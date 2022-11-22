Долгам подбирают обменный курс

На российском рынке может состояться первая сделка по конвертации валютного кредита от резидента недружественного государства в рублевые бонды. В итоге российский заемщик получает не только возможность рассчитываться в рублях, но и освобождает от обременения активы. Схема, полагают эксперты, теоретически может быть интересна многим компаниям, однако в ней есть ряд процедурных рисков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В России готовится сделка по прекращению валютного кредитного обязательства перед недружественным нерезидентом (SIA Mintos Finance, Латвия) путем зачисления рублевых ценных бумаг на счет депо типа С кредитора.

Ее проведение одобрили акционеры МФК «Эйрлоанс» (бренд Kviku), следует из раскрытого 21 ноября существенного факта. В качестве ценных бумаг будут использованы облигации на 2,57 млрд руб. с погашением 31 декабря 2026 года. Также акционеры одобрили расторжение гендиректором МФК договора залога имущественных прав и снятие обременений с переданных в залог активов.

Как пояснили в «Эйрлоанс», фиксация обязательств в рублях обеспечивает «защиту от валютного риска», так как ранее долг учитывался в евро. Кроме того, у компании появился «шанс произвести расчет с иностранным кредитором в условиях принятых ограничений на расчеты с нерезидентами из недружественных стран». В «Эйрлоанс» утверждают, что это первая подобная сделка на российском рынке. По оценке руководителя санкционной практики АБ «А-ПРО» Екатерины Макеевой, речь может идти о первом выданном разрешении ЦБ на замену активов в новом формате. В Mintos Finance не ответили на запрос “Ъ”.

Счета типа С открываются банками, депозитариями, брокерами и клиринговыми организациями для учета ценных бумаг и денежных средств нерезидентов. На эти счета наложены ограничения, в частности по конвертации валют и выводу средств за рубеж. При этом российским заемщикам, как следует из разъяснения ЦБ по указу президента от 28 февраля, запрещено исполнять обязательства перед кредиторами из недружественных стран в иностранной валюте.

Как отмечает управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, наличие официальных ограничений не снимает риском заемщика. Неисполнение обязательств перед иностранным кредитором может и с высокой долей вероятности будет признано «нарушением договорных обязательств и может повлечь крайне неприятные последствия: от невозможности в обозримом будущем выходить на зарубежные рынки заемного капитала до кросс-дефолта». Эксперт называет конвертацию обязательств в ценные бумаги одним из возможных решений проблемы.

Екатерина Макеева отмечает ряд уже реализующихся обменных схем. Так, в централизованном порядке обмену подлежат, депозитарные расписки российских эмитентов на их акции. Кроме того, ряд компаний выпустил замещающие рублевые облигации, которые меняются на евробонды этих эмитентов (см. “Ъ” от 20 октября).

Как пояснил источник “Ъ” на финансовом рынке, схема «Эйрлоанс» в первую очередь интересна российскому заемщику. «Погашение кредита через перечисление облигаций соответствующей стоимости позволяет закрыть валютные риски и снять неопределенность, связанную с обслуживанием кредита. Кроме того, прекращение кредита позволяет снять обременение с залогов, что существенно увеличит возможности компании для кредитования в России»,— отмечает собеседник “Ъ”. Для иностранных компаний преимуществ меньше, но все же отчасти решается вопрос обслуживания долга.

Риски тоже возникают, но в большей степени процедурные — в первую очередь, сложности с получением документов, отмечает госпожа Макеева. Вся процедура может занять полгода и больше, уточнил источник “Ъ”, требуется разрешение регуляторов (в ЦБ РФ на запрос не ответили).

По мнению Юрия Федюкина, заинтересовать схема может «в целом неограниченный круг российских компаний», вопрос заключается только в согласии зарубежных контрагентов. Формально реализовать схему можно и без него, но «это может привести к разрыву отношений в перспективе», отмечает эксперт. Главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян оценивает потенциальный объем таких конвертаций в $3–5 млрд.

Ксения Куликова, Екатерина Волкова