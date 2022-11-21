«Мир» стал предметом торговли

Платежная система (ПС) «Мир» приступает к реформе межбанковских комиссий, запланировав заметное их снижение для продуктового ритейла и предприятий общепита. Размер аналогичных комиссий для карт международных платежных систем (МПС) не меняется, что может привести к появлению существенного разрыва в программах лояльности банков по картам «Мир» и картам МПС в пользу последних. Более того, эксперты предполагают, что новая стратегия «Мира» может изменить сам подход к стимулированию клиентов — не через кешбэк, а через скидки в торговых точках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Источники “Ъ” на финансовом рынке рассказали, что Национальная система платежных карт (НСПК) начала реформу подхода к определению межбанковской комиссии при оплате картами (интерчейндж). В НСПК “Ъ” подтвердили эту информацию: разработан комплекс отраслевых и специальных программ для большого количества предприятий в сфере общественного питания и продуктового ритейла с рядом пониженных ставок, единообразных внутри указанных отраслей (вплоть до 0,5%), часть которых уже вступила в силу. Спецпрограмма начала действовать с 10 ноября.

Как сообщает Telegram-канал CardReview, НСПК анонсировала и новые изменения интерчейнджа по картам «Мир» с 1 января. Для MCC-кодов 5811–5814 при покупке до 1 тыс. руб. комиссия составит 0,5%, а свыше 1 тыс. руб.— 1,65% (5811 — поставщики провизии, магазины общественного питания; 5812 — рестораны; 5813 — бары, ночные клубы; 5814 — фастфуд). Таким образом, по мнению авторов канала, «элегантно решена проблема мискодинга лжефастфуда» через сумму чека, а не соответствие формальным критериям: официанты, одноразовая посуда и так далее. Кроме того, с 1 января планируется ввести интерчейндж в размере 1,4% не только для МСС-кода 5411 (супермаркет), но и для узкоспециализированных магазинов, для которых он раньше зависел от типа карты, доходя до уровня 2,35%.

По словам источника “Ъ” на платежном рынке, глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже не раз говорила о необходимости снижать издержки торгово-сервисных предприятий (ТСП), в том числе и при помощи эквайринговых комиссий. По мнению собеседника “Ъ”, нынешний тренд на снижение интерчейнджа может быть направлен именно на это. В самой НСПК уточнили: «В случае, когда вводимые ПС "Мир" изменения могут повлиять на договорные отношения банка-эквайрера и торгово-сервисного предприятия в части размера торговой уступки, изменения будут вводиться постепенно, чтобы дать эквайрерам возможность привести условия сотрудничества с ТСП в соответствие с нововведениями».

Как отмечает независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков, шаги НСПК направлены на увеличение количества ТСП, которые принимают ее карты. «Чем больше разнообразных ставок, тем более точечно банк-эквайрер может предлагать свои услуги»,— поясняет он. При этом, по мнению эксперта, в долгосрочной перспективе это приведет к росту объемов платежей по картам ПС «Мир».

Снижение интерчейнджа касается только карт «Мир», на которых, по данным участников рынка, пока приходится меньше половины всех платежных карт в РФ. По картам международных платежных систем комиссия остается неизменной (в России трансакции по ним также идут через НСПК).

В результате, как отмечают эксперты, уже сейчас некоторые банки дают кешбэк по картам МПС выше, чем по картам «Мир». Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров считает, что необходимо провести аналогичное снижение тарифов и для карт международных систем, чтобы избежать арбитража. При этом он уверен, что снижение комиссий окажет влияние на программы лояльности банков, и так переживающие не лучшие времена.

Одновременно это будет стимулировать развитие собственных программ лояльности со стороны ТСП.Г глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов предположил, что результатом снижения тарифов может стать изменение самого подхода к продвижению карт «Мир»: преференции их держателям преференции вместо банков будут давать ТСП.

Максим Буйлов