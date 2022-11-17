Система безгранично ограниченных платежей

Банк России готовится к массовому запуску трансграничных платежей через СБП. Они планируются бесплатными только для получателей и иностранных контрагентов — российские банки и их клиенты-отправители будут платить комиссию. Впрочем, кредитные организации скептически относятся к перспективам нового сервиса из-за осторожного отношения иностранных партнеров к российским в условиях санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

ЦБ опубликовал тарифы на трансграничные переводы через Систему быстрых платежей (СБП). Согласно им, для внутренних операций размер бесплатных переводов ограничен планкой в 100 тыс. руб. в месяц (сверх этой суммы банк может взять комиссию 0,5%, но не более 1500 руб.). По трансграничным переводам бесплатными будут переводы только для получателя средств за границей и для иностранного банка. При этом банк отправителя будет платить ЦБ 6 руб. за перевод, а тариф для физлиц на перевод определит самостоятельно. Тарифы начнут действовать с 19 декабря, и, по словам участников рынка, к этому сроку банки будут готовы запустить сервис в «боевом режиме».

Первый пробный трансграничный перевод через СБП состоялся еще в начале июля. Клиент отправил перевод на 1 тыс. руб. из российского банка «Хайс» в киргизский MBANK (провайдером был «Тинькофф»). Операция прошла в рублях с конвертацией в национальную валюту на стороне банка-получателя. В «Тинькофф» обещали расширить число стран, в которые будут отправляться средства. Но пока трансграничные переводы через СБП остаются штучными.

Тем не менее, по словам источника “Ъ” на платежном рынке, сегодня три банка готовы запустить сервис трансграничных переводов и еще около десятка банков планируют приступить к его тестированию. Как сообщили “Ъ” в «Тинькофф», там видят спрос на подключение у банков из стран ЕАЭС — сервис востребован жителями этого региона. Начальник управления «Переводы» ВТБ Алексей Хранилов заявил, что ВТБ завершает тестирование сервиса СБП для трансграничных переводов. В банке «Русский стандарт» “Ъ” говорят, что также работают над запуском трансграничных переводов по СБП.

Главы «Национального платежного совета» Алма Обаева называет сервис «актуальным и вполне реализуемым», поскольку СБП не находится под санкциями. «Весь смысл в том, чтобы уйти от карт международных платежных систем и наладить расчеты между гражданами стран через СБП»,— говорит она.

Впрочем, большого ажиотажа у участников рынка проект не вызывает, к нему подключены единицы иностранных банков, и после санкционной атаки на «Мир» подключаться к СБП (НСПК — оператор обеих систем) вряд ли их число вырастет. По словам источника “Ъ” среди финансистов, иностранных банков, готовых принимать переводы по СБП, «точно меньше десятка и, возможно, даже меньше пяти». Другой источник отметил, что и российским банкам, и иностранным в текущих условиях «проще гонять деньги по корсчетам».

Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров признает: «Конечно, не нужно забывать о санкционных рисках такого трансграничного вояжа СБП — совсем недавно мы уже наблюдали реализацию этих рисков в отношении карт ПС "Мир"». С ним согласен независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков, который обращает внимание на то, что банки—участники СБП из других стран будут с осторожностью относиться к этому сервису, опасаясь возможных вторичных санкций. «НСПК, оператор СБП, уже была упомянута как потенциальная цель для таких действий со стороны западных правительств»,— говорит он.

Эксперт добавляет, что новый сервис рассчитан прежде всего на граждан из стран СНГ, работающих в России и отправляющих деньги себе на родину, а это «уже и так достаточно высококонкурентный рынок».

Максим Буйлов, Ксения Дементьева