Не торопитесь приземляться

Экономика стран Европы и Центральной Азии в этом году сократится на 0,2% вслед за падением ВВП России, Украины Белоруссии и Молдавии, следует из регионального прогноза Всемирного банка. Оценка по России была улучшена по сравнению с июньским прогнозом — теперь спад ожидается на уровне 4,5%, но рецессия будет более затяжной: в следующем году на фоне ограничений на поставки энергоресурсов и действия санкций спад может составить 3,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ВВП стран Европы и Центральной Азии в этом году сократится на 0,2% вследствие конфликта на Украине, в следующем же году прирост составит всего 0,3%, говорится в обновленном региональном прогнозе Всемирного банка. В 2021 году рост составил 6,6%, без учета России и Украины прирост в этом году может составить 4,1% (с сокращением ВВП столкнутся еще только две страны — Белоруссия и Молдавия, самый же высокий рост — на 8,8% — ожидается в Грузии). В квартальном измерении во втором квартале региональный ВВП, по оценке ВБ, сократился на 6% к первому. В случае эскалации спад может оказаться еще более выраженным, предупреждают в банке.

Глобальная инфляция, тем временем, к июлю достигла 9,3% в годовом выражении — самого высокого уровня с 2008 года, в регионе показатель ускорился до 14,5% (в том числе базовая инфляция — до 15,6%). Ключевым же риском для Европы остается дальнейший рост цен на энергию (см. график). По оценке МВФ, остановка поставок газа из России приведет к снижению ВВП на 1–2 процентных пункта в следующем году, по расчетам ОЭСР — на 1,25 п. п. при росте инфляции на 1,5 п. п. Прогноз также предусматривает рост процентных ставок ФРС США и ЕЦБ до уровня в 4,6% и 2,7% к марту следующего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Прогноз по России на 2022 год был улучшен — спад оценивается в 4,5% (на 4,4 п. п. лучше июньской оценки), на следующий год оценка, напротив, ухудшена на 1,6 процентного пункта, до минус 3,6%. В 2024 году ожидается возврат экономики РФ к росту на уровне 1,6%. Отметим, что консенсус-прогноз Focus Economics на основе опроса международных аналитиков по РФ во вторник также пересмотрен – он предполагает спад ВВП в этом году на 5,9%, в следующем - на 3,3% (было – падение на 7% и 3% соответственно).

По оценке ВБ, сокращению спада в этом году способствовала фискальная поддержка в размере 3% ВВП, однако высокая неопределенность сдерживает инвестиции, а падение реальных зарплат — потребление.

В следующем году спад будет связан с полным вступлением в силу европейских эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов, а стимулы к росту станут еще слабее. Влияние санкций приведет к сокращению промпроизводства на 3%, в случае успешной переориентации Европы на поставки газа из других стран экспортная выручка РФ сократится, а существенная часть газовой инфраструктуры будет де-факто заморожена, прогнозируют в ВБ. Это сократит и возможности по балансированию бюджета — в этом году падение ненефтегазовых доходов сопровождалось ростом поступлений от экспорта энергоресурсов. В долгосрочной перспективе ключевыми факторами снижения потенциального роста станут проблемы с трансфером технологий и миграция, полагают в банке.

На Украине возможный спад ВВП в этом году оценен в 35% (эта оценка была также улучшена на 10,1 п. п.) с последующим ростом на 3,3% и 4,1% в 2023–2024 годах. Примерно треть населения страны столкнулась с необходимостью переезда, тогда как на восстановление инфраструктуры потребуется не менее $349 млрд — эта оценка в 1,5 раза превышает размер ВВП страны за 2021 год. Разрушения от конфликта оцениваются в $141 млрд, причем более 40% потерь приходится на жилые здания. Уровень бедности в этом году исходя из планки $6,85 на человека в день может вырасти с 5,5% в 2021 году до 25% в этом.

Татьяна Едовина