Адвокатов забронировали от СВО

Как стало известно “Ъ”, российские адвокаты внесены в перечень граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию. О необходимости предоставления отсрочек защитники заговорили после начала мероприятий по частичной мобилизации, в рамках которой некоторые юристы оказались в армии и даже понесли первые потери в специальной военной операции на Украине. С этими вопросами ФПА РФ обращалась в Минюст, а Союз адвокатов России (САР) — к зампреду правительства РФ, главе Минпромторга Денису Мантурову, который руководит отвечающей за это направление межведомственной комиссией. Ответ же главе САР Игорю Трунову пришел из мобилизационного управления Минобороны с разъяснением, что адвокаты по решению комиссии уже отнесены к лицам, которым положена бронь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Трунов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Игорь Трунов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О важнейшем для российских адвокатов решении “Ъ” сообщил президент САР, известный защитник Игорь Трунов. Именно он, как рассказывал “Ъ”, в качестве руководителя имеющей отделения практически во всех регионах страны общероссийской общественной организации стал инициатором обращения к зампреду правительства РФ, главе Минпромторга Денису Мантурову, который руководит отвечающей за предоставление броней и отсрочек межведомственной комиссией.

Соответствующее письмо, в котором помимо вопроса о бронировании говорилось также о возможности использования адвокатов как опытных и хорошо подготовленных специалистов на гражданской альтернативной службе или же для становления органов власти в недавно вошедших в состав РФ регионах, было направлено еще 18 октября. «С тех пор никаких известий, сообщений и звонков от официальных лиц не поступало, полная тишина»,— пояснил “Ъ” господин Трунов. Однако, по его словам, в понедельник утром он получил письмо из мобилизационного управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ за подписью его начальника генерал-майора Александра Туляганова.

«В нем сказано, что Минобороны рассмотрено обращение, а решением межведомственной комиссии адвокаты уже находятся в перечне профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию»,— сообщил президент САР.

Он подчеркнул, что сам перечень утвержден постановлением комиссии, носящем, как и почти все проходящие через нее документы, закрытый характер, а адвокаты упомянуты в нем «в ряде видов экономической деятельности».

По некоторым данным, согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, защитники относятся к разделу «М» — «деятельность профессиональная, научная и техническая», классу 69 — «деятельность в области права и бухгалтерского учета», подклассу 69.10 — «деятельность в области права».

«Сейчас мы прорабатываем механизм реализации бронирования адвокатов, его нормативное и методическое обеспечение в адвокатских образованиях, которые должны быть организованы и вестись заблаговременно»,— особо отметил господин Трунов. Вопрос о том, как и кто этим должен заниматься, пока остается темой для дискуссии. «В ближайшее время я хочу связаться со своими коллегами, имеющими опыт службы в органах военной прокуратуры и юстиции, чтобы обсудить возникающие проблемы»,— сказал Игорь Трунов. По его словам, адвокатские образования зачастую могут не иметь отделов кадров, а сами защитники — даже трудовых книжек. А потому, если на промышленных предприятиях понятно, кто взаимодействует с военкоматами и Минобороны, то в случае с юристами здесь остается пробел.

С одной стороны, реестры адвокатов ведут Минюст и его региональные управления, но это скорее орган контроля, а потому не исключается возможный конфликт интересов.

«Впрочем, это все уже скорее технические моменты, главное, что вопрос решен кардинально»,— с удовлетворением констатировал президент САР. Он признал, что вопрос бронирования остается весьма насущным и постоянной темой для обсуждения среди его коллег, некоторые из которых даже выехали за границу и находятся там до сих пор. Также господин Трунов подчеркнул, что союз намерен всячески поддерживать уже попавших в армию юристов.

Сами адвокаты ранее сравнивали их отправку в зону проведения СВО с забиванием гвоздей микроскопом, что помимо прочего может привести к нарушению закрепленных в Конституции прав граждан на защиту и параличу из-за отсутствия профессиональных юристов судебной и следственной работы.

Сергей Сергеев