Президент победил «против всех»

В Казахстане в воскресенье прошли президентские выборы, победитель которых был очевиден с самого начала: никто из участников гонки не мог составить конкуренцию действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Главная интрига была в том, как выступит кандидат «против всех» — такой графы в бюллетенях на предыдущих выборах не было. В итоге, по данным экзит-полов, за господина Токаева проголосовали более 82%, а на втором месте оказалась графа «против всех». Между тем ключевое сражение впереди: в первой половине следующего года в Казахстане пройдут парламентские выборы, на которых ожидается куда более серьезная конкуренция. С подробностями из Астаны — корреспонденты “Ъ” Павел Тарасенко и Александр Константинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Касым-Жомарт Токаев уверен: чтобы Казахстан шел по пути прогресса, системе власти нужна перезагрузка. И воскресные выборы стали ключевым ее этапом

Фото: Пресс-служба президента Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев уверен: чтобы Казахстан шел по пути прогресса, системе власти нужна перезагрузка. И воскресные выборы стали ключевым ее этапом

Фото: Пресс-служба президента Казахстана

Выборы любят тишину

Если не знать, что в Казахстане проходила предвыборная кампания, то ее можно было попросту не заметить. Ни многотысячных митингов, ни концертов местных звезд, выступающих в поддержку того или иного кандидата, ни агитаторов, раздающих буклеты в оживленных местах. Лишь на стендах можно было увидеть небольшие информационные листовки, например такие: «У нас одна родина, одно государство, один народ! Касым-Жомарт Токаев».

Встречались и сине-белые баннеры с призывами вроде «Сделай свой выбор! Твой голос важен!». Подобные обращения к казахстанцам были напечатаны на фоне президентского дворца, монумента «Байтерек» (куда ежедневно стекаются жители и гости столицы, чтобы приложиться к оттиску ладони первого президента Нурсултана Назарбаева), небоскребов Астаны, а также лошадей в степи и всадника с соколом. Да и на телефоны приходили СМС-сообщения с призывами узнать местонахождение своего избирательного участка.

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Тратить много средств на предвыборную кампанию в принципе не имело смысла. Бесспорным фаворитом был действующий президент Токаев. Его фотографий, в отличие от фотографий остальных пяти кандидатов, не было на агитационных баннерах — и так президента все знают в лицо. Более того, в ходе кампании периодически рождались позитивные инфоповоды, которые его команда и не планировала, например, накануне выборов в одном из роддомов Астаны родилась тройня, мальчиков назвали Касым, Жомарт и Кемел (в честь отца президента), о чем немедленно сообщили местные СМИ.

Такой выбор имен, похоже, сулит счастливую судьбу. Утром Касым-Жомарт Токаев посетил избирательный участок в астанинском Дворце школьников, и все говорило о том, что в исходе гонки он не сомневается ни секунды. «Я считаю, что семь лет (на посту президента.— “Ъ”) будет достаточно. Потому что это большой срок в жизни любого человека»,— сказал господин Токаев.

Согласно первым результатам экзит-полов, обнародованным вечером воскресенья, действующий президент набрал более 82% голосов.

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Один плюс пять

Кандидаты, альтернативные Касым-Жомарту Токаеву, исполняли роли статистов. Как следовало из уличного опроса, проведенного телекомпанией «Хабар» в октябре, их вообще мало кто знал.

Когда в ЦИКе завершилась регистрация кандидатов, зампред комиссии Константин Петров охарактеризовал их так: «Две женщины, четверо мужчин. Один государственный служащий (президент Токаев.— “Ъ”), один представитель коммерческой структуры, четыре представителя неправительственного сектора, в том числе один представитель политической партии» (подробнее об альтернативных кандидатах см. справку).

