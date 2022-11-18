Эмиратворцы

Снижение стоимости перелетов, расширение и перераспределение туристических предпочтений спровоцировали резкий рост спроса на организованные туры в ОАЭ. Продажи выросли на 20–40%. Многие туристы сейчас стараются перенести новогодний отпуск на вторую половину декабря, рассчитывая таким образом сократить бюджет поездки на 30–50%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Продажи туров в ОАЭ в период 8–14 ноября превысили показатель предыдущих семи дней (1–7 ноября) на 41%, относительно аналогичного периода прошлого года рост составил 46%. Такие данные приводит Travelata.ru, отмечая, что по другим направлениям таких всплесков не наблюдается. Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев считает стимулировавшим фактором решение об отмене властями Эмиратов пандемийных ограничений, о которых на российском рынке стало известно 8 ноября. «До последнего времени для въезда в страну требовался ПЦР-тест и сохранялась необходимость использования медицинских масок, которые теперь нужны только для посещения больниц и поликлиник»,— говорит он. В Fun & Sun отмечают заметный рост продаж туров в ОАЭ за последние дни, они превышают показатель последних двух недель на 20%.

Представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева говорит, что спрос на ОАЭ сейчас превышает уровень прошлого года на 15–20%, связывая это с резким расширением полетных программ, в частности Air Arabia и Flydubai, из российских регионов. У туроператоров появились и собственные чартерные рейсы, говорит она. Аналогичные объяснения приводят в Anex Tour, поясняя, что отмена пандемийных ограничений всегда позитивно влияет на путешественников, но расширение полетных программ делает отдых более выгодным для туристов. ОАЭ сейчас лидирующее направление, в частности, на новогодние праздники, говорят в компании. В Tez Tour отмечают, что продажи туров в страну в два раза превышают уровень прошлого года, в то время как в случае Египта показатель заметно не изменился.

Согласно данным Travelata.ru, средний чек при бронировании туров в ОАЭ сейчас составляет 158,5 тыс. руб.— это больше аналогичного показателя прошлого года на 35%. Но бронирования действительно подешевели: планируя отдых в Эмиратах на сентябрь—октябрь, россияне в среднем тратили 170,7 тыс. руб., на майские праздники — 194,2 тыс. руб. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин поясняет, что коррекция цен за счет удешевления билетов произошла на всех популярных направлениях с большой емкостью перевозки. В среднем с лета цены на перелеты, по его оценкам, сократились на 25%.

Господин Горин указывает, что за девять месяцев года в ОАЭ на прямых рейсах суммарно слетали 743 тыс. россиян, из которых 540 тыс.— классические туристы. Наиболее востребованным курортом ОАЭ в Travelata.ru называют Дубай, который формирует 54% бронирований, на втором месте Шарджа (16%), на третьем — Рас-аль-Хайма (10%).

Еще одним фактором, способствующим популярности направления, может быть смещение спроса. Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов указывает, что объем бронирований на вторую половину декабря с возвратом до новогодних праздников сейчас в четыре раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Столь выраженную динамику для межсезонья эксперт называет необычной, связывая ее с высокой стоимостью отдыха в период праздников. «Многие клиенты говорят о том, что хотят отметить праздники на море и сэкономить, в большинстве отелей уже в середине декабря создана праздничная атмосфера»,— говорит господин Блинов. Эксперт приводит в качестве примера тур в конкретный отель, который с возвращением 30 декабря стоит 198 тыс. руб., после 1 января — 370 тыс. руб. В среднем разница в цене, по его подсчетам, составляет 30–50%.

Дарья Домостроева говорит об активных продажах не только на декабрь, но и на период после новогодних праздников, который ранее на рынке традиционно считался мертвым сезоном. Она связывает это с тем, что многие путешественники перешли на более гибкий график работы и в меньшей степени стали привязаны к праздничным датам.

В Anex Tour добавляют, что бронирования сейчас в целом идут активно за счет реализации отложенного спроса по недоступным ранее направлениям. Так, в пятерку стран по объему продаж входит Таиланд, который в прошлом году практически не был представлен на массовом рынке из-за отсутствия рейсов и жестких пандемийных ограничений. Также клиенты Anex Tour активно летают на Шри-Ланку и в Индию. Возвращение на рынок массового туризма популярных направлений Юго-Восточной Азии, которые были закрыты для туристов в разгар пандемии, действительно началось лишь несколько недель назад.

Александра Мерцалова