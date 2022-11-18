Качай, пока дорогой

По данным “Ъ”, меньше чем за три недели перед вступлением в силу эмбарго ЕС российские нефтекомпании наращивают добычу нефти, почти достигнув уровней начала года. Так, отрасль к середине ноября в среднем добывает 1,48 млн тонн в сутки, а также продолжает увеличивать нефтепереработку. При этом экспорт в дальнее зарубежье уже начал снижаться, упав на 5% к уровню тех же дней октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Россия за первую половину ноября увеличила добычу нефти и конденсата на 1% относительно прошлого месяца, до 1,48 млн тонн в сутки, рассказали источники “Ъ”, знакомые со статистикой. Российские нефтекомпании вплотную приблизились к максимальному годовому уровню производства, который наблюдался в феврале—марте (около 1,5 млн тонн в сутки). В частности, существенный прирост в ноябре был обеспечен проектом «Сахалин-1», который после возобновления производства в октябре вышел на мощность 19 тыс. тонн в сутки — это примерно на 20% ниже плановой производительности в 2022 году.

В апреле Россия столкнулась с резким снижением производства нефти (до 1,37 млн тонн в сутки) из-за серьезных проблем со сбытом морских партий, обусловленным отказом крупных зарубежных трейдеров от сотрудничества с российскими нефтекомпаниями на фоне санкций против РФ из-за начала военных действий на Украине. С мая РФ стала постепенно восстанавливать производство. После того как страны ЕС, на которые приходилось около 85% морских поставок нефти из РФ, сократили закупки, экспорт переориентировался на другие рынки. С 5 декабря вступает в силу европейское эмбарго на российскую нефть, которое также сделает невозможным европейское страхование танкеров для поставок нефти из РФ в третьи страны.

Сейчас крупнейшим рынком для российской нефти является Китай, и его стремительно догоняет Индия, на которую в октябре пришлось около 40% морских отгрузок нефти из РФ. В Индии «Роснефть» владеет 49% в компании Nayara Energy, включающей крупный НПЗ и сеть АЗС.

Экспорт российской нефти по морю и нефтепроводам в дальнее зарубежье к середине ноября снизился примерно на 5%, до 610 тыс. тонн в сутки. Reuters 17 ноября сообщило, что не все индийские потребители готовы покупать нефть из РФ после 5 декабря: речь идет о Reliance Industries Ltd и Bharat Petroleum, тогда как Nayara Energy и Indian Oil Corporation готовы продолжать закупки.

Агентство ожидает и снижения импорта российской нефти со стороны китайских НПЗ. Это может означать дальнейшее снижение танкерных отгрузок во второй половине ноября.

На этом фоне российские нефтекомпании наращивают переработку: в первой половине ноября она увеличилась на 2%, до 780 тыс. тонн в сутки. Рост переработки поддерживается крупными выплатами из бюджета по демпферу, которые в этом году могут достигнуть 2 трлн руб.

Увеличение добычи нефти до почти максимального уровня может быть связано с фактором неопределенности, полагает Максим Малков из Kept, потребители в преддверии ожидаемого ограничения поставок российской нефти стараются максимизировать свои запасы. РФ стремится перераспределить потоки нефти, которые идут танкерами по морю, с западных направлений на восточные, основные объемы увеличения поставок пришлись на Китай и Индию. Например, если за летние месяцы экспорт нефти из России в Китай вырос на 32%, то поставки в Индию увеличились примерно в четыре раза, добавляет он. Снижение экспорта нефти из России может произойти в декабре, когда начнут действовать ограничения на поставки российской нефти, полагает эксперт. По его мнению, добыча нефти в России в 2023 году может снизиться на 7%.

По ожиданиям Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов, в декабре может произойти спад добычи на 3–5% из-за введения запрета на поставки нефти морем. По его словам, как показывает пример угольного эмбарго, хотя отдельные поставки могут осуществляться и после введения ограничений, сокращение объемов вероятно. Он также обращает внимание, что, как показывают данные Platts, спреды между эмиратским сортом Dubai и восточносибирской ESPO, а также между Urals и Brent пока не увеличиваются, то есть российская нефть не дешевеет относительно аналогов, и это не создает стимулов для азиатских покупателей увеличивать закупки.

Дмитрий Козлов