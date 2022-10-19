Адвокатам предложили альтернативу боя

Как стало известно “Ъ”, Союз адвокатов России (САР) обратился к зампреду правительства РФ, главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой проработать вопрос о возможности предоставления защитникам брони от частичной мобилизации. Именно господин Мантуров руководит отвечающей за это направление межведомственной комиссией. Президент союза Игорь Трунов сравнивает отправку высококвалифицированных юристов на передовую с забиванием гвоздей микроскопом, полагая, что они могут проходить и альтернативную службу, помогая укреплять законность в новых регионах. Обращение поступило на фоне сообщений о завершении в Москве и ряде регионов мобилизационных мероприятий, но, как считают адвокаты, их предложения могут быть актуальными и в будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Трунов сравнивает отправку высококвалифицированных юристов на передовую с забиванием гвоздей микроскопом

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Игорь Трунов сравнивает отправку высококвалифицированных юристов на передовую с забиванием гвоздей микроскопом

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как рассказал “Ъ” президент САР Игорь Трунов, документ на имя Дениса Мантурова был отправлен во вторник как электронной, так и обычной почтой. Господин Трунов напомнил, что с вопросом о возможных отсрочках от мобилизации адвокатов его коллеги из ФПА РФ ранее обращались в Минюст, а представители Московской палаты — к мэру Москвы Сергею Собянину и спикеру Мосгордумы Алексею Шапошникову, но в союзе, по его словам, посчитали более верным шагом написать именно господину Мантурову, который возглавляет комиссию по отсрочкам. Игорь Трунов обратился к нему как президент общероссийской общественной организации, защищающей права адвокатов. Он особо отметил, что обращение совпало с заявлениями как властей столицы, так и еще почти четырех десятков регионов о завершении мероприятий в рамках частичной мобилизации. «С юридической точки зрения эти сообщения — о выполнении задания Минобороны по частичной мобилизации, поставленного региональными военными комиссарами на основании соответствующего указа президента,— не могут устанавливать сроки действия указа или прекращать мобилизацию. В заявлениях говорится лишь о выполнении одного из заданий военного ведомства»,— подчеркнул господин Трунов, убежденный, что «нормативно-методическое обеспечение института мобилизации требует корректировки для его более эффективной работы». По его словам, специальная военная операция на Украине продолжается «и возможна постановка других заданий». При этом, как он отмечает, в случае мобилизации адвокатов без квалифицированной юридической помощи, которая гарантирована Конституцией, останутся именно социально незащищенные граждане, в том числе беженцы, а также лица, подлежащие мобилизации и призыву и члены их семей. При этом, по данным САР, в стране численность адвокатов крайне мала. Всего их насчитывается 78 тыс., то есть примерно 1 защитник на 2 тыс. человек, тогда как в США 1 257 772 практикующих адвоката, или 1 юрист на 260 человек. «В некоторых наших региональных палатах всего 8 адвокатов, а на более чем 12 млн москвичей — около 12 тыс., и они не спасут российскую армию, при этом адвокатов-мужчин в мобилизационном возрасте — 82%»,— пояснил президент САР. Он напомнил, что для приобретения статуса и навыков адвоката необходимы длительное обучение, практика, квалификационные экзамены и стаж. «Посылать адвоката на передовую — это все равно что забивать микроскопом гвозди»,— утверждает господин Трунов, считающий, что профессиональные юристы должны применять свою квалификацию на «благо РФ». В связи с этим он напомнил, что Основной закон государства предусматривает возможность альтернативной гражданской службы (ч. 3 ст. 59 КС РФ). «Целесообразно направлять адвокатов в новые регионы для непосредственной работы по специальности и усиления органов власти. Новые регионы начали жить по законам России, которые во многом отличаются от украинского права, и во избежание хаоса нужны специалисты-правоведы с глубокими знаниями российского законодательства и правоприменительной практики»,— говорится в обращении. По мнению автора, такой подход сыграет «положительную роль в становлении на новых территориях России правового государства».

Отдельно Игорь Трунов останавливается и на том, что право на защиту гарантировано Конституцией, а адвокат является «неотъемлемой составляющей судопроизводства». Между тем на остальных участников судопроизводства — судей, прокуроров, следователей, сотрудников правоохранительной системы и т. д.— бронь распространяется. А подобный дисбаланс может привести к нарушению базового конституционного принципа состязательности и равноправия сторон при осуществлении правосудия (ст. 123 КС РФ) и, как следствие, к обвинительному уклону в нем, необоснованным арестам и прочим злоупотреблениям.

Минпромторг ранее подробно разъяснял, в том числе и через соцсети, порядок работы комиссии, а также составления списков сотрудников для бронирования. Списки составляются организациями, где они работают, на основании перечня должностей и профессий, который утверждается комиссией и ежегодно уточняется. Сейчас среди тех организаций, кто может предоставлять списки на бронирование, содержатся те, кто имеет мобилизационное задание, осуществляет подготовку по определенным военно-учетным специальностям или являются уникальными для обеспечения жизнедеятельности. При этом речь не идет о всеобъемлющем бронировании по отраслевому признаку, а списки сотрудников содержат определенные должности и профессии. Кроме того, речь может идти о предоставлении персональных отсрочек для руководителей и сотрудников органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Сергей Сергеев