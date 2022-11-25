Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Наукой доказано, что санкции работают

МВФ опубликовал исследование их влияния на модель российско-европейской торговли

Санкции дорого обходятся как стране-инициатору, так и той стране, против которой направлены ограничения, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Международного валютного фонда. Авторы работы рассматривают модель из двух стран, одна из которых добывает больше газа, а вторая производит больше готовых товаров. Санкции инициирует вторая страна, и ее потери от таких ограничений оказываются менее выраженными при любом сценарии — от финансовых санкций на размещение облигаций до ограничения импорта газа и трансграничной торговли товарами.

Все виды санкций ведут к дополнительным издержкам как для страны-инициатора, так и страны, против которой направлены ограничения, однако урон для второй все-таки будет более выраженным, говорится в исследовании «Мировая торговля и макроэкономическая динамика под воздействием санкций», опубликованном на сайте МВФ (авторы работы — Фабио Гирони из Вашингтонского университета, Дейсон Ким из Университета Северной Каролины и Галип Кемаль Озган из Банка Канады).

Авторы исследуют модель отношений двух стран: одна из них — «зарубежная» — имеет преимущество в добыче сырья, а именно природного газа, «домашняя» же страна использует этот ресурс для производства конечных товаров как для внутреннего потребления, так и для экспорта в «зарубежную» страну. Далее в модели «домашняя» страна вводит санкции против «зарубежной», при этом ограничения касаются как доступа на финансовый рынок (агенты из «зарубежной» страны теряют возможность размещать облигации), так и торговли — импорта газа или, напротив, экспорта готовой продукции из «домашней» страны (и «ответных» санкций, введенных «зарубежной»). В модели, состоящей из более чем двух стран, эффект от санкций размывается, замечают исследователи.

Ограничения на торговлю готовыми товарами ведут к более выраженному падению потребления в «зарубежной» стране, при этом в случае ограничений на экспорт удорожание ввоза товаров из «домашней» страны стимулирует увеличение внутреннего производства, ограничения же на вывоз готовой продукции из «зарубежной» страны оказывают обратное действие (предложение труда в сырьевом секторе растет).

При ограничении импорта газа санкции не оказывают столь выраженного влияния на потребление в «зарубежной» стране, как суммарные санкции на экспорт и импорт готовых товаров, однако потребление в «зарубежной» стране снижается сильнее, чем в «домашней», даже в случае отсутствия альтернативных поставщиков газа. В «домашней» стране растут цены на газ и сокращается количество производителей потребительских товаров, в «зарубежной» — падают зарплаты в добыче и растет число производителей потребительских товаров.

Влияние на обменный курс может разниться в зависимости от вида санкций: ограничения на экспорт газа ведут к ослаблению валюты «зарубежной» страны, ограничения на вывоз потребительских товаров из «домашней» страны — к укреплению (в первом случае растет экспорт потребительских товаров из «зарубежной» страны, во втором растет внутренний спрос, а количество экспортеров снижается), указывают авторы.

Татьяна Едовина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...