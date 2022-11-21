Казахстан уйдет на все четыре стороны

Касым-Жомарт Токаев, переизбравшись 20 ноября на новый — семилетний — президентский срок, пообещал: под его руководством страна будет проводить, во-первых, мирную, а во-вторых, многовекторную внешнюю политику. Последнее вряд ли понравится Москве, где настороженно относятся к тем, кто обещает «дружить со всеми». Впрочем, первый конфликт после выборов у Астаны случился не с Россией, а скорее с Западом в лице ОБСЕ: МИД Казахстана жестко отреагировал на критику со стороны наблюдателей от этой организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Действующий президент Казахстана набрал 81,31% голосов. При этом среди его конкурентов не было ни одной сколь-нибудь заметной фигуры. В итоге никто из них не преодолел планки в 4%

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Действующий президент Казахстана набрал 81,31% голосов. При этом среди его конкурентов не было ни одной сколь-нибудь заметной фигуры. В итоге никто из них не преодолел планки в 4%

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ЦИК Казахстана обнародовал 21 ноября предварительные итоги президентских выборов, состоявшихся в воскресенье. Действующий глава государства победил, набрав 81,31%. Результаты прочих участников этой кампании вряд ли стоит даже перечислять, поскольку никто из конкурентов не преодолел планки в 4%. Исключение — графа «против всех», в которой поставили галочку 5,8% проголосовавших казахстанцев.

Касым-Жомарт Токаев, которому предстоит править страной до 2029 года, в последнее время немало говорил о том, что он будет строить справедливый Казахстан. В недавнем заявлении он отметил, что семи лет для реализации всех обещаний ему хватит.

«Самое главное, в нашей стране не будет монополии на власть. Это очень важно»,— сказал господин Токаев.

Комментируя внешнюю политику, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан, с учетом его геостратегического положения и работы в республике «крупнейших транснациональных мировых компаний», просто обязан проводить многовекторную внешнюю политику. Также, заверил политик, внешняя политика Астаны будет исключительно мирной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Настрой любой страны региона дружить со всеми обычно не очень нравится Москве, где и раньше с подозрением относились к стремлению соседей быть открытыми «всем ветрам», а теперь особенно ревностно следят за тем, как государства постсоветского пространства взаимодействуют с западными странами. Впрочем, первый конфликт после выборов у Астаны случился не с Россией, а как раз с Западом. Точнее, с институтом, который считается западным инструментом оценки избирательных процессов. Речь идет о Бюро по демократическим институтам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

«Подсчет голосов оцениваем отрицательно. Так как есть примеры того, что некоторые наблюдатели не могли открыто наблюдать за ним»,— заявила глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Урсула Гацек. Она также раскритиковала «отсутствие политической конкуренции в стране», указав: граждане Казахстана ограничены в том, чтобы свободно участвовать в политической жизни.

«Ограничение свободы слова, отсутствие возможностей проводить мирные собрания сузили пространство для критических высказываний. Мы призываем власти Казахстана продолжать проводимые реформы, в том числе в отношении законов, связанных с выборами»,— отметила госпожа Гацек.

На такие оценки прошедшей кампании, голосования и подсчета голосов казахстанский МИД отреагировал быстро и беспрецедентно жестко. «Заявление страдает отсутствием объективности и ставит под вопрос эффективность БДИПЧ как важного института организации, который до настоящего времени пользовался поддержкой нашей республики»,— отмечается в комментарии ведомства. И указывается, что комментарий представителей бюро содержит «набор типичных для БДИПЧ ОБСЕ трафаретных и предвзятых выводов», а также «свидетельствует об отсутствии стремления к развитию долгосрочного и конструктивного сотрудничества с казахстанскими властями, что, несомненно, будет принято во внимание».

