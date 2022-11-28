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Грантеамус игитур

Властям представили проект замещения Coursera на платформу от Skillbox

Входящий в VK Skillbox, подписавший летом соглашение с рядом вузов о создании единой образовательной платформы, планирует потратить более 600 млн руб. на развитие своей платформы. Компания намерена расширить пиковое количество одновременных пользователей с 15 тыс. до 100 тыс. человек, а также добавить тренажер программирования и возможность интеграции в вузовские системы. Проект рассчитывает получить от правительства грант на замещение зарубежных образовательных платформ, но эксперты говорят, что острой необходимости разрабатывать российскую систему пока нет.

“Ъ” ознакомился с планами образовательного сервиса Skillbox (входит в VK) по созданию новой версии своей системы управления обучением (LMS). Они описаны в паспорте проекта «национальной образовательной платформы», направленном в курируемый Минобрнауки индустриальный центр компетенций (объединяет представителей разных отраслей, которым необходимо заместить зарубежный софт) «Образование».

О планах создания единой платформы с онлайн-курсами сообщалось в июне: тогда VK, Skillbox и ряд российских вузов (НИУ ВШЭ, МГИМО, УрФУ и т. д.) подписали соответствующий меморандум. Паспорт проекта подписан МГТУ им. Баумана, которого не было в исходном списке участников меморандума. В МГТУ подтвердили, что заинтересованы в проекте.

Из документа следует, что Skillbox, в частности, намерен добавить в свою платформу тренажер программирования с автоматической проверкой кода, поиск текста по видео и возможность настраивать личное расписание обучения. Skillbox рассчитывает закончить разработку к 30 апреля 2024 года. В Skillbox и VK отказались от комментариев.

Разработка новой версии LMS, которая в документе названа заменой решениям от ушедших из России Coursera, edX и Udacity, оценивается в 605,8 млн руб., причем авторы утверждают, что выручка от реализации проекта в первый год после выпуска превысит эту сумму. Они запросили грант на 485,5 млн руб., в документе указано, что проект одобрен профильной рабочей группой. “Ъ” направил запрос в Минобрнауки.

Разработчики, как указано в документе, планируют увеличить одновременную выдерживаемую нагрузку на платформу (с 15 тыс. до 100 тыс. студентов единовременно) и на маркетплейс курсов (до 50 млн посетителей в месяц). Также Skillbox намерен разработать программные интерфейсы, которые позволили бы передавать данные о прогрессе студента в IT-системы вузов. Те, в свою очередь, должны будут получить возможность брендировать платформу и соединять ее с собственными LMS.

“Ъ” опросил других владельцев образовательных платформ о планах их развития. В «Нетологии» отметили, что улучшают систему поддержки студентов, а недавно реализовали у себя тренажеры по программированию. В Moscow Digital School сообщили, что фокусируются на геймификации (внедрении инструментов и подходов, характерных для видеоигр) и инструментах аналитики прогресса студентов. Представители сервисов выразили разные мнения по вопросу автоматизации проверок работ: в Maximum Educaiton сказали, что делают на этом акцент, а в XYZ School — что не хотят «полностью заменять "живой" фидбэк автоматизацией».

Разрабатывать российские образовательные платформы, в том числе аналоги свободного ПО Moodle и Open edX, нужно, считает сооснователь образовательных проектов «Нетология», «Фоксфорд» и Edmarket Максим Спиридонов: «Другое дело, что эти технологии пока доступны, никуда не уходят, поэтому пока нет острой необходимости их замещать». Новых концепций в сфере управления обучением, впрочем, по его мнению, ждать не стоит, так как «большинство пользователей систем из этой сферы — это академическая среда с довольно консервативными взглядами». Господин Спиридонов отметил, что в России уже пытались создать платформу «Открытое образование» с курсами разных вузов, но она «не оказалась широко востребованной».

Количество edtech-компаний, работающих на стыке с государственной системой образования, последовательно уменьшается, отметил управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский: «Но проект VK лежит в общей логике развития событий — в школах и вузах должны использовать только утвержденные сверху решения». Эксперт полагает, что при сохранении текущих тенденций единая платформа сможет в течение трех-четырех лет достичь показателей, обозначенных в проекте. При этом, отметил он, при создании решений для государственных заведений «не всегда важно, сколько людей будут ими пользоваться».

Юрий Литвиненко, Валерия Лебедева

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