Визит на лучшем уровне

Президент Франции Эмманюэль Макрон отправился с пятидневным, вторым за время его президентства государственным визитом в Вашингтон, который, по задумке американской стороны, должен подчеркнуть давние союзнические отношения двух стран. Несмотря на все почести, включая смотр войск и салют, с которыми президент Джо Байден собрался принимать главу Пятой республики, их двусторонние переговоры 1 декабря будут непростыми. Как отметило издание Politico, турне господина Макрона может оказаться последним реальным шансом убедить американских коллег смягчить свою политику протекционизма и избежать торговой войны с ЕС. Единственное, в чем у двух лидеров особых разногласий не ожидается, это отношение к российско-украинскому конфликту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На встрече с президентом США Джо Байденом его французский коллега Эмманюэль Макрон наверняка поднимет вопрос об «агрессивном протекционизме» Вашингтона и высоких ценах на американский СПГ

Фото: Evan Vucci / AP На встрече с президентом США Джо Байденом его французский коллега Эмманюэль Макрон наверняка поднимет вопрос об «агрессивном протекционизме» Вашингтона и высоких ценах на американский СПГ

Фото: Evan Vucci / AP

Впервые с момента вступления в должность президента США 20 января 2021 года к Джо Байдену в Вашингтон с полноценным государственным визитом приедет зарубежный гость. Принимать Эмманюэля Макрона, который проведет пять дней — с 29 ноября по 3 декабря — на американской земле, будут по высшему разряду. Ожидается даже смотр войск, салют и специальное выступление на ужине Джона Батисты — американского музыканта, удостоенного премии «Грэмми».

Как пояснил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности администрации США Джон Кирби, неслучайно для первого госвизита и столь пышного приема был выбран именно президент Франции. По его словам, основа внешней политики США — это «сила альянсов, и Франция — самый древний союзник» Америки. Правда, как отмечают западные СМИ, американцам важно также попытаться задобрить Францию — самого строптивого союзника США, вечно призывающего к большей самостоятельности Европы. В прошлый раз — во время первого государственного визита Эмманюэля Макрона в США в 2018 году при Дональде Трампе — настроить француза на нужный лад принимающей стороне так и не удалось.

Никто не сомневается, что запланированные мероприятия окажутся красивыми и торжественными, но и нет сомнений, что на переговорах господина Байдена с господином Макроном будут подняты весьма сложные вопросы. «Европейцы опасаются, что Америка использует в своих интересах войну на Украине, чтобы получить коммерческое преимущество перед конкурентами из ЕС» — с таким подзаголовком накануне визита французского президента вышел материал в американском издании Politico. Авторы статьи уверены, что визит лидера Пятой республики — последнее крупное дипломатическое мероприятие, на котором Европа может попробовать убедить Джо Байдена быть более внимательным к своим союзникам и не провоцировать торговую войну с ЕС.

Основной камень преткновения — американский закон о снижении инфляции, подписанный господином Байденом еще летом и предусматривающий выделение $400 млрд государственных субсидий на поддержку американской экономики. В Евросоюзе, и в Париже в частности, сочли продавленную через Конгресс демократами инициативу протекционистской и крайне обеспокоились, что реализация этого акта приведет к трансатлантической торговой войне. Например, закон предполагает льготы — налоговые вычеты до $7,5 тыс., стимулирующие американцев покупать электромобили, «сделанные в США» или, точнее, собранные. В Старом Свете, в первую очередь во Франции и Германии — признанных автомобильных лидерах, опасаются, что это может привести к сокращению производства в Европе, перебазированию ряда заводов в США и общему упадку промышленности.

В Европе уверены, что Вашингтон должен проявить большую солидарность со своими союзниками, которые в силу географического положения несут куда большие издержки из-за конфликта на Украине. Эмманюэль Макрон, ранее назвавший политику США «агрессивным протекционизмом», недавно выражал недовольство и ценами на американский газ, которые, по его мнению, не выглядят «дружественными». И хотя в Белом доме уверены, что партнерство США с Европой позволило Старому Свету диверсифицировать поставки энергоресурсов, а Штаты удвоили экспорт сжиженного природного газа в ЕС по сравнению с 2021 годом, в Елисейском дворце хотят попросить Джо Байдена надавить на компании, поставляющие топливо, чтобы те, в свою очередь, снизили цены. В Париже не сомневаются: у президента США есть «ряд вариантов», над которыми он мог бы поработать.

