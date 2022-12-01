В Таиланд, по делу, срочно

Спрос на длительные поездки, в частности, в Таиланд, Индию, на Шри-Ланку в этом году вырос вдвое, превысив допандемийный уровень, говорят участники туристического рынка. «Зимовать» в дальних странах россиян стимулирует, в частности, распространение удаленной работы, при том, что поездки в Азию сейчас доступнее, чем в Европу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Сейчас более 10% бронирований россиян средств размещения в популярных азиатских странах на период с 1 ноября 2022 по 31 марта 2023 года совершаются на срок три недели и более, следует из данных Ostrovok.ru. В компании добавляют, что годом ранее доля длительных бронирований была вдвое ниже — 5%, в докризисном 2019 году — 4%.

Сейчас на такие бронирования в Азию приходится 7,7% от общего объема заказов на зимний отдых, хотя год назад этот показатель не превышал 0,1%, в 2019 году — 1,2%, говорит представитель OneTwoTrip Елена Шелехова. По ее данным, на полет в Азию в одну сторону приходится 12,7% от всех проданных на эту зиму билетов за рубеж, в то время как в прошлом году — 0,9%, в 2019 году — 3,7%. В «Яндекс. Путешествиях» отмечают, что доля длительных поездок в азиатские страны за год выросла с 6% до 27% от общего объема спроса на эти направления.

Спрос на турпоездки в азиатские страны активно восстанавливается с ноября благодаря расширению авиасообщения. В Ostrovok.ru называют наиболее популярными Таиланд, Индонезию, Мальдивы, Индию, Вьетнам, Малайзию, Шри-Ланку, Филиппины, Сингапур и Камбоджу. В общей структуре бронирований на ноябрь—март они сейчас формируют 12% спроса против 6% годом ранее. Доля Таиланда выросла с 2% до 8%. В «Туту.ру» добавляют, что Таиланд вошел в число наиболее востребованных стран у самостоятельных путешественников.

Количество прямых рейсов из России в азиатские страны заметно выросло, появились доступные перелеты из регионов, многие страны сняли продиктованные COVID-19 ограничения на въезд, поясняет Елена Шелехова. В «Яндекс. Путешествиях» считают, что сейчас уместно говорить скорее о восстановлении спроса: до пандемии регион зимой традиционно был востребован у туристов. В разгар пандемии, когда было ограничено авиасообщение, до азиатских курортов часто добирались лишь туристы, которые готовы были тратить существенные суммы. Если в 2021 году в структуре спроса россиян доля отелей уровня «пять звезд» в странах Азии, по данным Ostrovok.ru, достигала 32%, то в этом году — уже 16%. Зато вырос спрос на гостиницы уровня «три и четыре звезды» — соответственно с 22% до 33% и с 39% до 42%.

Растущий интерес россиян к «зимовкам» в Азии в Ostrovok.ru связывают с появлением у многих туристов возможности работать удаленно.

В сервисе ссылаются на собственный опрос, проходивший в начале 2020 года: тогда 18% респондентов указывали, что хотели бы уехать на «зимовку», но не могут совместить этот формат с работой. Еще одним фактором в Ostrovok.ru считают перераспределение спроса: поехать в Азию россиянам сейчас технически проще и дешевле, чем в Европу.

Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов называет Таиланд основным доступным россиянам вариантом для длительных поездок. По данным Ostrovok.ru, на эту страну приходится 12% бронирований на срок более трех недель против 6% в допандемийном 2019 году. В «Яндекс. Путешествиях» указывают, что 15% проданных билетов в Таиланд на зиму предполагают длительную поездку. За год этот показатель вырос в пять раз.

Альтернативой Таиланду может выступать Шри-Ланка, но эта страна традиционно менее популярна у россиян, считает Игорь Блинов. Однако участники рынка уже отмечают двукратный спрос россиян на длительные поездки на Шри-Ланку, как и в Индию.

Популярность Таиланда частично может быть связана со сравнительно невысоким бюджетом поездок. В среднем за размещение в этой стране, по данным Ostrovok.ru, россияне платят 4 тыс. руб. в сутки. Для сравнения: на Мальдивах аналогичный бюджет составляет 21 тыс. руб. в сутки, в Камбодже — 6,4 тыс. руб., на Шри-Ланке — 5,4 тыс. руб.

Александра Мерцалова