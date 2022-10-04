Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Адвокатов мобилизовали на защиту

Юристы обслуживают как уклонистов, так и вооруженные силы

Адвокатская палата Москвы (АПМ) подготовила ответ на поступившее в свой адрес письмо военного комиссара столицы генерал-майора Виктора Щепилова. Военком предупреждал защитников об уголовной ответственности за помощь в уклонении от частичной мобилизации и распространении фейков об армии, просил сформировать свое соответствующее мнение, а также начать мониторинг ситуации с «информированием компетентных органов» о признаках преступлений «в этой сфере». Юристы напомнили генералу, что право на защиту закреплено в Конституции и входит в список гарантий, которые никак не ограничиваются даже при чрезвычайном или военном положении. Общение же с клиентом и консультации по правовым вопросам защищены адвокатской тайной. Сами защитники пока призываются на общих основаниях.

Военный комиссар города Москвы Виктор Щепилов

Военный комиссар города Москвы Виктор Щепилов

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Военный комиссар города Москвы Виктор Щепилов

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Письмо за подписью генерал-майора Виктора Щепилова на имя президента АПМ Игоря Полякова было датировано 23 сентября. При этом оно почти сразу стало достоянием общественности и активно обсуждалось в соцсетях. «Прочитав его, я сразу бросился звонить руководству АПМ»,— сказал “Ъ” известный адвокат, зампред комиссии совета АПМ по защите прав адвокатов Роберт Зиновьев. По его словам, возникло подозрение, что письмо — это фейк. Но позже выяснилось, что оно прошло через процедуру регистрации. Как отметил господин Зиновьев, у него сложилось впечатление, что обращение составлял не сам городской военком, а некий юрисконсульт по его поручению, который заглянул в Кодекс профессиональной этики адвоката, но «не понял статуса и роли защитника». Как говорят сами адвокаты, им было неприятно читать даже в форме предположения слова генерала о возможном пособничестве юристов дезертирам и уклонистам, а также предложение АПМ «сформировать свое мнение» и «информировать компетентные органы о признаках преступления в этой сфере».

«Совет палаты решил провести своеобразный юридический ликбез, и на четырех листах был подготовлен проект ответа, который передали на утверждение президенту палаты», — пояснил господин Зиновьев. Текст документа в понедельник был опубликован на официальном сайте АПМ. В нем адвокаты напоминают о закрепленных в Конституции РФ правах и свободах человека, особо отмечая, что эти «гарантии неотчуждаемы, универсальны и не подлежат ограничению ни при каких обстоятельствах, в том числе при чрезвычайном или военном положении». При этом реализация гарантии получения квалифицированной юрпомощи возложена именно на адвокатов, которые, как особо указано, не нуждаются «в каких-либо дополнительных разъяснениях о недопустимости» нарушений закона. Сами адвокаты, подчеркивается в документе, находятся, как их имущество и семья, под защитой государства, а все сведения о юридической помощи доверителю закрыты адвокатской тайной.

Между тем в АПМ особо отмечают, что до сих пор сообщений о каких-либо нарушениях закона адвокатами в связи с частичной мобилизацией в палату не поступало. При этом само сообщество не имеет полномочий и возможности вести мониторинг деятельности помощи доверителям. Совершение же ими административных или уголовных правонарушений относится к компетенции «специально уполномоченных законодательством РФ государственных органов» — уголовное преследование защитников осуществляет СКР. В заключение документа палата напоминает, что «консультирование в различных формах по вопросам, связанным с призывом на военную службу или мобилизацией, осуществляется различными лицами, далеко не все из которых являются адвокатами, тем более — членами АПМ». При этом защитники отмечают, что военкомы вместо озвучивания «необоснованных подозрений» в их адрес могли бы заняться исправлением ошибок, допущенных при призыве лиц, негодных по состоянию здоровья, возрасту и т. д. Одновременно они напоминают, что пока сами адвокаты подлежат призыву в рамках частичной мобилизации на равных основаниях с остальными гражданами. Вопрос о возможном предоставлении им «брони» сейчас активно обсуждается, хотя среди защитников есть и добровольцы со статусом.

Адвокат Анна Ставицкая считает, что «если будут призывать адвокатов, то судебная система может встать, так как уголовные дела рассматриваются с их участием». «И если адвокатов не будет хватать, то будут откладываться не только суды, но и следственные действия»,— отметила она. Не исключает возможных нарушений права на защиту из-за призыва юристов и ее коллега Даниил Никифоров, который считает, что «бронь» лицам, имеющим статус спецсубъектов, надо предоставлять хотя бы до введения всеобщей мобилизации. «В профессиональном сообществе мнение по данному поводу абсолютно разноречивое, у каждого свое профессиональное суждение»,— резюмировал адвокат Дим Юнусов.

Первый вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Михаил Толчеев подтвердил “Ъ”, что запросы от коллег приходят и «их немало», в том числе и от общественных адвокатских объединений. «Мы, в свою очередь, обратились в Минюст за соответствующими разъяснениями. Очевидно, что решение об участии адвокатов в мобилизационных мероприятиях или об отсрочке может быть принято только на высшем государственном уровне. В настоящее время принадлежность к адвокатуре не является квалифицирующим признаком при определении правомерности призыва по мобилизации»,— сообщил господин Толчеев.

Сергей Сергеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...