И если вопрос с газом весьма противоречив, поскольку цены как-никак привязаны к рынку, то с законом о снижении инфляции дела обстоят весьма серьезно. С одной стороны, как-то его смягчить будет непросто, поскольку он уже прошел через Конгресс. С другой — Париж и Берлин накануне визита господина Макрона договорились: если не получится убедить Джо Байдена пересмотреть документ и хотя бы предоставить европейским производителям те же льготы, что и американским, то Франция и Германия намерены принять ответные меры, защищающие промышленность ЕС.

5 декабря, после визита президента Франции, в Вашингтон также приедет делегация Евросоюза, чтобы обсудить эту проблему с американскими коллегами. Если переговоры и президента Франции, и делегации ЕС не увенчаются успехом, то между США и Европой может начаться гонка протекционизма и не факт, что Евросоюз ее выдержит, учитывая и так огромные издержки из-за конфликта на Украине. По словам Джона Кирби, господин Байден готов к обсуждению этой проблемы, однако для начала США «хотели бы понять причину беспокойства».

Примечательно, что визит состоится спустя 15 месяцев после того, как Вашингтон, Канберра и Лондон заключили за спиной у Парижа сделку на поставку подводных лодок Австралии, из-за чего сорвался французский контракт на €56 млрд. На тот момент глава МИД Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан заявил, что «союзники так себя не ведут», и назвал произошедшее «ударом в спину». Тогда впервые в истории Франция даже отозвала своего посла из США. Примирить рассорившихся союзников помог конфликт на Украине. Старые обиды были отставлены в сторону, а Вашингтон и Париж сосредоточились на помощи Киеву. Как отмечает Politico, глобальные потрясения — от пандемии COVID-19 до российско-украинского конфликта — сделали потребность двух исторических союзников друг в друге максимальной. Удастся ли господину Макрону и господину Байдену уладить разногласия, еще предстоит выяснить, однако очевидно, что цель заокеанского турне французского лидера — продемонстрировать возрождение отношений двух стран.

«Байден — интернационалист, ему нравятся европейцы. Были некоторые трения, но в их взглядах по многим темам нет большой разницы. Думаю, встреча будет иметь успех, потому что оба этого хотят и нуждаются в этом. Был уродливый момент с AUKUS (соглашение об альянсе США, Великобритании и Австралии.— “Ъ”), но Путин (президент России Владимир Путин.— “Ъ”) их свел вместе»,— заявил Politico франко-американский политолог Николь Башаран.

Между тем, по заявлениям Белого дома, Украина станет центральной темой переговоров 1 декабря. И, с одной стороны, обе державы сходятся во мнении, что необходимо и дальше не снижать интенсивность помощи Киеву. С другой — именно Эмманюэль Макрон с момента ввода российских войск на Украину 24 февраля последовательно отстаивал необходимость продолжать диалог с Москвой. Недавно он и вовсе просил папу римского Франциска повлиять на Джо Байдена и Владимира Путина, чтобы «содействовать мирному процессу». «Нам нужно, чтобы США сели за стол переговоров»,— говорил президент Франции. Как сообщил телеканал France 24 со ссылкой на одного из советников Елисейского дворца, после возвращения из Вашингтона господин Макрон, вероятно, позвонит президенту РФ. Издание также отметило, что переговоры французского и американского лидеров состоятся в тот момент, когда официальные лица США, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, начали поднимать вопрос о возможности заключения мира на Украине путем переговоров.

Как бы то ни было, легкими переговоры в Белом доме не станут. Другое дело, что, как пояснила France 24 эксперт Brookings Institution Селия Белин, «французами не всегда просто управлять, но, когда французы и американцы соглашаются, это всегда продвигает вперед решение проблем».

Алексей Забродин