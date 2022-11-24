Сирийские курды подыскивают себе гарантов

Сирийские курды просят помощи у Вашингтона, чтобы предотвратить турецкую военную операцию. Соответствующее письмо было направлено госсекретарю США Энтони Блинкену. Надеются курды и на поддержку Москвы. Между тем в Анкаре вновь заявляют о намерении продолжить борьбу с «террористической угрозой», исходящей с территории Сирии. При этом и Россия, и США все же надеются убедить турецкие власти проявить сдержанность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильхам Ахмед

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Ильхам Ахмед

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сопредседатель исполнительного комитета «Совета демократической Сирии» Ильхам Ахмед направила госсекретарю США Энтони Блинкену письмо с призывом выступить против планов Турции начать наземную операцию на сирийской территории. Об этом стало известно порталу Al-Monitor.

Госпожа Ахмед представляет политический зонтик «Сил демократической Сирии» (SDF), которые контролируют северо-восток страны.

С момента создания SDF активно сотрудничают с США в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена РФ). В частности, они получают финансовую и военную помощь Вашингтона и во многом находятся под его плотной политической опекой. Костяк SDF составляют курдские «Отряды народной самообороны» (YPG), входящие в турецкий список террористических организаций за их связь с Рабочей партией Курдистана (РПК).

Именно эти структуры Анкара обвинила в организации теракта в Стамбуле 13 ноября. Турецкие власти заявили, что приказ был отдан с сирийской территории, оттуда же прибыла и исполнительница теракта. На этом основании в конце прошлой недели Турция атаковала с воздуха курдские военные базы в Сирии и Ираке, где также укрываются бойцы РПК. Погибли более двух десятков человек, в том числе мирные граждане. Операция, получившая название «Коготь-меч», продолжается до сих пор. Одновременно с этим в Анкаре заявляют о намерении перейти от воздушной части операции к наземной, чтобы завершить задачу по созданию «зоны безопасности» вдоль сирийско-турецкой границы. О таких планах президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил еще в мае, но потом взял паузу. После терактов в Стамбуле у него появился повод вернуться к задуманному.

В письме госсекретарю США Ильхам Ахмед выразила озабоченность намерением Турции занять новые сирийские земли. Кроме того, по ее словам, турецкое наступление подорвет способность SDF бороться с «Исламским государством».

С аналогичным заявлением выступил в среду командующий SDF Мазлум Абди. «Можно сказать, что наша работа против ИГ с международной коалицией остановлена, потому что мы озабочены турецкими атаками»,— сказал он курдским СМИ.

Фотогалерея Теракт в Стамбуле Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Взрыв на одной из самых популярных пешеходных улиц Стамбула произошел в 16:20 по местному времени Фото: Reuters / Kemal Aslan Генпрокуратура Турции квалифицировала его как теракт Фото: Reuters / Kemal Aslan Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что при взрыве шесть человек погибли, а еще 53 получили ранения Фото: Emrah Gurel / AP «Попытки напугать Турцию и турецкий народ с помощью терроризма не достигнут своей цели... Наш народ должен быть уверен, что виновные в инциденте на улице Истикляль понесут заслуженное наказание»,— отметил президент Турции Фото: Reuters / Kemal Aslan Из-за высокой мощности взрыва он был слышен в соседних районах города Фото: Reuters / Kemal Aslan Помощь пострадавшему на месте взрыва Фото: Reuters Власти города запретили журналистам вести съемку с места инцидента Фото: Reuters / Kemal Aslan Машины скорой помощи на месте взрыва Фото: Reuters / Kemal Aslan Следующая фотография 1 / 8 Взрыв на одной из самых популярных пешеходных улиц Стамбула произошел в 16:20 по местному времени Фото: Reuters / Kemal Aslan Генпрокуратура Турции квалифицировала его как теракт Фото: Reuters / Kemal Aslan Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что при взрыве шесть человек погибли, а еще 53 получили ранения Фото: Emrah Gurel / AP «Попытки напугать Турцию и турецкий народ с помощью терроризма не достигнут своей цели... Наш народ должен быть уверен, что виновные в инциденте на улице Истикляль понесут заслуженное наказание»,— отметил президент Турции Фото: Reuters / Kemal Aslan Из-за высокой мощности взрыва он был слышен в соседних районах города Фото: Reuters / Kemal Aslan Помощь пострадавшему на месте взрыва Фото: Reuters Власти города запретили журналистам вести съемку с места инцидента Фото: Reuters / Kemal Aslan Машины скорой помощи на месте взрыва Фото: Reuters / Kemal Aslan Смотреть

А в интервью Al-Monitor военный подчеркнул, что Анкара может начать операцию против курдских формирований, «если не будет серьезных усилий по сдерживанию Турции, особенно со стороны США и России». В то же время он выразил сомнение, что Москва и Вашингтон готовы давить на Анкару, так как она усилила свои политические позиции на фоне боевых действий между Россией и Украиной. «Нет никаких сомнений, что Турция воспользовалась конфликтом и успешно прорекламировала себя как США, так и России. И если обе эти страны не оправдывают наших ожиданий перед лицом турецкой агрессии против нас, то это отчасти связано с динамикой вокруг украинского конфликта. Верно и то, что интерес США к Ближнему Востоку и Сирии, в частности, ослаб»,— сказал Мазлум Абди.

