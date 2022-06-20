Международным картам нашли оператора

На этой неделе планируется рассмотреть законопроект, наделяющий совет директоров ЦБ правом поручить НСПК выполнять определенные функции для поддержания работы карт международных платежных систем (МПС), которые ушли из России. Часть вопросов, которые они решали, сейчас «пущены на самотек», в том числе возврат средств в случае спорных транcакций (чарджбэк). Эти законодательные изменения необходимы для легитимизации использования карт МПС в РФ, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О планах рассмотреть в первом чтении законопроект, устанавливающий специальное регулирование в сфере финансового рынка и корпоративных отношений, рассказал “Ъ” глава финансового комитета Думы Анатолий Аксаков. Проект, в частности, предполагает, что совет директоров Банка России может поручить НСПК выполнять определенные функции для поддержания работы карт МПС, которые ушли из России. В ЦБ и НСПК не прокомментировали ситуацию.

После 10 марта, когда Visa, Mastercard и другие покинули страну, их карты, выпущенные российскими банками, продолжили действовать внутри РФ, поскольку это технически обеспечивает НСПК. На сегодняшний день карты МПС занимают в России 65% по количеству и более 70% по объему операций. Банки продолжают их выдавать клиентам из запасов.

Однако с уходом МПС осталось много технических проблем, часть из которых до сих пор не решены. Наиболее оперативно был урегулирован вопрос с комиссиями, которые банки вместо МПС начали платить НСПК (см. “Ъ” от 13 марта). Со страховыми депозитами, которые банки держали в МПС и объем которых по всей банковской системе может исчисляться миллиардами долларов, ситуация оказалась сложнее. Visa и Mastercard сообщили, что вернут депозиты через полгода, в сентябре, и то не всем, а тем, кто не находится под блокирующими санкциями (см. “Ъ” от 25 марта). Дело в том, что платежным системам нужно завершить расчеты с чарджбэками и штрафами по операциям, совершенным держателями карт до 10 марта. НСПК собирать с банков страховые депозиты для расчетов по картам МПС не стала, но потребовала предоставить гарантии сторонних кредитных организаций.

Однако, рассказали “Ъ” источники на банковском рынке, большинство вопросов, которые решали МПС, фактически «пущены на самотек». По словам собеседников “Ъ”, например, ситуацию с оспариванием, когда держатель карты говорит, что не совершал платеж или что оплаченный товар не пришел, сейчас кто-то решает через суд, кто-то — через финансового омбудсмена. Также существует проблема с правильными настройками для приема карт, у которых продлен срок действия: в ряде случаев банк-эквайер видит их как просроченные и автоматически отклоняет платеж.

Кроме того, сегодня никто не следит за тем, чтобы при покупке с использованием карт международных платежных систем продавец указывал правильный МСС-код, который определяет, к какой категории относится оплачиваемый товар или услуга, а от этого зависит комиссия, которую банк-эквайер платит банку-эмитенту и платежной системе.

По словам одного из источников “Ъ”, после принятия законопроекта Банк России сможет делегировать НСПК решение этих и многих других вопросов, которые раньше решали международные платежные системы.

Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков поясняет, что правила МПС определяют порядок действий в различных спорных ситуациях и ответственность всех участников платежной системы, особенно в таких чувствительных сферах, как управление кредитными рисками, в случаях с мошенническими операциями и спорными трансакциями. «Если международные платежные системы исключат из реестра операторов платежных систем в ЦБ, а операции по картам этих систем продолжат осуществляться внутри РФ, то будет необходима сторона, которая и будет арбитром в спорных моментах. Возможно, на такую роль и готовят НСПК»,— говорит он.

Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров также считает, что законодательные изменения необходимы для легитимизации использования карт ушедших из России МПС. «Фактически сейчас это некие электронные средства платежа, и необходимо оформить для них регуляторную обвязку — прежде всего правила использования, включая гарантийное обеспечение, обработку спорных трансакций и т. п.,— поясняет он.— Правила МПС юридически уже не действуют в связи с отсутствием операторов МПС, которые эти правила регистрировали и изменяли».

Максим Буйлов