Кто противостоял Касым-Жомарту Токаеву Действующие лица Из шести участников предвыборной гонки в Казахстане широко известен был только один — действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Хотя бы немного узнать о пяти его конкурентах помогли телевизионные дебаты, состоявшиеся 11 ноября, а также заявления в ходе предвыборных поездок. Каких-то острых противоречий не обнаружилось, но приоритеты кандидатов стали ясны. Так, глава Ассоциации фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев (партия «Ауыл») обещал превратить Казахстан в «аграрную державу, где каждый дастархан (сервированный стол.— “Ъ”) будет наполнен качественной и доступной по цене отечественной продукцией». В ходе кампании он встретился с сельскими учителями, разъяснив им принципы степной демократии, подковал на камеру лошадь, а также продемонстрировал силу, во время застолья ударом руки переломив толстую баранью кость пополам. Представитель Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев много говорил о необходимости дальнейших ограничений полномочий президента, а также о борьбе с коррупцией и олигархами. В ходе кампании он несколько раз посетил могилы уважаемых им людей и возлагал цветы к памятникам — например, карагандинским шахтерам. Экономист Мейрам Кажыкен встречался с производителями хлебобулочных и молочных изделий, посетил опытную станцию НИИ сельского хозяйства (и спел с его сотрудниками песню), а также обещал не держаться за власть (и, более того, занимать пост президента не все семь лет, а «три-четыре года», а потом «уступить молодым»). Правозащитница Салтанат Турсынбекова выдвигалась от общественного объединения «Казахские матери — путь к традициям», и это название говорило само за себя. Среди прочего она обещала в случае избрания снизить пенсионный возраст для женщин, посещала приют для бездомных животных, а также встречалась с экологами и правозащитниками (в числе тем для обсуждения с ними был, например, буллинг в школах). Наконец, пятым кандидатом была основательница института культурно-нравственного воспитания «Казак Кызы» («Казахская девушка») Каракат Абден (известная также как автор книги «Ты — казашка. Гордись!»). В ходе кампании она подоила кобылицу в фермерском хозяйстве, предложила ввести налог для казашек, выходящих замуж за иностранцев, и выступила за запрет в стране Хэллоуина. Павел Тарасенко, Астана

Другими словами, Астана намекнула, что может свернуть свои отношения с созданным под эгидой ОБСЕ институтом. Это при том, что в будущем году в стране должны пройти внеочередные парламентские выборы.

Наблюдатели от других международных структур, к слову, выборы в Казахстане однозначно хвалили.

«Выборы прошли организованно, без нарушений избирательного законодательства»,— заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Генсек Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин, в свою очередь, отметил, что голосование прошло организованно и спокойно, а жалоб и замечаний в день выборов не было.

В любом случае, оценки БДИПЧ ОБСЕ не способны изменить политическую реальность в Казахстане. Касым-Жомарт Токаев сохранил власть и даже укрепил ее. От него ждут действий, и на нем теперь лежит вся ответственность за ситуацию в стране. А она далека от безоблачной. «Есть некая консолидация власти, но есть и все те проблемы, которые были в Казахстане до январских событий (имеются в виду беспорядки в начале января этого года.— “Ъ”)»,— говорит в беседе с “Ъ” эксперт Фонда Карнеги Александр Габуев. По его словам, очень сложный момент сейчас прежде всего в экономике. «Это и из-за войны (на Украине.— “Ъ”), и из-за того, что начинается глобальная рецессия, и потому что в долгосрочной перспективе случится энергопереход, а значит, нужно искать новые источники наполнения казны»,— рассуждает эксперт. Он напоминает, что еще при предыдущем президенте страны Нурсултане Назарбаеве в Казахстане много говорили о необходимости диверсификации экономики, однако на деле мало что на этом направлении удалось сделать. Также, отмечает господин Габуев, никуда не делось социальное расслоение и проблема нищеты. А это, подчеркивает он,— пороховая бочка.

Еще одна проблема, на которую указывает Александр Габуев, касается кадров: «Назарбаев был у руля десятки лет и планомерно подбирал и двигал кадры. У Токаева же нет собственной опытной команды. Есть узкий круг приближенных и борьба за важные позиции, которая, по сути, ведется без авторитетного арбитра. Да, у Токаева теперь больше рычагов, но устойчивость конструкции меньше, чем была до транзита».

Между тем политолог Газиз Абишев в разговоре с “Ъ” указывает на срочные задачи. «Главное, что необходимо сделать,— это ценовая стабилизация и борьба с инфляцией. Нужна анестезия, которая снизит страдание населения от скачка цен. Это сейчас сильно бьет по социальному самочувствию»,— говорит он.

Господин Абишев полагает, что нынешняя победа на выборах президента обеспечила Касым-Жомарту Токаеву новую легитимность, которая, в свою очередь, дает ему карт-бланш «делать все что угодно» в смысле реформ, включая самые болезненные.

«Он, конечно, может идти на непопулярные решения,— рассуждает Газиз Абишев.— Но я думаю, что в стремлении удержать от политизации широкие народные массы продолжится их субсидирование, политика патернализма за счет нефтяных доходов».

Во внешней же политике, уверен эксперт, господин Токаев как опытный дипломат будет держаться в коридоре многовекторности, чтобы «не провалиться в одни объятья», и «отстаивать национальные интересы, не вступая в чужие конфликты».

Александр Константинов, Астана; Владимир Соловьев