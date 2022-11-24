«Газпром» доплыл до Греции

«Газпром» нашел рынок для своего сжиженного газа с проекта «Портовая» на Балтике — им стала Греция. По данным “Ъ”, уже третий груз с этого завода может направиться на греческий приемный терминал «Ревитуса» в ближайшее время. Помимо Греции СПГ с «Портовой» отгружался только в Калининград. Прежде «Газпром» избегал поставлять СПГ на те рынки, которые получают российский трубопроводный газ, однако в нынешних обстоятельствах эта стратегия теряет актуальность, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Газпром» может отгрузить уже третью партию СПГ со своего проекта по производству СПГ «Портовая» на Балтике в Грецию. Сейчас танкер «Псков» с грузом СПГ находится у входа в Суэцкий канал, но затем, как утверждает один из собеседников “Ъ”, груз может направиться в Грецию на приемный терминал на острове Ревитуса.

Российские танкеры «Псков» и «Великий Новгород» с грузами «Портовой СПГ» уже разгружались там 3 октября и 16 ноября соответственно, следует из данных аналитической компании Kpler. Покупатель грузов неизвестен, но это может быть один из европейских трейдеров, который далее продает этот газ на бирже. При этом Греция продолжает покупать трубопроводный газ у «Газпрома», однако от российских поставок отказалась Болгария, которая сейчас снабжается газом в основном из Греции.

Еще один груз с «Портовой» был отгружен 21 ноября регазификационным судном «Маршал Василевский» в Калининград. Такие поставки не имеют для «Газпрома» коммерческой выгоды, поскольку регион обычно снабжается гораздо более дешевым трубопроводным газом транзитом через Литву. При этом терминал для приема СПГ в Калининграде нужен для страховки на случай прекращения транзита. В «Газпроме» пояснили “Ъ”, что поставка СПГ в Калининград была нужна для тестирования системы. Поставки в Грецию и общую маркетинговую стратегию «Портовой» там не комментировали.

Завод «Портовая СПГ» мощностью 1,5 млн тонн построен на базе компрессорной станции «Портовая», ранее подававшей газ во взорванный газопровод «Северный поток». 6 сентября на заводе началось производство СПГ. Запуск «Портовой» произошел на фоне тяжелого энергетического кризиса в Европе, вызванного сокращением поставок российского трубопроводного газа в «недружественные» страны. В сентябре сообщалось, что проект может быть расширен еще на 2 млн тонн. Сейчас завод состоит из двух линий сжижения по технологии Linde, наземного резервуара по хранению СПГ емкостью 42 тыс. кубометров и плавучего хранилища на 135 тыс. кубометров.

В настоящее время санкции ЕС не действуют ни в отношении российского трубопроводного газа, ни в отношении СПГ. Однако Финляндия, страны Прибалтики, Польша и Великобритания прекратили покупку российского СПГ после начала военных действий на Украине. В связи с этим трейдинг СПГ с «Портовой» может быть затруднен — так, «Газпрому» не удалось продать СПГ в Западную Европу, где цены выше. Кроме того, у проекта нет долгосрочных контрактов.

Греция также намерена снижать зависимость от российского трубопроводного газа, удвоив мощность терминала на Ревитусе, и построить новый терминал в порту Александруполис на 5,5 млрд кубометров в 2023 году. «Газпром» прежде удовлетворял до 40% от потребности страны в газе, но на конец сентября, по оценке греческого газового оператора DESFA, импорт из России снизился до менее 20%. «Если бы у нас сегодня не было "Ревитусы", мы были бы как другие страны Центральных Балкан, полностью зависящие от импорта российского газа»,— сказала 23 сентября Reuters исполнительный директор DESFA Мария Рита Галли.

Независимый эксперт Александр Собко считает, что в поставках СПГ в Грецию нет ничего неожиданного, хотя на этот рынок «Газпром» продает и трубопроводный газ. Тем не менее, заметил он, Греция в любом случае одновременно импортирует и СПГ, в прошлом году закупки составили 1,6 млн тонн. «В таком случае российский СПГ в Греции конкурирует в первую очередь с прочим СПГ. Кроме того, в условиях, когда суммарный объем российского трубопроводного экспорта в Европу минимален и определяется техническими и политическими ограничениями, говорить о возможном снижении экспорта сетевого газа на фоне поставок нового СПГ не приходится»,— говорит он. Аналитик также обращает внимание, что «Газпром» выбрал для поставок своего СПГ страну, наиболее удаленную от основных газовых хабов Европы,— возможно, чтобы эти поставки не влияли на биржевые котировки.

Татьяна Дятел