверителей, указал адвокат. Хотя «формально Тарасов и Дроздов высказали свою позицию позже вступления закона в силу, их знакомили с новой нормой и предупреждали об ответственности», однако в данном случае речь идет о «принципиальном» отстаивании религиозных убеждений, подчеркнул господин Сабинин. Он напомнил, что свобода вероисповедания закреплена ст. 59 российской Конституции: «Если вероисповеданию гражданина противоречит несение военной службы, у него есть право на замену ее альтернативной гражданской службой». В частности, об этом идет речь в постановлении Конституционного суда РФ от 23 ноября 1999 года.

По словам Андрея Сабинина, мобилизованные евангелисты попросту не успели написать соответствующее заявление в военкомат со ссылкой на Основной закон и постановление КС, так как «их забрали и увезли быстро».

На запрос “Ъ” в военной комендатуре Буденновска “Ъ” не ответили.

Андрей Сабинин указывает, что 26 октября Максиму Дроздову и Сергею Тарасову «в очередной раз» предложили отправиться в зону СВО, «даже пообещав указать, что служить они будут без оружия». Однако, по мнению защитника, эти обещания выглядят сомнительно: «Здесь одно командование, там другое, в экстремальной ситуации любая ответственность размывается, и полностью исключить, что ситуация повторится и они вновь окажутся перед выбором, нельзя».

Как ранее сообщал “Ъ”, Гатчинский городской суд (Ленинградская область) 12 октября приостановил мобилизацию евангелиста Павла Мушуманского по его иску к военкомату и призывной комиссии. Убежденного верующего, проходившего ранее альтернативную гражданскую службу (АГС) в психоневрологическом интернате, господина Мушуманского в сентябре 2022 года отправили в войска, несмотря на просьбы об АГС. Суд решил применить меры предварительной защиты, обязав приостановить мобилизацию евангелиста на время разбирательства. Из воинской части господина Мушуманского, по данным “Ъ”, по состоянию на 19 октября так и не отпустили.

Александра Ларинцева, Пятигорск; Мария Старикова