Удар в Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переложил ответственность за турецкие удары по Сирии и Ираку на Россию, которая якобы не выполняет взятые на себя обязательства. Досталось и западным партнерам — их господин Эрдоган обвинил в дестабилизации ситуации в Турции в сфере безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в том, что они по сути вооружают курдских боевиков, а Россию — в том, что она не обеспечила отвод курдских отрядов от сирийско-турецкой границы

Фото: Jorge Silva / Reuters Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в том, что они по сути вооружают курдских боевиков, а Россию — в том, что она не обеспечила отвод курдских отрядов от сирийско-турецкой границы

Фото: Jorge Silva / Reuters

Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что военная операция против курдских формирований в Сирии и Ираке (см. «Ъ-Онлайн» от 20 ноября) не ограничится воздушными ударами. При этом он подчеркнул, что Анкара не собирается согласовывать свои шаги с другими силами, присутствующими в Сирии,— Россией и США.

«Мы не обсуждали тему операций ни с господином Байденом (президентом США Джо Байденом.— “Ъ”), ни с господином Путиным (президентом РФ Владимиром Путиным.— “Ъ”). Вместе с тем и Байдену, и Путину хорошо известна позиция Анкары и вероятность нанесения наших ударов в этом регионе в любое время»,— сказал президент Турции журналистам на борту самолета, возвращаясь домой с открытия Чемпионата мира по футболу в Катаре.

Напомним, в ночь на воскресенье Турция нанесла авиаудары по территории Сирии и Ирака. В Анкаре заявили, что целью было уничтожение баз курдских боевиков, ответственных за теракт в Стамбуле. Турецкие власти заявили, что теракт был спланирован в Сирии, оттуда же прибыл и исполнитель.

Эксперты не исключают, что вслед за воздушной операцией может последовать наземная. Тем более что президент Эрдоган с мая заявляет о подобных намерениях, декларируя цель установить буферную зону на границе с Сирией, уходящую вглубь этой страны на 30 км, чтобы обезопасить себя от проникновения террористов. Весной президент Эрдоган поставил военный сценарий на паузу, увлекшись, с одной стороны, ролью миротворца и посредника в российско-украинском конфликте, а с другой — вступив в торг с союзниками по НАТО в связи с намерениями Швеции и Финляндии присоединиться к альянсу. Прежде чем дать свое согласие на это, Анкара поставила условие, что Стокгольм и Хельсинки должны среди прочего отказаться от поддержки Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция причисляет к террористам, и аффилированных с ней структур. Среди последних — «Отряды народной самообороны» (YPG) сирийских курдов. Анкара также намекнула на отмену оружейного эмбарго ЕС и санкций США в отношении Турции. Но в итоге оказалась недовольна тем, как союзники по НАТО выполняют свои обещания.

Теракт в Стамбуле дал турецким властям возможность припомнить все недоработки партнеров. В частности, в понедельник в МИД Турции в связи с деятельностью курдских активистов в Стокгольме был вызван посол Швеции. Досталось и Вашингтону. «Нас огорчает тот факт, что союзник Турции по НАТО за последние годы поставил тысячи грузовиков с боеприпасами и оружием в районы Сирии, где орудуют террористы»,— сказал президент Эрдоган. На этом основании он считает, что у Вашингтона не может быть никаких претензий к Анкаре, если она будет продолжать наносить удары по боевикам.

«Мы продолжим действовать так, как того требует национальная безопасность Турции. Никаких уступок. Потому, что любое изменение позиции сопряжено с проблемами для нашей страны»,— подчеркнул господин Эрдоган.

А к вечеру понедельника прозвучало еще более жесткое заявление со стороны его администрации. «Политика Запада в отношении Сирии провалилась. Эта страна продолжает создавать террористические угрозы для национальной безопасности и для региона. Очевидна необходимость перемен, но наша борьба с терроризмом будет продолжена, несмотря ни на что. Мы не пойдем на компромиссы»,— заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Не обошлось и без критики в адрес Москвы. Президент Эрдоган напомнил о соглашении с Россией, заключенном в 2019 году. Тогда, чтобы остановить третью военную операцию Анкары на севере Сирии против YPG, президенты России и Турции договорились о разделе зон влияния в этом районе. Речь также шла о совместном патрулировании и, главное, отходе курдских сил от турецкой границы под контролем российских сил. «К сожалению, несмотря на неоднократные напоминания турецкой стороны, эти обязательства не выполнены. Не выполняют, не могут выполнить. В ответ мы заявляем, что в случае невыполнения договоренностей сами предпримем необходимые шаги против террористов»,— заявил президент Турции, переложив ответственность за возможную эскалацию ситуации на севере Сирии на Россию.

На эти претензии МИД РФ ответил еще накануне.

Замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил агентству ТАСС: нужно разобраться в том, что произошло в последние дни.

Он добавил, что Москва всегда выступала за «переговорные решения». Возможность напрямую обсудить все спорные вопросы дипломатам и военным двух стран представится во время начинающейся во вторник в столице Казахстана 19-й Международной встречи по Сирии в «астанинском формате», в которой традиционно участвуют представители России, Турции, Ирана, а также делегации правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции.

Предыдущая встреча состоялась в июне. Там также обсуждались намерения Анкары начать наземную операцию на севере Сирии. И по итогам мероприятия ни у кого не было ощущения, что Турцию удалось отговорить. Как сказал тогда в интервью “Ъ” спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, переговорный процесс идет сложно, но «еще не все потеряно, можно найти механизмы, которые позволят не прибегать к силовому решению». Судя по тому, что до последнего времени Турция воздерживалась от наступления, нужные решения все же были найдены. Однако теракт в Стамбуле изменил ситуацию кардинально.

Впрочем, к переменам в настроении партнера в Москве привыкли, как и к обвинениям со стороны Анкары, что Россия не выполняет взятые на себя в 2019 году обязательства. Такие слова звучат регулярно, что не мешает сторонам находить общий язык и компромиссы при необходимости. Тем более что у Москвы есть свой список претензий к Анкаре касательно ее обязательств по Сирии, тянущихся аж с 2018 года. Речь идет об отделении в Идлибе умеренной оппозиции от террористов.

В любом случае поговорить представителям России и Турции в Астане предстоит серьезно и о многом.

Москва в эскалации ситуации на севере Сирии не заинтересована, тем более что от этого каждый раз страдает ее имидж как посредника.

С другой стороны, российской стороне также не все удается. Так, Москва многократно убеждала курдов передать контроль над сирийско-турецкой границей Дамаску и в целом активизировать диалог с официальными властями Сирии, но из этого ничего не вышло. Часть курдских формирований предпочла опеку Вашингтона. Предвидя такой исход, Россия предупреждала, что ничем не сможет помочь курдам в случае новой операции Турции на севере Сирии. Исходя из предыдущего опыта, и в Москве, и в Дамаске знают, что турецкие угрозы делают курдов только сговорчивее, что выгодно всем. На этом фоне турецкое издание Yeni Akit утверждает со ссылкой на источники, что глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан и шеф сирийского Бюро национальной безопасности Али Мамлюк согласовали вхождение турецких самолетов в воздушное пространство Сирии, а также обсудили взаимодействие по наземной операции против РПК. В то же время CNN Turk уверяет, что ВВС Турции не пересекали воздушной границы с Сирией, что вероятнее, учитывая, как болезненно Дамаск относится к нарушению своего территориального суверенитета со стороны Анкары. Но в то же время Турция и Сирия давно не скрывают, что проводят контакты по вопросам безопасности.

Марианна Беленькая