Военный также заверил, что курды не причастны к теракту в Стамбуле. «Я считаю, что это была провокация, задуманная турецким правительством, чтобы заложить основу для войны против нас. Мы провели много исследований и пришли к выводу, что нападение было совершено сирийскими оппозиционными группировками, действующими под контролем Турции»,— заявил он.

Москва и Вашингтон выразили обеспокоенность планами Турции начать новую наземную операцию в Сирии, фактически единодушно заявив, что это только ухудшит ситуацию в регионе.

«Мы понимаем, что у Турции есть законные опасения по поводу безопасности в связи с терроризмом. В то же время мы последовательно выражали нашу серьезную обеспокоенность по поводу последствий эскалации в Сирии для борьбы с ИГ и для гражданского населения по обе стороны границы»,— заявил в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. А в Пентагоне отметили, что последние авиаудары Турции «напрямую угрожают безопасности американских военнослужащих, которые работают в Сирии с местными партнерами над разгромом ИГ и содержат под стражей более 10 тыс. боевиков ИГ». Речь идет как раз об SDF. В то же время источники The Washington Post в администрации Белого дома, а также среди американских военных подчеркивали, что публичная критика Анкары на текущем этапе не принесла бы пользы, но в частных дипломатических беседах с турецкими коллегами представители США «исключительно ясно» говорят о рисках, связанных с военной операцией.

Аналогично действует и российская сторона. На прошедшем на этой неделе в столице Казахстана 19-м раунде консультаций по Сирии в «астанинском формате» тема турецкой операции была одной из центральных. Об этом рассказал журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. По его словам, Москва призывает все стороны воздерживаться от чрезмерного применения силы. В то же время дипломат подчеркнул, что «каждая сторона имеет право на самооборону в случае угрозы безопасности».

При всей схожести посылов в американской и российской позициях есть и принципиальное различие. В Москве считают, что сирийские, а заодно и иранские курды (которым в последнее время также досталось, но уже от Тегерана) виноваты сами, так как активизировали свои действия против Турции и Ирана соответственно. «Без обиняков здесь можно сказать, что, скорее всего, за этим стоят Соединенные Штаты. Потому что США оказывают поддержку и иранским курдам, настраивая их на протесты. Американцы, естественно, снабжают вооружением, продовольствием северо-восток Сирии. Курды от них, естественно, очень сильно зависимы»,— сказал Александр Лаврентьев в интервью «РИА Новости». Он добавил, что речь идет о «четко спланированной линии на расшатывание ситуации». По словам Александра Лаврентьева, все это происходит потому, что «сирийское досье рассматривается так называемым коллективным Западом как дополнительный фронт борьбы против России на фоне специальной военной операции на Украине».

Кроме того, российская сторона не может простить Вашингтону, что он мешает сближению курдов с Дамаском и, соответственно, возвращению контролируемых SDF территорий под контроль официальных сирийских властей, над чем много лет работает Россия.

«Только за последний месяц было несколько визитов высокопоставленных делегаций из Вашингтона, которые предостерегли сирийских курдов от шагов навстречу Дамаску и грозили при этом приостановкой оказания им помощи. Фактически сирийские курды находятся в качестве заложников у США»,— подчеркнул Александр Лаврентьев в Астане.

В то же время Мазлум Абди уверяет, что американцы не против диалога курдов с Дамаском и проблема в ином. В интервью Al-Monitor он подчеркнул, что сирийские власти отказываются проявлять гибкость и Россия не оказывает на Дамаск достаточного давления. Еще одно препятствие — отсутствие четкого видения Соединенными Штатами будущего территорий, которые находятся под сирийским контролем. По словам генерала, у Вашингтона нет стратегии, кроме борьбы с ИГ. «Отсутствие этой политики мешает нам вести успешные переговоры с Дамаском»,— подчеркнул господин Абди. Это между тем подтверждает позицию Москвы, что если бы США не давали курдам надежду на сохранение самоуправления, то они быстрее бы договорились с Дамаском. А пока курдские политики мечутся между США, с одной стороны, и Россией с сирийскими властями — с другой, защитить их от турецких атак весьма затруднительно.

Москва и Вашингтон пока не теряют надежды убедить Анкару не обострять ситуацию. Между тем Турция недвусмысленно заявляет, что продолжит «устранять террористические угрозы, которые исходят с территории Сирии». Об этом, в частности, заявил в четверг турецкий министр обороны Хулуси Акар, беседуя по телефону со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

Марианна Беленькая