Виски меняет прописку

Торговые ограничения вынуждают алкогольные компании оптимизировать производство напитков. Так, ГК «Руст» Рустама Тарико после остановки поставок шотландского виски перенесла разлив своего бренда Darrow из Шотландии в Подмосковье. А производитель коньяка «Старый Кёнигсберг» мог перейти на грузинский дистиллят вместо французского. Локализация не должна изменить вкус напитка, но остаются риски зависимости от импорта сырья, говорят эксперты.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Крупный производитель алкоголя — ГК «Руст» (бренды «Русский стандарт», «Зеленая марка» и др.) Рустама Тарико переносит разлив своего виски Darrow из Шотландии в Россию, следует из данных Росаккредитации. В сентябре структура группы «Парламент Продакшн» получила декларацию соответствия на выпуск Darrow на заводе в Подмосковье. А до этого компания задекларировала дистиллят шотландского виски, поставляемый британской Glen Turner Company Ltd.
Производство Darrow «Руст» запустил в 2019 году на мощностях шотландской винокурни Ian Macleod Distillers (IMD). С этим брендом «Руст» планировал занять 10% российского рынка виски. После начала военных действий РФ на Украине и новой волны западных санкций поставки шотландского виски в Россию остановились по решению местной ассоциации производителей, рассказывали “Ъ” участники рынка.
В ГК «Руст» сообщили “Ъ”, что не смогли продолжить поставки виски IMD на российский рынок по объективным причинам. Мировая практика разлива шотландского виски на территории страны, где происходит продажа и потребление напитка, способствовала локализации производства Darrow, а «Парламент Продакш» способен удовлетворить растущий спрос на виски в России, добавили в группе. В этом году «Руст» планирует произвести почти 100 тыс. девятилитровых коробов виски. Darrow российского производства уже есть на онлайн-витрине WineStyle по 1,18 тыс. руб. за бутылку 0,5 л, но для заказа пока недоступен. Выпущенный в Шотландии Darrow продается по 1,78 тыс. руб. за аналогичный объем.
Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман говорит, что при правильной организации производства начать разлив виски на российской площадке из импортных спиртов не составит труда и такой напиток не должен отличаться по вкусу от выпущенного за рубежом. В сегменте недорогого виски марки российского производства пользуются спросом, указывает он.
К тому же, добавляет директор ЦИФРРА Вадим Дробиз, бренд Darrow уже известен покупателям и дизайн этикетки, видимо, не изменится. По его оценкам, из всего продающегося в РФ виски локально выпускается около 35% напитка, а в будущем показатель может вырасти до 70–75%.
На алкогольном рынке от торговых ограничений заметнее всего пострадала именно категория виски. По имеющимся у “Ъ” данным, за январь—сентябрь поставки напитка в РФ сократились на 57% год к году, до 10,9 млн л, только за третий квартал — на 71%, до 2,9 млн л год к году. Для сравнения: импорт рома за девять месяцев этого года снизился на 20%, джина — на 39%, текилы — на 42%. Хотя теперь импорт виски может оживиться. В начале ноября ряд брендов виски и бурбона (Johnnie Walker, Jack Daniel’s, Bushmills, Jim Beam, White Horse и др.) были разрешены к параллельному импорту. Как сообщали в Минпромторге, торговые сети уже начинают такие поставки.
Оптимизировать производство в связи с геополитическими осложнениями пришлось не только ГК «Руст». Калининградский завод «Альянс-1892» (бренд «Старый Кёнигсберг»), следует из реестра Росаккредитации, мог начать закупать коньячный дистиллят из Грузии. До кризиса компания, вероятно, использовала дистилляты из Франции, но с их поставкой начались сложности, что стоило «Альянсу-1892» доли рынка. По данным участников рынка, в январе—сентябре 2022 года «Альянс-1892» выпустил 634 тыс. дал коньяка — на 12% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
В «Альянсе-1892» оперативный комментарий не предоставили. Как говорили собеседники “Ъ”, переход на дистилляты из Армении или Грузии для завода грозит удорожанием логистики и ростом себестоимости. По словам Станислава Кауфмана, проблема зависимости от импортного сырья на алкогольном рынке остается, а с его ввозом в будущем также возможны сложности.