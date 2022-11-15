Магазинам выпишут международные штрафы

Национальная система платежных карт (НСПК) усиливает борьбу с подменой МСС-кодов торгово-сервисными предприятиями с целью снизить уплачиваемую за эквайринг комиссию. До недавнего времени штраф за такое нарушение был только по картам «Мир» и в рамках борьбы с нелегальным трафиком в интернет-казино, но теперь распространился и на карты международных платежных систем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В начале ноября вступила в силу оферта НСПК о заключении «Договора оказания операционных услуг и услуг платежного клиринга» (с документом ознакомился “Ъ”) для кредитных организаций, выпускающих или обслуживающих карты международных платежных систем (МПС). Согласно документу, в случае выявления несоответствия МСС-кода торгово-сервисного предприятия (ТСП) той деятельности, которой оно занимается, ему назначается штрафной тариф на интерчейндж в размере 2,35%.

Эта комиссия, уплачиваемая банком-эквайером, который обслуживает торговую точку, банку-эмитенту, чьи карточки используют клиенты при оплате. Как пояснили “Ъ” эксперты, вводимый тариф — максимальный, который есть у НСПК. Его уплачивает банк-эквайер, притом что ТСП продолжает платить ему эквайринговую комиссию, которая записана в договоре. В результате банк-эквайер может заплатить интерчейндж больше, чем получает комиссии от торговой точки.

Более того, комиссии, которые в качестве интерчейнджа банк-эквайер направлял эмитентам, пересчитываются задним числом за три месяца по самой высокой ставке. Впрочем, в оферте есть оговорка, что они не могут быть пересчитаны на период ранее вступления оферты в силу, таким образом, в полную силу наказание вступит в начале февраля.

НСПК сейчас выступает операционным платежным клиринговым центром для карт МПС и национальной системы «Мир». Как пояснил “Ъ” источник в крупном российском банке, по картам «Мир» штраф существует достаточно давно, но и по ним в начале ноября начали пересчитывать комиссию за три месяца, предшествовавших моменту обнаружения нарушения. По данным ЦБ, на конец 2021 года на долю платежной системы «Мир» приходилось 32,5% всех карт в России и 25,7% карточных оборотов. По данным главы НСПК Владимира Комлева, приведенным на ПМЭФ, к июню 2022 года доля карт «Мир» увеличилась до 35%, а оборот по ним — до 27%.

В НСПК не ответили на запрос “Ъ”. Как пояснил “Ъ” глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров, мискодинг применяется ТСП с высокими значениями интерчейнджа, например, из категории high risk. «Делается это, как правило, с ведома эквайера, закрывающего глаза на мискодинг с учетом его интереса в оборотах ТСП и эквайринговой комиссии»,— говорит эксперт. В этих условиях, по его словам, выявление мискодинга — непростая задача, особенно если ТСП использует в своей деятельности «перемешивание» оборотов между разными МСС-кодами. «Поэтому выявляется мискодинг, как правило, по заявлениям клиентов, не получающих ожидавшийся кэшбэк»,— отмечает Роман Прохоров.

Впрочем, заявление клиентов банка, не получивших кэшбэк, не единственный способ выявления мискодинга. По словам независимого эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова, оператор платежной системы может проводить аудит банков-эквайеров, и, как правило, основанием для этого служит обращение банков, не получивших ожидаемый интерчейндж. В основном, уточняет эксперт, эта практика распространена среди мелких и средних банков, непрямых (косвенных) членов платежных систем. «Такие действия запрещены правилами платежных систем, и банки-эквайеры ответственны за нарушения — им грозят штрафы и исключения из платежной системы»,— поясняет Дмитрий Вишняков.

По мнению ряда участников рынка, проблема мискодинга сегодня стоит уже не так остро, как несколько лет назад, когда были распространены трансграничные операции в казино, которые прятали под МСС-кодами, например, магазинов цветов (см. “Ъ” от 29 июня 2021 года). Сегодня, по словам источников “Ъ”, практика сходит на нет и не в последнюю очередь благодаря штрафам, которые ввела НСПК за мискодинг по картам «Мир».

Максим Буйлов, Ксения Дементьева