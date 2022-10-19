Мобилизацию проверят на убеждения

Гатчинский городской суд (Ленинградская область) приостановил мобилизацию Павла Мушуманского по его иску к военкомату и призывной комиссии. Убежденного баптиста, проходившего ранее альтернативную гражданскую службу (АГС) в психоневрологическом интернате, господина Мушуманского в сентябре 2022 года отправили в войска, несмотря на просьбы об АГС. Суд решил применить меры предварительной защиты, обязав приостановить мобилизацию баптиста на время разбирательства. Впрочем, из воинской части господина Мушуманского отпускать не торопятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Представители 23-летнего Павла Мушуманского обратились с иском в Гатчинский городской суд 7 октября. «Евангельский христианин» господин Мушуманский в 2019–2021 годах проходил АГС, работая в прачечной психоневрологического интерната Кингисеппа. Он выбрал альтернативную службу «по причине религиозных убеждений», говорится в иске: «Не могу выполнять приказы, направленные на уничтожение, поражение живых людей». 24 сентября 2022 года заявитель получил повестку с требованием явиться в военкомат Гатчины. Павел Мушуманский прибыл туда на следующий день и был мобилизован «без проведения медосмотра». Просьбы истца об АГС (с отсылкой к предыдущему опыту) были проигнорированы.

Господин Мушуманский просил суд отменить решение о мобилизации как незаконное, заменив его на АГС. Альтернативная служба, указал верующий, гарантирована Конституцией РФ. Суд принял заявление Павла Мушуманского, возбудив административное дело, а 12 октября вынес по нему определение (есть у “Ъ”). Судья Гатчинского городского суда Марина Гиренко приостановила решение призывной комиссии Гатчинского муниципального района Ленинградской области о его мобилизации, равно как и действие повестки об отправке к «месту прохождения службы». Определение направлено в военные комиссариаты Гатчины и Ленинградской области. «Применение мер предварительной защиты необходимо административному истцу для защиты его прав, свобод и законных интересов»,— говорится в тексте определения. Отметим, на момент вынесения определения суда господин Мушуманский находился в одной из воинских частей Луги. Заседание по иску в Гатчинском суде пройдет 15 ноября.

Частичную мобилизацию в России объявил 21 сентября своим указом президент Владимир Путин, сообщив, что в первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. В Минобороны уточняли, что речь идет о 300 тыс. резервистов. 14 октября президент заявил, что процедуру мобилизации в России завершат в течение двух недель, оценив число призванных резервистов на тот момент в 222 тыс. человек.

Первые иски об отмене мобилизации стали поступать от призванных граждан в конце сентября. Так, житель Санкт-Петербурга Даниил Бакалинский 30 сентября в своем заявлении во Фрунзенский райсуд требовал от местной призывной комиссии и военкомата заменить ему службу на АГС со ссылкой на убеждения. Впрочем, 17 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила о прекращении производства по его делу (без указания причин).

Согласно ст. 9 закона «Об альтернативной гражданской службе», АГС в период мобилизации определяется «федеральными конституционными законами и другими федеральными законами». На правительственном портале «Объясняем.РФ» говорится, что при мобилизации АГС не предусмотрена. Павел Мушуманский в иске указывает на разъяснения Конституционного суда РФ о праве граждан на АГС, утверждая, что это право является «непосредственно действующим» и «должно обеспечиваться независимо от того, принят или не принят соответствующий федеральный закон».

Управляющий партнер коллегии адвокатов «Китсинг и партнеры» Владимир Китсинг говорит, что заложенный в законодательстве механизм АГС «применим лишь к случаям замены военной службы по призыву и не распространяется на военную службу по мобилизации». Однако адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова уверена, что АГС «не запрещена ни в период военного положения, ни в период мобилизации». «Однозначного мнения по вопросу возможности прохождения АГС в нынешней правовой ситуации нет»,— подчеркивает она. Юридический консультант Арсений Левинсон обращает внимание, что государство ранее признавало право Павла Мушуманского на АГС. По его мнению, оно обязано уважать «религиозные убеждения» заявителя и в этом случае.

Юристы и родственники Павла Мушуманского обратились с определением суда в войсковую часть, где находится истец. Оттуда их переслали в военкомат Гатчины, а там, в свою очередь, заявили о готовности забрать заявителя лишь после приказа его командира об увольнении. Мать баптиста Марина Мушуманская обращалась в районную прокуратуру, но там сослались на отсутствие закона об АГС в период мобилизации.

На фоне этих событий председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов призвал Госдуму проработать вопрос АГС в период частичной мобилизации, «прояснив конституционную норму, которую никто не отменял». В парламент 7 октября членами фракции «Новые люди» внесен законопроект об АГС во время мобилизации: службу предлагается проходить в охране школ и детсадов.

Госпожа Рыжкова говорит, что воинская часть после получения определения суда «должна отправить мобилизованного к месту жительства». Господин Китсинг считает, что это необходимо «в целях участия в судебном процессе». «Определение суда о применении мер предварительной защиты приводится в исполнение немедленно, а на лиц, виновных в неисполнении, может быть наложен судебный штраф»,— добавляет он. Госпожа Рыжкова уточняет, что по ст. 122–123 Кодекса административного судопроизводства РФ размер штрафа может доходить до 100 тыс. руб. «В случае отказа руководства части приостановить решение о мобилизации юристам придется обжаловать его в органы военной прокуратуры, а также уведомить об этом суд»,— добавляет Владимир Китсинг.

Александр Воронов