Кто противостоял Касым-Жомарту Токаеву Действующие лица Из шести участников предвыборной гонки в Казахстане широко известен был только один — действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Хотя бы немного узнать о пяти его конкурентах помогли телевизионные дебаты, состоявшиеся 11 ноября, а также заявления в ходе предвыборных поездок. Каких-то острых противоречий не обнаружилось, но приоритеты кандидатов стали ясны. Так, глава Ассоциации фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев (партия «Ауыл») обещал превратить Казахстан в «аграрную державу, где каждый дастархан (сервированный стол.— “Ъ”) будет наполнен качественной и доступной по цене отечественной продукцией». В ходе кампании он встретился с сельскими учителями, разъяснив им принципы степной демократии, подковал на камеру лошадь, а также продемонстрировал силу, во время застолья ударом руки переломив толстую баранью кость пополам. Представитель Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев много говорил о необходимости дальнейших ограничений полномочий президента, а также о борьбе с коррупцией и олигархами. В ходе кампании он несколько раз посетил могилы уважаемых им людей и возлагал цветы к памятникам — например, карагандинским шахтерам. Экономист Мейрам Кажыкен встречался с производителями хлебобулочных и молочных изделий, посетил опытную станцию НИИ сельского хозяйства (и спел с его сотрудниками песню), а также обещал не держаться за власть (и, более того, занимать пост президента не все семь лет, а «три-четыре года», а потом «уступить молодым»). Правозащитница Салтанат Турсынбекова выдвигалась от общественного объединения «Казахские матери — путь к традициям», и это название говорило само за себя. Среди прочего она обещала в случае избрания снизить пенсионный возраст для женщин, посещала приют для бездомных животных, а также встречалась с экологами и правозащитниками (в числе тем для обсуждения с ними был, например, буллинг в школах). Наконец, пятым кандидатом была основательница института культурно-нравственного воспитания «Казак Кызы» («Казахская девушка») Каракат Абден (известная также как автор книги «Ты — казашка. Гордись!»). В ходе кампании она подоила кобылицу в фермерском хозяйстве, предложила ввести налог для казашек, выходящих замуж за иностранцев, и выступила за запрет в стране Хэллоуина. Павел Тарасенко, Астана

«Наверное, среди казахстанских политиков можно было бы найти каких-то людей, которые при должном уровне пиара могли бы рассчитывать на более или менее серьезные проценты. Однако это вопрос политической дисциплины: однопартийцы не идут друг против друга, так что никто из членов правящей партии "Аманат" не бросил вызов Токаеву,— заявил “Ъ” политолог Газиз Абишев.— Кроме того, сильно ограничивают политическое поле существующие фильтры типа стажа проживания в стране и стажа работы на госслужбе».

Другой политолог, Данияр Ашимбаев, также отметил, что на этих выборах «хоть какого-то подобия оппозиционности не нашлось». «Даже не было попыток бойкотировать их. Просто вопиющее отсутствие альтернативы»,— сказал собеседник “Ъ”.

Впрочем, в бюллетенях была одна графа, которая привлекала особое внимание. На этих выборах впервые за долгое время появилась возможность проголосовать «против всех». «Понятие альтернативных взглядов и голосования "против всех" должно быть нормальным и для нас»,— пояснял необходимость нововведения Касым-Жомарт Токаев. В итоге, по данным экзит-полов, кандидат «против всех» де-факто занял второе место — эту графу отметили у себя в бюллетенях более 3% проголосовавших.

Вероятно, неслучайно импровизированный соцопрос, проведенный “Ъ” у одного из избирательных участков, показал, что проголосовавшие делятся на две категории. Первые осторожно высказывали пожелания (вроде повышения зарплат на фоне роста цен на продовольствие), а на вопрос, за кого голосовали, неизменно отвечали: «Извините, секрет». Вторые же твердо говорили о том, что выступают за стабильность и за единство нации, и не скрывали, что их кандидат — Касым-Жомарт Токаев.

О том, что «сейчас вопрос с точки зрения как внутренней, так и внешней ситуации стоит прежде всего в консолидации общества, консолидации нации», “Ъ” заявил депутат Мажилиса (нижняя палата парламента) Айдос Сарым (партия «Аманат»).

К числу тех, кто разделяет эту мысль, можно причислить и первого президента Нурсултана Назарбаева, которого корреспондент “Ъ” застал на голосовании в Государственном театре оперы и балета. Отвечая на вопрос журналистов о том, за кого он проголосовал, экс-президент напомнил, что свой выбор сделал еще в 2019 году. «Я кому передал власть добровольно? Знаете, да? Значит, я тогда еще сделал свой выбор, и выбор до конца»,— заверил он. Экс-президент, в честь которого еще недавно была названа столица Казахстана (в сентябре Нур-Султану было возвращено прежнее название Астана), добавил: «Независимость, конечно, есть, государство построено, столица построена под моим началом, но еще много работы. Для этого нужно единство народа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Голосуя в Театре оперы и балета, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев напомнил, что выбрал своего кандидата еще в 2019 году и с тех пор своей позиции не изменил Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Голосуя в Театре оперы и балета, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев напомнил, что выбрал своего кандидата еще в 2019 году и с тех пор своей позиции не изменил Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото

Без лишних вопросов

Нурсултану Назарбаеву, на которого были направлены объективы фото- и видеокамер, не пришлось самому делать то, что делали очень многие жители Астаны: фотографироваться с бюллетенем у избирательной урны или уже после у информационного баннера о выборах. Одна из проголосовавших попросила корреспондента “Ъ” сделать такую фотографию, позже пояснив: «Требуют на работе». Сотрудники избирательной комиссии подтвердили “Ъ”, что это требование бюджетных организаций, как и то, что проголосовать бюджетникам нужно до полудня.

