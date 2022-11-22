Тегеран решил успокоить курдов

Правозащитные организации заявляют о сотнях погибших в Иране в ходе протестов — самых продолжительных за всю новейшую историю республики. Со своей стороны, иранские власти ужесточают репрессии. На подавление народных волнений в отдельных регионах уже брошены регулярные части армии. Кроме того, Иран наносит ракетные удары по Иракскому Курдистану, откуда, как утверждают в Тегеране, оказывается помощь протестующим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Тегеране предупредили, что атаки по антииранским сепаратистским группировкам на севере Ирака будут продолжаться до полного устранения угрозы для Исламской Республики

Фото: Iranian military / AP В Тегеране предупредили, что атаки по антииранским сепаратистским группировкам на севере Ирака будут продолжаться до полного устранения угрозы для Исламской Республики

Фото: Iranian military / AP

«Более 300 человек, в том числе 40 детей, были убиты силами безопасности с начала протестов в Иране. Верховный комиссар по правам человека считает ситуацию критической»,— заявил во вторник пресс-секретарь Управления верховного комиссара по правам человека ООН Джереми Лоренс. Иранские правозащитные организации называют даже большие цифры — свыше 430 человек, из них 60 детей и подростков.

Напомним, что протесты вспыхнули в середине сентября после смерти 22-летней курдянки Махсы Амини, задержанной полицией нравов в Тегеране. В участке ей стало плохо, и она была доставлена в больницу, где через несколько дней скончалась. В ее семье заявили, что причиной смерти девушки стали побои, нанесенные во время задержания. Власти Ирана это отрицали и даже провели соответствующее расследование, но к моменту его окончания это уже не имело смысла. Тысячи людей восприняли историю Махсы Амини близко к сердцу. Она стала символом борьбы за гражданские свободы и против вмешательства государства в личную жизнь. Протесты распространились по всей стране и не прекращаются уже десятую неделю. От лозунгов «Женщины! Жизнь! Свобода!» иранцы перешли к требованиям свержения режима аятолл, в последние время участились нападения на полицейских и представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По информации иранских правозащитников, на текущий момент было задержано более 17 тыс. протестующих, но точных данных у них нет. Со своей стороны, иранские судебные власти сообщили о вынесении 1118 обвинительных заключений и свыше 2432 предварительных приговоров.

При этом шесть человек были приговорены к смертной казни. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обратился к властям Ирана с просьбой ввести мораторий на смертную казнь за участие в протестах.

Однако в Тегеране подчеркивают, что к высшей мере пресечения приговаривают не рядовых протестующих, а тех, кто виновен в убийстве сотрудников служб правопорядка или нанесении вреда объектам общественной собственности. В частности, первый смертный приговор был вынесен 13 ноября обвиняемому в поджоге правительственного здания и в организации беспорядков. Проверить степень вины невозможно.

Иранские политики сейчас также активно обсуждают другие меры пресечения беспорядков. В частности, был поднят вопрос о введении десятилетнего запрета на выезд из страны для студентов, принимающих участие в протестах.

Кроме того, в северо-западных провинциях Ирана, где проживает курдское большинство, для подавления протестов были задействованы армейские подразделения. Менее чем за неделю там были убиты десятки человек.

«Иранский протест качественно меняет форму. Из обычных народных выступлений он превращается в некое подобие повстанческого движения. И в авангарде этого процесса выступают районы с курдским населением, где существует четкая национальная идентичность. То есть там люди точно знают, за что они борются»,— сказал “Ъ” иранист Никита Смагин. По его словам, если раньше протесты были хаотичны, то теперь появляются организационные структуры, которые координируют происходящее, в том числе атаки на силы безопасности Ирана. «Но это скорее локальные истории, единой протестной структуры для всей страны нет»,— отметил эксперт. «Что касается курдских провинций Ирана (Курдистан, Керманшах и Западный Азербайджан), то там и раньше присутствовали достаточно сильные партизанские движения. Они получают поддержку из-за рубежа — из Иракского Курдистана, где находятся базы бежавших из Ирана курдских вооруженных формирований. Поэтому неслучайно именно в эти провинции первыми вошли войска»,— заявил господин Смагин. И добавил: возможно, что армия будет применена и в других районах Ирана.

Одновременно с вводом войск в курдские районы на этой неделе Иран несколько раз наносил удары по Иракскому Курдистану. Так, во вторник была атакована штаб-квартира Партии свободы Курдистана, расположенная неподалеку от иракского города Киркук. А в ночь на понедельник были обстреляны ракетами штаб-квартиры Демократической партии Иранского Курдистана в Эрбиле и Организации революционных трудящихся Иранского Курдистана («Комала») в Сулеймании. Все три партии числятся в иранском списке террористических организаций. И Тегеран утверждает, что именно оттуда дирижируются протесты в курдских провинциях Ирана, а также идут поставки оружия. В свою очередь, власти в Багдаде и Эрбиле обвинили Тегеран в нарушении суверенитета Ирака. Некоторые региональные источники сообщают, что Багдад попросил у Тегерана время, чтобы урегулировать проблемы с группировками иранских курдов, находящимися на их территории, но Иран предпочел самостоятельно решать вопросы своей безопасности. «Атаки по антииранским сепаратистским группировкам на севере Ирака будут продолжаться до тех пор, пока угроза для нашей страны не будет устранена. Рекомендуем (властям Ирака.— “Ъ”) эвакуировать мирное население из окрестностей штабов и центров дислокации террористов»,— заявил во вторник командующий сухопутными войсками КСИР бригадный генерал Мохаммад Пакпур.

На этом фоне международное давление на Тегеран только нарастает, причем со стороны как ЕС, так и США.

Вашингтон еще в понедельник осудил удары Ирана по Эрбилю, где среди прочего находится американская военная база. «Такие неизбирательные и незаконные атаки подвергают риску гражданское население, нарушают суверенитет Ирака и ставят под угрозу безопасность и стабильность Ирака и Ближнего Востока, за которые боролись с таким трудом»,— говорилось в заявлении Центрального командования ВС США.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Иран. В первую очередь это касается иранской ядерной программы. Как раз накануне стало известно, что Тегеран приступил к обогащению урана до 60% на ядерном объекте в Фордо с использованием каскада центрифуг IR-6. Полтора года назад аналогичный процесс начался на ядерном объекте в Натанзе. Для производства ядерной бомбы нужен обогащенный до 90% уран, и последние шаги значительно приближают Тегеран к этому показателю. Это не может не беспокоить международное сообщество. Кроме того, США продолжают вводить санкции против Ирана за «подавление протестов» в стране и сотрудничество с Россией в сфере вооружений на фоне конфликта на Украине.

Марианна Беленькая