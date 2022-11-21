Боевая «Дружба»

Украина, которая в течение 2022 года почти на 34% повысила стоимость транспортировки российской нефти по трубопроводу «Дружба», с 2023 года собирается поднять ставку еще на 18%, до €13,6 за 1 тонну. «Укртранснафта» объясняет это возросшими расходами из-за интенсивных боевых действий и повреждения энергетической инфраструктуры. Рост тарифа, вероятно, будет переложен на конечных покупателей нефти — в основном на венгерскую MOL.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ

Государственная «Укртранснафта» предупредила «Транснефть» о намерении повысить тариф на прокачку по южной ветке нефтепровода «Дружба», по которой российская нефть идет в Венгрию, Чехию и Словакию. Об этом сообщило агентство Bloomberg и подтвердили “Ъ” в «Транснефти». В компании пояснили, что Киев рассчитывает на повышение ставки до €13,6 за 1 тонну. Это на 18,2% выше текущего уровня и на 58,1% больше цены на начало года. В течение года тариф уже повышался в апреле — с €8,6 до €11,5. Как отметил советник президента «Транснефти» Игорь Демин, компания намерена провести консультации с профильными российскими министерствами и компаниями, сдающими нефть в ее систему. Решение будет принято к концу года, пояснил он.

Ранее «Укртранснафта» аргументировала необходимость повышения тарифа частичным разрушением нефтетранспортной инфраструктуры в ходе военной спецоперации России. На этот раз приводятся аргументы о частичном разрушении энергетической инфраструктуры, нехватке запчастей, а также повышенных затратах на организацию безопасной работы сотрудников в условиях военных действий.

Но, считают источники “Ъ”, повреждения на ветке «Дружбы» минимальны и не требуют таких сумм.

В середине ноября Украина приостанавливала прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Венгрии, объяснив это повреждением трансформаторной станции в результате российского ракетного удара и падением напряжения в электросетях. Транспортировка была восстановлена 16 ноября.

По южной ветке «Дружбы» через Украину прокачивается около 1–1,5 млн тонн нефти в месяц. В прошлом году транзит составил 12 млн тонн, из которых 5,2 млн тонн получила Словакия, по 3,4 млн тонн — Чехия и Венгрия. Именно на покупателей нефти из этих стран, то есть на венгерскую MOL (ей принадлежит и НПЗ в Словакии) и польскую Orlen (владеет чешской переработкой через Unipetrol), ляжет рост затрат на транзит через Украину, считают собеседники “Ъ” на рынке.

При этом на фоне неоднократного повышения тарифа по украинскому направлению поставить вопрос о росте стоимости прокачки может и Белоруссия, через которую идет северная ветка нефтепровода «Дружба».

Но на этом маршруте тариф формируется по формуле, напоминают собеседники “Ъ”, к тому же потенциальное потребление на северной ветке может резко сократиться на фоне отказа Германии от трубопроводных поставок. Польша, которая также официально собиралась прекратить прием российского сырья по «Дружбе», подала заявку на 2023 год (см. “Ъ” от 10 ноября).

Как отмечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, фактически Украина пытается воспользоваться сложившейся ситуацией, используя последний действующий маршрут поставки российской нефти в Европу, от которого прежде всего зависит Венгрия. Он отмечает, что денег, накопленных за счет повышения тарифа на прокачку в апреле, хватило бы Киеву не только на ремонт поврежденных недавно трансформаторов, но и на полную замену всех дизельных генераторов на протяжении всего украинского участка и перевод нефтепровода на автономное энергоснабжение. В этой ситуации, отмечает он, европейским компаниям, прежде всего MOL, есть смысл настаивать на аудите трат, получаемых от тарифа, так как это повышение перекладывается именно на них.

Без контроля со стороны потребителей ЕС Украина еще не раз будет требовать роста тарифов на транзит, уверен эксперт.

Венгрия в рамках европейских санкций предусмотрела для себя возможность воспользоваться морскими поставками нефти из России в случае, если прокачка через «Дружбу» по территории Украины остановится. Такие поставки возможны по адриатическому нефтепроводу через хорватский порт Риека, оператором которого является местная компания Janaf. Однако для полной замены поставок по «Дружбе» северная ветка адриатического нефтепровода должна быть расширена.

Ольга Мордюшенко