Однополярный «Мир»

Банк России официально наделил Национальную систему платежных карт (НСПК) правом регулировать работу банков с картами международных платежных систем (МПС), включая разрешение споров и определение тарифов. По словам источников “Ъ”, сама НСПК не планирует менять тарифы по картам МПС, хотя и заинтересована в продвижении карт «Мир». Однако эксперты считают, что ожидаемое решение ЦБ, убрав правовую коллизию, убило конкуренцию на платежном рынке и приведет к вытеснению с него карт МПС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ЦБ опубликовал решение, которым наделил НСПК правом регулировать деятельность банков, связанную с использованием карт международных платежных систем в России. Соответствующие полномочия совет директоров регулятора получил после принятия поправок к законодательству этим летом (см. “Ъ” от 20 июня).

Теперь НСПК получила функции принятия правил, регулирующих взаимодействие между банками, между кредитными организациями и системой, обеспечения эквайринга карт МПС, включая присвоение МСС-кодов торгово-сервисным предприятиям (ТСП). Также НСПК сможет изменять размер межбанковских вознаграждений (интерчендж), порядок их взимания и досудебного урегулирования споров между участниками расчетов по картам международных платежных систем. В НСПК отметили, что решение ЦБ «направлено на сохранение стабильности платежного рынка». Там подчеркнули, что «немедленное внесение изменений в порядок функционирования участников платежного рынка не предполагается», но изменения позволят «оперативно реагировать на изменения ситуации и запросы рынка».

Как пояснил “Ъ” источник на рынке, сейчас НСПК не планирует менять тарифы для карт МПС, сосредоточившись на развитии платежной системы «Мир».

На это указывает и начавшаяся реформа подхода к определению межбанковской комиссии при оплате этими картами (см. “Ъ” от 21 ноября). До сих пор по картам МПС также не был изменен ни один тариф, а только введен штраф за мискодинг — подмену МСС-кодов ТСП (см. “Ъ” от 15 ноября). Впрочем, уверен собеседник “Ъ”, «если будет запрос от участников рынка, который покажется НСПК обоснованным», система может скорректировать тарифы по картам МПС.

Глава Национального платежного совета Алма Обаева отмечает, что с марта прием карт МПС «находился в состоянии правового несоответствия с тем, что написано в законе и что происходит на практике». Она добавляет, что в России действует около 250 млн карт МПС и «логично было бы увидеть движение в сторону их сворачивания». По данным главы НСПК Владимира Комлева, приведенным на ПМЭФ, в июне доля карт «Мир» на российском рынке составила 35%, в обороте средств — 27%.

«Речь должна идти о поддержке функционирования карт МПС с учетом того, что сроки их действия существенно продлены, но не о развитии»,— подчеркивает Алма Обаева. По мнению главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, задачей регулятора будет унификация условий по карточным продуктам, которая обеспечит эмиссию только карт «Мир», а карты бывших МПС будут выводиться из обращения. «В результате у регулятора к задаче балансировки тарифов по российским картам и СБП для равномерного их развития и исключения взаимной каннибализации добавилась еще тарифная работа по картам бывших МПС»,— полагает эксперт.

Между тем независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков обращает внимание, что ожидаемое решение ЦБ фактически «завершает конкуренцию» на рынке платежных карт внутри России. «Если после 2014 года все внутренние трансакции постепенно стали обрабатываться НСПК, то есть образовалась монополия по сетевому процессингу, то сейчас устанавливается монополия на то, чем конкурировали между собой МПС,— правила платежных систем, включая межбанковские тарифы»,— поясняет эксперт.

Раньше, по словам господина Вишнякова, банки могли выбирать, какие продукты предлагать клиентам, основываясь на тарифной политике, маркетинговых соглашениях, технических решениях разных платежных систем, но теперь «тренд регулирования формирует единые или монопольные условия, формируемые одним оператором — НСПК». При новых полномочиях, поясняет эксперт, НСПК «вполне может уравнять тарифы, включая интерчендж по международным картам, или сделать их непривлекательными для банков».

Максим Буйлов