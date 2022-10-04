Адвокатов мобилизовали на защиту

Адвокатская палата Москвы (АПМ) подготовила ответ на поступившее в свой адрес письмо военного комиссара столицы генерал-майора Виктора Щепилова. Военком предупреждал защитников об уголовной ответственности за помощь в уклонении от частичной мобилизации и распространении фейков об армии, просил сформировать свое соответствующее мнение, а также начать мониторинг ситуации с «информированием компетентных органов» о признаках преступлений «в этой сфере». Юристы напомнили генералу, что право на защиту закреплено в Конституции и входит в список гарантий, которые никак не ограничиваются даже при чрезвычайном или военном положении. Общение же с клиентом и консультации по правовым вопросам защищены адвокатской тайной. Сами защитники пока призываются на общих основаниях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военный комиссар города Москвы Виктор Щепилов

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Военный комиссар города Москвы Виктор Щепилов

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Письмо за подписью генерал-майора Виктора Щепилова на имя президента АПМ Игоря Полякова было датировано 23 сентября. При этом оно почти сразу стало достоянием общественности и активно обсуждалось в соцсетях. «Прочитав его, я сразу бросился звонить руководству АПМ»,— сказал “Ъ” известный адвокат, зампред комиссии совета АПМ по защите прав адвокатов Роберт Зиновьев. По его словам, возникло подозрение, что письмо — это фейк. Но позже выяснилось, что оно прошло через процедуру регистрации. Как отметил господин Зиновьев, у него сложилось впечатление, что обращение составлял не сам городской военком, а некий юрисконсульт по его поручению, который заглянул в Кодекс профессиональной этики адвоката, но «не понял статуса и роли защитника». Как говорят сами адвокаты, им было неприятно читать даже в форме предположения слова генерала о возможном пособничестве юристов дезертирам и уклонистам, а также предложение АПМ «сформировать свое мнение» и «информировать компетентные органы о признаках преступления в этой сфере».

«Совет палаты решил провести своеобразный юридический ликбез, и на четырех листах был подготовлен проект ответа, который передали на утверждение президенту палаты», — пояснил господин Зиновьев. Текст документа в понедельник был опубликован на официальном сайте АПМ. В нем адвокаты напоминают о закрепленных в Конституции РФ правах и свободах человека, особо отмечая, что эти «гарантии неотчуждаемы, универсальны и не подлежат ограничению ни при каких обстоятельствах, в том числе при чрезвычайном или военном положении». При этом реализация гарантии получения квалифицированной юрпомощи возложена именно на адвокатов, которые, как особо указано, не нуждаются «в каких-либо дополнительных разъяснениях о недопустимости» нарушений закона. Сами адвокаты, подчеркивается в документе, находятся, как их имущество и семья, под защитой государства, а все сведения о юридической помощи доверителю закрыты адвокатской тайной.

Между тем в АПМ особо отмечают, что до сих пор сообщений о каких-либо нарушениях закона адвокатами в связи с частичной мобилизацией в палату не поступало. При этом само сообщество не имеет полномочий и возможности вести мониторинг деятельности помощи доверителям. Совершение же ими административных или уголовных правонарушений относится к компетенции «специально уполномоченных законодательством РФ государственных органов» — уголовное преследование защитников осуществляет СКР. В заключение документа палата напоминает, что «консультирование в различных формах по вопросам, связанным с призывом на военную службу или мобилизацией, осуществляется различными лицами, далеко не все из которых являются адвокатами, тем более — членами АПМ». При этом защитники отмечают, что военкомы вместо озвучивания «необоснованных подозрений» в их адрес могли бы заняться исправлением ошибок, допущенных при призыве лиц, негодных по состоянию здоровья, возрасту и т. д. Одновременно они напоминают, что пока сами адвокаты подлежат призыву в рамках частичной мобилизации на равных основаниях с остальными гражданами. Вопрос о возможном предоставлении им «брони» сейчас активно обсуждается, хотя среди защитников есть и добровольцы со статусом.

Адвокат Анна Ставицкая считает, что «если будут призывать адвокатов, то судебная система может встать, так как уголовные дела рассматриваются с их участием». «И если адвокатов не будет хватать, то будут откладываться не только суды, но и следственные действия»,— отметила она. Не исключает возможных нарушений права на защиту из-за призыва юристов и ее коллега Даниил Никифоров, который считает, что «бронь» лицам, имеющим статус спецсубъектов, надо предоставлять хотя бы до введения всеобщей мобилизации. «В профессиональном сообществе мнение по данному поводу абсолютно разноречивое, у каждого свое профессиональное суждение»,— резюмировал адвокат Дим Юнусов.

Первый вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Михаил Толчеев подтвердил “Ъ”, что запросы от коллег приходят и «их немало», в том числе и от общественных адвокатских объединений. «Мы, в свою очередь, обратились в Минюст за соответствующими разъяснениями. Очевидно, что решение об участии адвокатов в мобилизационных мероприятиях или об отсрочке может быть принято только на высшем государственном уровне. В настоящее время принадлежность к адвокатуре не является квалифицирующим признаком при определении правомерности призыва по мобилизации»,— сообщил господин Толчеев.

Сергей Сергеев