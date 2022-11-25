Наукой доказано, что санкции работают

Санкции дорого обходятся как стране-инициатору, так и той стране, против которой направлены ограничения, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Международного валютного фонда. Авторы работы рассматривают модель из двух стран, одна из которых добывает больше газа, а вторая производит больше готовых товаров. Санкции инициирует вторая страна, и ее потери от таких ограничений оказываются менее выраженными при любом сценарии — от финансовых санкций на размещение облигаций до ограничения импорта газа и трансграничной торговли товарами.

Все виды санкций ведут к дополнительным издержкам как для страны-инициатора, так и страны, против которой направлены ограничения, однако урон для второй все-таки будет более выраженным, говорится в исследовании «Мировая торговля и макроэкономическая динамика под воздействием санкций», опубликованном на сайте МВФ (авторы работы — Фабио Гирони из Вашингтонского университета, Дейсон Ким из Университета Северной Каролины и Галип Кемаль Озган из Банка Канады).

Авторы исследуют модель отношений двух стран: одна из них — «зарубежная» — имеет преимущество в добыче сырья, а именно природного газа, «домашняя» же страна использует этот ресурс для производства конечных товаров как для внутреннего потребления, так и для экспорта в «зарубежную» страну. Далее в модели «домашняя» страна вводит санкции против «зарубежной», при этом ограничения касаются как доступа на финансовый рынок (агенты из «зарубежной» страны теряют возможность размещать облигации), так и торговли — импорта газа или, напротив, экспорта готовой продукции из «домашней» страны (и «ответных» санкций, введенных «зарубежной»). В модели, состоящей из более чем двух стран, эффект от санкций размывается, замечают исследователи.

Ограничения на торговлю готовыми товарами ведут к более выраженному падению потребления в «зарубежной» стране, при этом в случае ограничений на экспорт удорожание ввоза товаров из «домашней» страны стимулирует увеличение внутреннего производства, ограничения же на вывоз готовой продукции из «зарубежной» страны оказывают обратное действие (предложение труда в сырьевом секторе растет).

При ограничении импорта газа санкции не оказывают столь выраженного влияния на потребление в «зарубежной» стране, как суммарные санкции на экспорт и импорт готовых товаров, однако потребление в «зарубежной» стране снижается сильнее, чем в «домашней», даже в случае отсутствия альтернативных поставщиков газа. В «домашней» стране растут цены на газ и сокращается количество производителей потребительских товаров, в «зарубежной» — падают зарплаты в добыче и растет число производителей потребительских товаров.

Влияние на обменный курс может разниться в зависимости от вида санкций: ограничения на экспорт газа ведут к ослаблению валюты «зарубежной» страны, ограничения на вывоз потребительских товаров из «домашней» страны — к укреплению (в первом случае растет экспорт потребительских товаров из «зарубежной» страны, во втором растет внутренний спрос, а количество экспортеров снижается), указывают авторы.

Татьяна Едовина