В состоятельности средней тяжести

Снижение спроса из-за ослабления COVID-19 привело к замедлению темпов продаж аптечных сетей в третьем квартале 2022 года. А в октябре фармритейлеры заметили реальное падение продаж. Еще более сложным для фармрозницы может оказаться начало 2023 года, когда россияне из-за кризиса перейдут на сберегательную модель поведения. В целях экономии россияне станут больше покупать лекарства местного производства и отказываться от витаминов, не исключают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Общий объем продаж в аптеках за девять месяцев 2022 года составил 1,253 трлн руб., что на 18% больше год к году, следует из данных DSM Group. Однако этот результат оказался ниже ожидания аналитиков, прогнозировавших ранее увеличение продаж в фармритейле за январь—сентябрь этого года на 28%.

Общую картину подпортили итоги третьего квартала, когда продажи составили 369 млрд руб., увеличившись всего на 3,4%. В этот период наблюдался даже спад продаж, как, например, в июле.

Объявленная в конце сентября частичная мобилизация привела к росту продаж отдельных препаратов и медизделий, но в масштабе рынка эффект оказался не очень значительным, добавляет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк указывает, что по итогам октября — начала ноября оборот аптечного рынка сократился на 5% год к году. Это связано с низкой заболеваемостью COVID-19.

«В этом году был сезонный рост спроса в августе—сентябре, совпавший с приходом нового штамма коронавирусной инфекции, но пациенты переносят его легко, период заболевания короче»,— поясняет господин Шуляк. Он обращает внимание на то, что растущий спрос на противовирусные препараты обычно обеспечивает положительную динамику продаж аптек осенью.

Гендиректор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов указывает, что в аптечной рознице сейчас в целом наблюдается стабилизация: продажи в деньгах сохраняются на уровне прошлого года. Но противопростудные и противовирусные препараты, по его словам, сейчас действительно не показывают хороших результатов. «Однако ситуация может измениться с наступлением холодов»,— не исключает он.

В сети «Ригла» отмечают, что в натуральном выражении снижаются продажи препаратов из ковидного списка, дорогой лечебной косметики, некоторых БАДов. Большинство категорий лекарств растут в деньгах, но показатели в упаковках остаются стабильными и показывают незначительную положительную динамику к прошлом году, добавляют в компании.

Продажи 20 крупнейших аптечных сетей за девять месяцев года, по подсчетам DSM Group, выросли на 21%. Наиболее выраженную динамику удалось показать сети «Апрель» (занимает 6,4% в коммерческом сегменте), у которой продажи выросли на 52,3%, до 80,8 млрд руб., «Е-аптеке» (рост на 83,1%, до 19,6 млрд руб.) и «Алоэ» (на 51%, до 12 млрд руб.).

«Ригла», у которой за девять месяцев продажи выросли на 19,5%, до 95,9 млрд руб., остается лидером фармрозницы по доле — 7,6%. Но некоторые крупнейшие игроки показали отрицательную динамику. Так, оборот объединенных сетей «Эркафарм» и «Мелодия здоровья» (4,7%) за девять месяцев сократился на 8,4%, до 58,4 млрд руб. В компании на вопросы “Ъ” не ответили. Сергей Шуляк поясняет, что сокращение оборота «Эркафарм» может быть связано с оптимизацией бизнеса, закрытием убыточных аптек.

Негативная динамика в четвертом квартале приведет к замедлению роста аптечного рынка по итогам года до 16–17%, прогнозируют в DSM Group. Николай Беспалов тоже предполагает, что этот год для аптечного рынка закончится двузначным ростом только за счет хороших результатов первого полугодия. Но вот следующий, по его прогнозам, может оказаться для рынка непростым за счет снижения покупательной способности населения. Это, по мнению эксперта, будет подталкивать население к сберегательной модели поведения, которая может выражаться в переходе на лекарства отечественных производителей, отказе от приема привычных витаминно-минеральных комплексов.

Александра Мерцалова