Впрочем, у приехавших в Казахстан международных наблюдателей (641 человек представлял 10 международных организаций и 35 государств) никаких серьезных вопросов к процедурам не возникло. Оказался доволен и глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев, и представители западных стран. Так, наблюдатель от Великобритании Абид Латиф Чохан в разговоре с “Ъ” восхищался тем, сколько людей, «причем не только пожилых, но и молодых», пришли на избирательные участки, несмотря на холода. Местные независимые наблюдатели, впрочем, в воскресенье рассказывали о разных инцидентах: где-то их ограничивали в передвижении, где-то грозились удалить из зала.

При этом независимые казахстанские СМИ сообщали и об отдельных случаях задержания активистов с плакатами вроде «Доживем ли до честных выборов?» (в основном в Астане). О наиболее серьезном же инциденте, связанном с избирательной кампанией, стало известно за несколько дней до этого: Комитет нацбезопасности объявил о пресечении деятельности преступной группы, причастной к планированию 20 ноября массовых беспорядков «с использованием оружия и зажигательных смесей». Силовики не стали разглашать информацию, о каком городе (или хотя бы о какой части Казахстана) идет речь. «Превентивное задержание прозвучало как жесткое предупреждение, что власть не допустит попыток бросить тень на выборы. Угроза была именно не в протестности, а в том, чтобы испортить впечатление от голосования»,— заявил “Ъ” политолог Ашимбаев.

Разминочные выборы

«Выборы завершили процесс, запущенный на референдуме. И запускают систему обновления, которая затрагивает всю основу госуправления»,— подвел итог в разговоре с “Ъ” депутат Сарым. Напомним, что обновление стартовало в результате январских массовых беспорядков, которые начались из-за роста цен на газ, но вскоре приобрели явный политический окрас.

Реагируя на это, Касым-Жомарт Токаев в марте предложил концепцию «нового Казахстана», подразумевающую «обновление и модернизацию» экономической, политической и социальной систем. В июне казахстанцы одобрили поправки к конституции, призванные, по заверению президента Токаева, «укрепить систему сдержек и противовесов» (см. “Ъ” от 6 июня). Помимо прочего, из конституции были убраны все упоминания Нурсултана Назарбаева.

В конечном счете речь шла о замере общественных настроений, по итогам которого выяснилось, что президенту Токаеву не о чем беспокоиться. Но к началу осени глава государства решил, что мандат все-таки стоит переподтвердить. В обращении к нации (см. “Ъ” от 2 сентября) он предложил избирать главу государства на семь лет (а не на пять, как раньше) и только на один срок. Тогда же были анонсированы досрочные выборы. «Результаты выборов заложат новую политическую традицию ответственного президентства, ограниченного однократным семилетним сроком. Эта традиция утвердит механизм цивилизованной и регулярной смены верховной власти, поставит заслон для попыток ее монополизации»,— пояснял господин Токаев.

Впрочем, эксперты такой шаг объясняли иначе: на фоне геополитической напряженности, а также вероятного усиления экономических проблем властям требовалось заблаговременно получить доказательство доверия сограждан, чтобы приступить к кардинальным (и иногда крайне болезненным) социально-экономическим реформам. И, по сути, многие восприняли выборы не как шаг к либерализации, а как попытку укрепить личную власть на фоне возможной угрозы новых социальных взрывов. Весьма символично, что для выдвижения кандидатуры господина Токаева была сформирована настолько широкая коалиция, насколько это вообще было возможно: к правящей центристской партии «Аманат» присоединилась «конструктивная оппозиция» в лице правой «Ак Жол» и левой Народной партии, а также десятки общественных организаций.

Но теперь межпартийная борьба, как ожидается, будет обостряться. Президентские выборы стали разминкой перед внеочередными выборами в парламент, которые должны состояться в первой половине 2023 года. «Ничего подобного протокаевской коалиции не будет. Все партии будут бороться за парламентские места»,— заверил “Ъ” политолог Абишев. Нововведением станет смешанная система: часть депутатов будет избираться по партийным спискам, часть — по одномандатным округам. Это сделает кампанию более непредсказуемой, так что триумф партии «Аманат» отнюдь не гарантирован.

Таким образом, в 2023 году должна быть завершена перезагрузка всех основных политических институтов Казахстана — президента, парламента и правительства. Вопрос только в том, насколько кардинальной она в итоге окажется.

Павел Тарасенко, Александр Константинов, Астана