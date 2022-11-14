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Коммерсантъ FM
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Газ карман не тянет

Германия национализирует активы «Газпрома»

Германия первой среди государств ЕС собирается национализировать связанные с Россией активы. Речь идет о бывшем подразделении «Газпрома» Gazprom Germania, которое теперь переименовано в SEFE. Такие меры объясняются стремлением избежать банкротства SEFE. Тем временем власти Польши намерены перевести под принудительное управление долю «Газпрома» в компании Europol gaz, владеющей польским участком газопровода Ямал—Европа. По мнению аналитиков, «Газпром» в ответ может попробовать арестовать активы немецких госкомпаний в России.

Штаб-квартира Gazprom Germania в Берлине

Штаб-квартира Gazprom Germania в Берлине

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Штаб-квартира Gazprom Germania в Берлине

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Власти Германии заявили о намерении национализировать бывшее европейское подразделение «Газпрома» Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), ранее известное как Gazprom Germania. Как заявило 14 ноября Минэкономики ФРГ, правительство хочет приобрести 100% акций SEFE, чтобы защитить ее от банкротства, и увеличить кредит компании в банке развития KfW с €11,8 млрд до €13,8 млрд. Большая часть этого кредита будет затем конвертирована в акционерный капитал компании.

Бывшая Gazprom Germania GmbH и входящие в нее активы имеют системное значение для немецкой энергосистемы.

В нее входили зарегистрированный в Лондоне трейдер Gazprom Marketing & Trading Ltd, торговавший газом по всей Европе, оператор ПХГ в Европе и Австрии Astora, а также немецкие сбытовые компании WIEH и Wingas. После начала военных действий РФ на Украине и на фоне снижения поставок газа из России Минэкономики ФРГ поручило передать Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства. В мае РФ ввела ответные санкции, запретив любые сделки с компаниями группы Gazprom Germania. До сих пор правой статус собственников компании оставался неопределенным.

Алексей Миллер, глава «Газпрома», 12 октября:

«Так называемое относительное благополучие Европейского союза и, в частности, Германии в течение очень долгого времени держалось на дешевых энергоресурсах из России».

Немецкие власти объяснили национализацию надвигающейся неплатежеспособностью SEFE, которая поставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию. «Чтобы предотвратить эту опасность и сохранить операционную деятельность SEFE, в настоящее время происходит смена собственника и стабилизация компании»,— отмечается в заявлении регулятора. Убыток SEFE в этом году на конец октября составлял €2 млрд.

Схему национализации 12 ноября одобрила Еврокомиссия. Она заключается в том, что существующий уставный капитал SEFE в размере €225,6 млн «будет обнулен, что фактически положит конец праву собственности нынешнего российского акционера». После этого SEFE GmbH выпустит новые обыкновенные акции с той же номинальной стоимостью.

«Таким образом, данная мера не изменит акционерный капитал SEFE GmbH»,— поясняла Еврокомиссия.

SEFE — вторая после Uniper немецкая компания, национализированная властями Германии в результате энергетического кризиса.

Это также первый случай полной национализации активов российских госкомпаний в Европе: до сих пор речь шла о введении различных ограничений или внешнего управления, но не о смене собственника.

Хранилища газа крупных европейских стран заполнены почти на 100%

Одновременно 14 ноября власти Польши ввели внешнее управление в отношении 48% доли «Газпрома» в Europol gaz — совместном предприятии с польской госкомпанией PGNiG, которое владеет польским участком транзитного газопровода Ямал—Европа. «Мы делаем все возможное, чтобы противостоять российской агрессии и ликвидировать российский капитал и влияние. Экспроприация невозможна в соответствии с польской конституцией, поэтому мы решили ввести обязательное управление»,— пояснил 14 ноября министр развития Польши Вальдемар Буда.

В сентябре Польша ввела санкции в отношении «Газпрома», заморозив тем самым его права на акции и выплату дивидендов. РФ в мае приостановила поставки газа в Польшу после того, как Варшава отказалась платить за него в рублях.

В «Газпроме» комментариев не предоставили.

Россия сейчас не осуществляет поставки газа в Польшу, а поставки в Германию незначительны, поэтому решение о национализации вряд ли как-то повлияет на ситуацию на газовом рынке этих стран, полагает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов.

В теории Россия может попробовать ограничить поставки СПГ, но это непросто сделать технически: рынок СПГ глобален, и поставщик не всегда знает конечного потребителя.

«Думаю, “Газпром” попробует оспорить решение в суде. Потенциально компания может попробовать арестовать государственные активы или активы госкомпаний из этих стран в России и дружественных государствах»,— полагает он.

В России сейчас работает энергетическая компания «Юнипро», 83,7% которой принадлежит Uniper, а сама Uniper теперь контролируется властями Германии. «Юнипро» входит в число компаний, иностранные акционеры которых, согласно указу президента РФ, должны получать специальное разрешение на сделки со своими пакетами акций.

Татьяна Дятел

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