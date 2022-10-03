Онлайн-учеба взяла академ

Edtech-компании, специализирующиеся на обучении взрослых, зафиксировали падение трафика на 10–30% с начала частичной мобилизации в России. Падает интерес даже к самым востребованным ранее курсам Data Science и иностранных языков. Некоторые участники рынка надеются на рост спроса со стороны переехавших за рубеж специалистов, стабильным также остается сегмент детского образования. Но в целом, по прогнозу экспертов, рынок в 2022 году впервые может показать падение на 10–15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Трафик на образовательных направлениях «Нетологии» (специализируется на дополнительном образовании взрослых, обучении маркетингу, программированию, аналитике, дизайну и пр.) после объявления частичной мобилизации упал примерно на 10–15% в зависимости от направления по отношению к концу августа, рассказала “Ъ” гендиректор компании Марианна Снегирева. «Люди в тревоге и стрессе не идут учиться»,— констатирует она. Курсы дополнительного профессионального образования не дают отсрочку от мобилизации (согласно объявленным ранее Минцифры критериям, на отсрочку могут претендовать только IT-специалисты с высшим образованием), отмечает Марианна Снегирева. Она добавила, что спрос на обучение профессиям в сфере программирования и Data Science на фоне остальных курсов просел меньше всего, но тоже снизился относительно начала сентября.

В других опрошенных “Ъ” Edtech-компаниях подтверждают тенденцию. Трафик на платформе Skillbox 21 сентября снизился на 18% по сравнению с предыдущей неделей, говорит ее коммерческий директор Артем Казаков. «Сегодня мы наблюдаем февральский тренд: снижение активности у текущих пользователей и отложенный спрос — потенциальных»,— отмечает он. Гендиректор GeekBrains Александр Волчек рассказал, что с 21 сентября в компании зафиксировали снижение показателей как по трафику, так и по вовлеченности студентов в образовательный процесс на 20–30%. Управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский сообщил, что неделя после мобилизации показывает падение спроса примерно на 10% по английскому для взрослых, 15% — по IT-курсам для взрослых.

По словам участников рынка, сегмент детского образования не затронут трендом. «Рост детского IT за неделю составил 10%, рост детского английского тоже 10%»,— говорит Александр Ларьяновский. «Мы пока не зафиксировали ни падения трафика, ни падения продаж. Все же детский сегмент более устойчив к таким новостям, как уже показал опыт февраля. Родители готовы инвестировать в образование своих детей, тем более в онлайн»,— говорит гендиректор Maximum Educaiton Михаил Мягков. Тем не менее на фоне текущих событий в компании пересмотрели стратегию развития, в том числе расширили продуктовую линейку в пользу массового сегмента, говорит он. По итогам года Михаил Мягков прогнозирует падение роста выручки на 30–35% к показателям 2021 года.

Участники рынка образования для взрослых более осторожны в прогнозах. «По году у нас будет рост чуть выше плана при условии, что не будет никаких драматических событий в стране и мире»,— говорит Александр Ларьяновский. Артем Казаков отмечает, что последние полгода спрос на долгосрочные комплексные программы по обучению профессиям (от 12 месяцев и больше), которые позволяют полностью сменить карьерный трек, превысил интерес к монокурсам по улучшению текущих навыков (от одного до семи месяцев) в пять раз, что может способствовать росту показателей. Марианна Снегирева рассчитывает на рост спроса со стороны русскоязычных специалистов, которое уехали за рубеж. Спад сейчас будет, как и в феврале, очень резким и продолжится в ближайшие недели, «его глубина зависит от того, насколько быстро станут понятны перспективы мобилизации», говорит основатель «Нетологии-групп» и бизнес-клуба Reforma Максим Спиридонов. Падение Edtech-рынка по итогам года по совокупности факторов неизбежно — «это будет первый год в истории российского рынка, когда отрасль покажет не рост, а падение минимум на 10–15%», считает он.

Валерия Лебедева