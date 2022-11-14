Виски меняет прописку

Торговые ограничения вынуждают алкогольные компании оптимизировать производство напитков. Так, ГК «Руст» Рустама Тарико после остановки поставок шотландского виски перенесла разлив своего бренда Darrow из Шотландии в Подмосковье. А производитель коньяка «Старый Кёнигсберг» мог перейти на грузинский дистиллят вместо французского. Локализация не должна изменить вкус напитка, но остаются риски зависимости от импорта сырья, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Крупный производитель алкоголя — ГК «Руст» (бренды «Русский стандарт», «Зеленая марка» и др.) Рустама Тарико переносит разлив своего виски Darrow из Шотландии в Россию, следует из данных Росаккредитации. В сентябре структура группы «Парламент Продакшн» получила декларацию соответствия на выпуск Darrow на заводе в Подмосковье. А до этого компания задекларировала дистиллят шотландского виски, поставляемый британской Glen Turner Company Ltd.

Производство Darrow «Руст» запустил в 2019 году на мощностях шотландской винокурни Ian Macleod Distillers (IMD). С этим брендом «Руст» планировал занять 10% российского рынка виски. После начала военных действий РФ на Украине и новой волны западных санкций поставки шотландского виски в Россию остановились по решению местной ассоциации производителей, рассказывали “Ъ” участники рынка.

В ГК «Руст» сообщили “Ъ”, что не смогли продолжить поставки виски IMD на российский рынок по объективным причинам. Мировая практика разлива шотландского виски на территории страны, где происходит продажа и потребление напитка, способствовала локализации производства Darrow, а «Парламент Продакш» способен удовлетворить растущий спрос на виски в России, добавили в группе. В этом году «Руст» планирует произвести почти 100 тыс. девятилитровых коробов виски. Darrow российского производства уже есть на онлайн-витрине WineStyle по 1,18 тыс. руб. за бутылку 0,5 л, но для заказа пока недоступен. Выпущенный в Шотландии Darrow продается по 1,78 тыс. руб. за аналогичный объем.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман говорит, что при правильной организации производства начать разлив виски на российской площадке из импортных спиртов не составит труда и такой напиток не должен отличаться по вкусу от выпущенного за рубежом. В сегменте недорогого виски марки российского производства пользуются спросом, указывает он.

К тому же, добавляет директор ЦИФРРА Вадим Дробиз, бренд Darrow уже известен покупателям и дизайн этикетки, видимо, не изменится. По его оценкам, из всего продающегося в РФ виски локально выпускается около 35% напитка, а в будущем показатель может вырасти до 70–75%.

На алкогольном рынке от торговых ограничений заметнее всего пострадала именно категория виски. По имеющимся у “Ъ” данным, за январь—сентябрь поставки напитка в РФ сократились на 57% год к году, до 10,9 млн л, только за третий квартал — на 71%, до 2,9 млн л год к году. Для сравнения: импорт рома за девять месяцев этого года снизился на 20%, джина — на 39%, текилы — на 42%. Хотя теперь импорт виски может оживиться. В начале ноября ряд брендов виски и бурбона (Johnnie Walker, Jack Daniel’s, Bushmills, Jim Beam, White Horse и др.) были разрешены к параллельному импорту. Как сообщали в Минпромторге, торговые сети уже начинают такие поставки.

Оптимизировать производство в связи с геополитическими осложнениями пришлось не только ГК «Руст». Калининградский завод «Альянс-1892» (бренд «Старый Кёнигсберг»), следует из реестра Росаккредитации, мог начать закупать коньячный дистиллят из Грузии. До кризиса компания, вероятно, использовала дистилляты из Франции, но с их поставкой начались сложности, что стоило «Альянсу-1892» доли рынка. По данным участников рынка, в январе—сентябре 2022 года «Альянс-1892» выпустил 634 тыс. дал коньяка — на 12% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

В «Альянсе-1892» оперативный комментарий не предоставили. Как говорили собеседники “Ъ”, переход на дистилляты из Армении или Грузии для завода грозит удорожанием логистики и ростом себестоимости. По словам Станислава Кауфмана, проблема зависимости от импортного сырья на алкогольном рынке остается, а с его ввозом в будущем также возможны сложности.

Анатолий Костырев