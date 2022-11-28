Связанные одной степью

28 ноября президент России Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Сначала они по видео-конференц-связи участвовали в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а потом провели переговоры. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что картина сложилась неожиданная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в этот день при помощи ВКС постоянно пересекали госграницу России и Казахстана

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в этот день при помощи ВКС постоянно пересекали госграницу России и Казахстана

Фото: пресс-служба президента РФ

Утро началось с того, что Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, который накануне вечером прилетел в Москву и был триумфально встречен ротой почетного караула во Внуково-2 (у Касым-Жомарта Токаева как будто продолжалась инаугурация, начавшаяся пару дней назад в Астане), приняли участие в работе XVIII Российско-казахстанского форума регионов.

Они делают это регулярно, один из форумов запомнился дискуссией про степного тигра. Касым-Жомарт Токаев настаивал, что популяцию, которой когда-то гордились казахстанские земли, можно и нужно восстановить, а Владимир Путин искренне интересовался, как именно. Тему поднял один из министров экологии Казахстана Сериккали Брекешев, и президент Казахстана горячо поддержал его (см. “Ъ” от 1 октября 2021 года).

Но дело было даже не в форуме. Касым-Жомарт Токаев приехал в Москву действительно сразу после инаугурации. Очевидно, что сомнений, куда должен быть первый внешнеполитический визит, у казахстанского президента не было.

— Хочу еще раз поздравить его (Касым-Жомарта Токаева.— А. К.) с убедительной победой на выборах и искренне пожелать успехов в осуществлении всех намеченных планов масштабных преобразований в политической, социально-экономической жизни страны,— заявил господин Путин.

Он, видимо, лучше других понимает, что намеченные планы и в самом деле будут масштабными и что утвержденный в конституции Казахстана один семилетний срок для президента — только начало.

Будет даже интересно экспериментальным путем проверить, насколько готов народ Казахстана к этим масштабным преобразованиям. Демократия никому не давалась легко, а особенно в этих местах.

Касым-Жомарт Токаев сосредоточился между тем на проблемах экономики:

— По данным Всемирной торговой организации, самые развитые страны мира, стоявшие у истоков либеральных торговых договоренностей, в последние полгода увеличивают темпы введения экспортных ограничений. К примеру, страны G20 с мая по октябрь текущего года ввели 47 ограничительных мер на товары, объем торговли которыми превышает $160 млрд. Речь идет о постоянно возникающих запретах на экспорт, дополнительных лицензионных требованиях, квотах и пошлинах.

На этом фоне сотрудничество между Казахстаном и Россией, к счастью, я бы сказал, разительно отличается от глобальных тенденций.

Действительно, санкционная политика США и Евросоюза дает серьезные результаты:

— Для формирования современной и эффективной инфраструктуры сбыта продукции в приграничных регионах Казахстана создается система торговых хабов для всего евразийского пространства: это центр трансграничной торговли «Евразия» на территории Западно-Казахстанской области и на границе с Российской Федерацией. Подобные торговые хабы создаются и на границе с Узбекистаном и с Кыргызстаном, а также, естественно, на границе с Китаем. При этом данные хабы будут логистически увязаны с портами Актау и Курык, участвуя в распределении экспортно-импортных потоков с прикаспийскими странами, а также с Турцией и Европой. Активно ведется работа по созданию современного контейнерного хаба на базе специальной экономической зоны — морского порта Актау.

Новую глобальную логистику, такое впечатление, уже даже не задушишь, не убьешь. Как-то она сама себе пробивает дорогу. Хотя попытаются, конечно.

Вице-премьер российского правительства Алексей Оверчук продолжил:

— 30 из 50 пунктов пропуска через российско-казахстанскую границу будут модернизированы. В этом году уже приступили к проектно-изыскательским, строительно-монтажным работам по десяти пунктам пропуска. Наши страны вместе формируют прочный транспортно-логистический каркас всего региона. Это и железнодорожные маршруты Западный Китай—Казахстан—Россия—Белоруссия, из Новосибирска через Алматы с ответвлениями на Киргизию и Узбекистан, мультимодальный маршрут через каспийские порты, автомобильные маршруты Европа—Западный Китай и Новосибирск—граница Казахстана, это и восточный маршрут международного транспортного коридора Север—Юг, который уже связывает Россию, Казахстан, Туркменистан и Иран.

Вице-премьер правительства Казахстана Серик Жумангарин добавил:

— Для дальнейшего наращивания транзитного грузопотока мы прорабатываем вопрос по открытию третьего железнодорожного перехода между Казахстаном и Китаем в районе Бахты с дальнейшим строительством новой железнодорожной линии Аягоз—Бахты с терминалом пограничного перехода. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность в китайском направлении до 20 млн тонн. Нами активизирована восточная ветка коридора Север—Юг: через железную дорогу Казахстан—Туркменистан—Иран на сегодняшний день среднее время транзита на маршруте до порта Бендер-Аббас на берегу Персидского залива составляет десять дней.

То есть пока усугубляются санкции, между Россией, Казахстаном, Китаем, Ираном, Туркменистаном, Индией происходят какие-то тектонические сдвиги. То есть эти страны сдвигаются друг к другу.

Это выяснялось тут, на Форуме приграничных регионов, постепенно, и картина складывалась более или менее грандиозная. Участники форума, может, и сами не хотели называть вещи своими именами, чтобы не сглазить, а вернее чтобы их не сглазили, но начинали рассказывать и не считали нужным останавливаться.

— На данный момент 76 из 89 субъектов Российской Федерации установили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнерами (не успели пока, видимо, четыре новых и девять старых, то есть скорее устаревших на фоне остальных.— А. К.),— сказал российский президент уже в начале двусторонних переговоров.

— Действительно, мой первый зарубежный визит после этого события происходит именно сюда, в Российскую Федерацию, что само по себе имеет глубокое значение, политическое значение, и, конечно же, определенный символизм в этом визите, безусловно, присутствует,— не стал отрицать казахстанский президент.

А на самом деле странно, если бы господин Токаев поехал куда-то еще. С кем еще Казахстан так связан, как с Россией? Или, например, хотел бы быть связан. Но одна только общая граница, если бы даже Казахстан захотел быть связан с кем-то так же, как с Россией,— 7598 км, если кто забыл. Самая длинная непрерывная сухопутная граница в мире. Еще раз — 7598 км.

Ни с кем больше так не свяжешься.

Андрей Колесников